Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 15 февраля 2022 года   

Женщинам – скидка 20%?|Une réduction de 20% pour les femmes ?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 15. 02. 2022.

Скидка при посещении выставки наверняка бы многих обрадовала, не только женщин...Фото: Boris Dunand, Unsplash

Возможно, вскоре жительницы Женевы при посещении общественных мест смогут платить за входной билет меньше, чем мужчины. Чем объясняется такая щедрость?

|

Les Genevoises pourraient bientôt payer moins cher que les hommes pour accéder aux lieux publics. Quelle est la raison de cette générosité?

На прошлой неделе в муниципалитете города Кальвина до поздней ночи продолжались дебаты относительно одного революционного предложения: ввести скидку в размере 20% в культурных учреждениях и спортивных центрах... только для женщин. Инициатива была выдвинута представителями левых партий, которые таким способом намерены бороться с гендерным неравенством.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на полгода
CHF 90
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
1:230 – неравные пропорции швейцарских зарплат
Маленький шаг к устранению гендерного неравенства
Социалистические методы борьбы с зарплатным неравенством
Больше женщин на высоких должностях
Банки, принимающие на работу женщин – рентабельнее
Год борьбы с гендерной дискриминацией
Гендерный фактор в швейцарской медицине

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 82.78

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бум на швейцарском рынке недвижимости

 Ипотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.

Всего просмотров: 1,792

Долгосрочные последствия Covid-19

 Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?

Всего просмотров: 1,741

Швейцарские карнавалы в 2022 году

 Музыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.

Всего просмотров: 1,355
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?

 В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.

Всего просмотров: 1,252

Швейцарская, теплая, экологичная

 Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.

Всего просмотров: 1,210

Как отметить День святого Валентина?

 Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?

Всего просмотров: 1,142
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top