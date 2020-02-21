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пятница, 21 февраля 2020 года   

Швейцарцы – защитники природы, пока это не бьет по карману|Les Suisses défendent la nature tant que ce soit gratuit

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель-Беллинцона, 21. 02. 2020. Просмотров: 19

(© nashagazeta.ch)

Опрос мнения населения показал, что швейцарцы беспокоятся о состоянии окружающей среды, но большинство не поддерживают конкретные меры. Со своей стороны, ученые объяснили, что мешает людям эффективно бороться с последствиями изменения климата.|
Une enquête d'opinion des Suisses a montré que la plupart d’eux soutiennent des déclarations générales, mais pas des mesures concrètes. De leur côté, les scientifiques ont expliqué ce qui empêche les gens de lutter efficacement contre les effets du changement climatique.

«Сохранение природы – прекрасная задача, и я, конечно, за… если это не нарушит моего комфорта и не обернется для меня дополнительными расходами» - так можно выразить настроение большинства населения Конфедерации по данным опроса, проведенного ассоциацией Vimentis. На вопрос «Считаете ли вы, что в связи с изменением климата необходимы политические решения?» 62% респондентов ответили утвердительно, чаще всего «да» говорили молодые и престарелые швейцарцы. 58% поддерживают идею отказа Конфедерации от нефти, угля и газа не позднее 2050 года. Тем не менее, на вопрос «Следует ли запретить авиаперелеты на короткие дистанции?» ответили «да» только 11,1% респондентов, а 38,4% заявили, что готовы поддержать эту идею, если смогут легко добраться до нужного города на других видах транспорта.

66% населения против введения налога на пользование дорогами, которые заполнены машинами в часы пик, несогласные с таким предложением оказались в большинстве во всех кантонах. 50% не хотят, чтобы до 2050 года в стране ввели запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, 37% поддержали эту идею, 13% затруднились с ответом. 66% швейцарцев не желают слышать о возможном введении налога на мясо с целью сократить выбросы CO2.

Член Национального совета от Социалистической партии Франциска Рот отметила в интервью газете Tribune de Genève, что стремление швейцарцев спасти природу при одновременном нежелании проявить личную инициативу представляет собой политическую дилемму. По мнению депутата Народной партии Швейцарии Майка Эггера, настроение населения объясняется тем, что после пересмотра закона о CO2 новая редакция, вероятно, будет слишком суровой.

Со своей стороны, швейцарские ученые сумели объяснить, почему борьба с последствиями изменения климата идет слишком медленно. Профессор Женевского университета (UNIGE) Тобиас Брош проанализировал научную литературу, посвященную этому вопросу, и сделал вывод, что человеческий мозг исторически сформировался так, чтобы реагировать на непосредственную опасность. Что касается глобального потепления, то это долгий и сложный процесс. По словам ученого, изменение климата помогает определить пределы человеческих способностей оценивать происходящее и принимать решения.

В настоящее время женевские исследователи разрабатывают виртуальную модель Женевы, которая будет демонстрировать влияние глобального потепления на город Кальвина в 2050 и 2100 гг. Создатели модели учитывают прогнозируемые изменения качества жизни, состояния атмосферы и биоразнообразия, а также возможное исчезновение некоторых потребительских товаров. Говоря о людях, которые не понимают, какую выгоду принесет лично им изменение собственных привычек, Тобиас Брош добавил, что можно проводить информационные кампании, напоминая, что езда на велосипеде полезна для здоровья, совместное использование различных товаров помогает завести новых друзей, за сохранение природы выступают многие знаменитости и т.д. Подействует ли это на человеческий мозг, вот в чем вопрос...

 

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