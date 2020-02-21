Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель-Беллинцона, 21. 02. 2020. Просмотров: 19
«Сохранение природы – прекрасная задача, и я, конечно, за… если это не нарушит моего комфорта и не обернется для меня дополнительными расходами» - так можно выразить настроение большинства населения Конфедерации по данным опроса, проведенного ассоциацией Vimentis. На вопрос «Считаете ли вы, что в связи с изменением климата необходимы политические решения?» 62% респондентов ответили утвердительно, чаще всего «да» говорили молодые и престарелые швейцарцы. 58% поддерживают идею отказа Конфедерации от нефти, угля и газа не позднее 2050 года. Тем не менее, на вопрос «Следует ли запретить авиаперелеты на короткие дистанции?» ответили «да» только 11,1% респондентов, а 38,4% заявили, что готовы поддержать эту идею, если смогут легко добраться до нужного города на других видах транспорта.
66% населения против введения налога на пользование дорогами, которые заполнены машинами в часы пик, несогласные с таким предложением оказались в большинстве во всех кантонах. 50% не хотят, чтобы до 2050 года в стране ввели запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, 37% поддержали эту идею, 13% затруднились с ответом. 66% швейцарцев не желают слышать о возможном введении налога на мясо с целью сократить выбросы CO2.
Член Национального совета от Социалистической партии Франциска Рот отметила в интервью газете Tribune de Genève, что стремление швейцарцев спасти природу при одновременном нежелании проявить личную инициативу представляет собой политическую дилемму. По мнению депутата Народной партии Швейцарии Майка Эггера, настроение населения объясняется тем, что после пересмотра закона о CO2 новая редакция, вероятно, будет слишком суровой.
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