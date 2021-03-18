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пятница, 19 марта 2021 года   

У меня - опять! - зазвонил телефон|Pas tous les appels sont agréables

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 18. 03. 2021.

© Paul Hanaoka/unsplash.com

Наша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?

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Nashagazeta a consacré des articles à la nouvelle édition de la loi sur les télécommunications (LTC), entrée en vigueur le 1er janvier 2021. LTC aide à lutter contre les appels publicitaires, mais la vie des abonnés a-t-elle changé?

Многие из нас принимали звонки с незнакомых номеров и помнят, как «приятно» услышать голос представителя очередной компании, предлагающего выгодную страховку для автомобиля или другие ненужные услуги, особенно если звонят в неурочное время. Несмотря на то, что новая редакция LTC уже действует, жители Конфедерации все еще недостаточно защищены от навязчивых агентов, главных рабочий инструмент которых – телефон.

Немного истории: первой с предложением облегчить жизнь швейцарских абонентов выступила в далеком 1981 году член Национального совета от Социалистической партии Иветт Жагги. Тогда Федеральный совет ответил, что рассмотрит меры, которые стоит принять в этой области. В 1987-м, после того, как фирмы, специализирующиеся на продажах по телефону, создали список швейцарцев, не желающих принимать рекламные звонки, Иветт Жагги снова обратилась к правительству. Федеральный совет ответил, что в следующее издание телефонных справочников будет включен совет абонентам, помогающий избавиться от нежелательных звонков. О пересмотре Закона о телекоммуникациях всерьез заговорили только в 2015-м, после того, как ассоциации защиты потребителей провели переговоры с мобильными операторами и представителями Федерального управления по коммуникациям (OFCOM).

Представитель OFCOM Кэролин Саузер рассказала в интервью телерадиокомпании RTS о нежелательных звонках и о том, как с ними бороться. Специалист уточнила, что, кроме LTC, был пересмотрен закон о недобросовестной конкуренции (LCD). Согласно этим законам, звонок от представителя компании не расценивается, как нежелательный, если абонент является клиентом этой фирмы или если он участвует в конкурсе, который она проводит. Кроме того, сотрудник предприятия имеет право звонить с предложением товаров или услуг тем, чьи фамилии не помечены в телефонном справочнике звездочкой.

По словам Кэролин Саузер, прошло еще недостаточно времени после вступления новой редакции LTC в силу, чтобы делать выводы. С начала года в OFCOM и государственный секретариат по экономике (SECO) поступило 2800 жалоб на рекламные звонки от швейцарцев, телефонные номера которых не включены в справочник. Согласно LTC, операторы обязаны предложить разные решения, помогающие бороться с рекламными звонками, в том числе – фильтрацию при помощи программного обеспечения. Первая программа будет находиться под управлением компании, но клиент сможет по желанию активировать или деактивировать ее, второй программой будут управлять непосредственно абоненты, при необходимости добавляя номера в список нежелательных. Возможность фильтровать звонки будет доступна с 1 июля 2021 года, но это не обеспечит швейцарцам полный покой, так как нередки случаи спуфинга, когда при помощи специальных технологий на экран абонента передается ложная информация о входящем звонке.

Кэролин Саузер с сожалением отметила, что в этом случае Федеральное управление по коммуникациям бессильно. По закону швейцарские операторы должны проверять, имеют ли их клиенты право использовать те или иные номера, но звонить жителям Конфедерации могут из-за рубежа, и с такой практикой очень трудно бороться.

Если вы все же ответили на звонок с незнакомого номера и поняли, что сейчас услышите очередное крайне выгодное предложение, то следует сделать следующее: сказать звонящему, что он не имеет права вам звонить, так как напротив вашей фамилии в телефонном справочнике стоит звездочка (если ваш номер есть в справочнике). Далее необходимо потребовать, чтобы собеседник удалил информацию о вас из своей базы данных. Наконец, нужно попросить его предоставить вам сведения о себе, уточнив, что они нужны вам для подачи жалобы в SECO. Как правило, на этом разговор резко обрывается, но существует большая вероятность того, что из этой фирмы вам уже не позвонят.

 

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У меня - опять! - зазвонил телефон

 Наша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?

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