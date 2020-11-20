Чужая на общем празднике жизни – так можно описать Швейцарию, окруженную странами Евросоюза, в котором давно отменен роуминг. Выехав за пределы Конфедерации, швейцарцы, которые не хотят покупать сим-карты местных операторов, вынуждены мириться с высокими тарифами на звонки и передачу данных при пользовании интернетом. Новая редакция Закона о телекоммуникациях не отменит роуминг для жителей альпийской республики, но избавит их от многих неудобств.

Цель первого пакета мер, предусмотренных в LTC – сократить расходы на роуминг : звонки будут тарифицироваться посекундно, а не поминутно, вместо помегабайтной оплаты данных будет введена покилобайтная. По оценкам экспертов, экономия может составить 30%.

Чтобы покрыть расходы на обслуживание, операторы смогут округлять стоимость до ближайших десяти сантимов и взимать минимальную плату за очень короткие звонки, как за 30-секундный разговор. В то же время, абоненты получат возможность задавать ограничение расходов на роуминг – до совершения каждой поездки или же один раз для всех путешествий. Компании будут предлагать пакеты услуг для роуминга по сниженным ценам, клиенты смогут определять даты начала и конца действия таких пакетов. Интересно, что услуги связи за рубежом будут доступны абонентам только после их информирования о стоимости. Тем, кому по каким-либо причинам не удастся получить в другой стране смс с указанием цен, будет заблокирован доступ к услугам в роуминге, чтобы не вводить клиентов в расходы, о которых они не были проинформированы. Снять блокировку смогут сами пользователи, например, в своем аккаунте на веб-сайте оператора. Чтобы избежать блокировки услуг за границей и связанных с этим неудобств, компании должны будут предоставить абонентам удобный способ заранее определить нужные им услуги, информирует телерадиокомпания RTS.

Еще одна важная мера – обеспечение надежной защиты от рекламных звонков и недобросовестной рекламы, причем это определение включает не только массовые звонки абонентам, но и звонки, которые совершают частные лица, блокируя при этом отображение номеров своих телефонов, а также звонки людям, ранее указавшим, что они не желают, чтобы их беспокоили. В этой сфере операторы будут обязаны предложить как минимум два решения, например, фильтрацию звонков при помощи программного обеспечения. Первая программа будет находиться под управлением компании, но клиент сможет по желанию активировать или деактивировать ее, второй программой будут управлять непосредственно абоненты, по желанию добавляя конкретные номера в список нежелательных. В любое время швейцарцы смогут сообщать о случаях недобросовестной рекламы, после чего операторы будут обязаны блокировать сообщения от отправителя, докучающего клиентам, и не устанавливать соединение при звонке.

Ассоциации защиты потребителей очень довольны изменениями в LTC, называя их важной победой после долгой борьбы. Первой с предложением облегчить жизнь швейцарских абонентов выступила в далеком 1981 году член Национального совета от Социалистической партии Иветт Жагги. Тогда Федеральный совет ответил, что рассмотрит меры, которые стоит принять в этой области. В 1987-м, после того, как фирмы, специализирующиеся на продажах по телефону, создали список швейцарцев, не желающих принимать рекламные звонки, Иветт Жагги снова обратилась к правительству. Федеральный совет ответил, что в следующее издание телефонных справочников будет включен совет абонентам, помогающий избавиться от нежелательных звонков. О пересмотре Закона о телекоммуникациях всерьез заговорили только в 2015-м, после того, как ассоциации защиты потребителей провели переговоры с мобильными операторами и представителями Федерального управления по коммуникациям.

Добавим, что фильтрация звонков – действительно эффективное решение. После того, как такую меру приняли компании Netplus и Swisscom, количество жалоб абонентов на то, что им докучают, сократилось в три раза. Сегодня ассоциации защиты потребителей напоминают, что решены еще не все проблемы абонентов, и заявляют о своем намерении продолжать борьбу за права швейцарцев.