Автор: Надежда Сикорская, Москва-Женева, 17.10.2024.
Французcкий гражданин, сотрудник Женевского центра гуманитарного диалога был приговорен к трем годам лишения свободы.
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Le chercheur français, l’employé du Centre pour le dialogue humanitaire de Genève a été condamné à trois ans de prison.
10 июня этого года мы рассказали вам о том, что несколькими днями ранее в Москве был арестован 48-летний исследователь , автор двух книг на чеченскую тему, еще двух – об исламизации Центральной Азии и об Азербайджане, в 2008 году ставший со-автором книги «Россия от Путина до Медведева». Арестован по обвинению в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации. Уже через два дня после задержания он признал свою вину.
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