Судьбу Лорана Винатье решили в Москве |Le sort de Laurent Vinatier a été décidé à Moscou

10 июня этого года мы рассказали вам о том, что несколькими днями ранее в Москве был арестован 48-летний исследователь , автор двух книг на чеченскую тему, еще двух – об исламизации Центральной Азии и об Азербайджане, в 2008 году ставший со-автором книги «Россия от Путина до Медведева». Арестован по обвинению в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации. Уже через два дня после задержания он признал свою вину.