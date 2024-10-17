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16.10.2024 - 11:15Константина Митенева выдворяют из Швейцарии

Судьбу Лорана Винатье решили в Москве |Le sort de Laurent Vinatier a été décidé à Moscou

Автор: , Москва-Женева, .

Замосковорецкий суд Москвы, где слушалось дело Лорана Винатье (DR)

Французcкий гражданин, сотрудник Женевского центра гуманитарного диалога был приговорен к трем годам лишения свободы.

 

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Le chercheur français, l’employé du Centre pour le dialogue humanitaire de Genève a été condamné à trois ans de prison.

10 июня этого года мы рассказали вам о том, что несколькими днями ранее в Москве был арестован 48-летний исследователь , автор двух книг на чеченскую тему, еще двух – об исламизации Центральной Азии и об Азербайджане, в 2008 году ставший со-автором книги «Россия от Путина до Медведева». Арестован по обвинению в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации. Уже через два дня после задержания он признал свою вину.

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российско-швейцарские отношения
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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