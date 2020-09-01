Автор: Лейла Бабаева, Берн, 1. 09. 2020. Просмотров: 154
Наша Газета рассказывала о предстоящем референдуме и вопросах, которые решит население Конфедерации. Один из них – пересмотр закона о прямом федеральном налоге (LIFD/DBG). Сегодня при расчете суммы этого налога из дохода родителей ежегодно можно вычесть не более 10,1 тыс. франков на каждого ребенка, находящегося под присмотром третьих лиц. Увеличить сумму максимального вычета до 25 тыc. франков Федеральный совет предложил еще в 2017 году, но политическая «машина» Швейцарии – далеко не гоночная модель, и парламент поддержал проект правительства только в 2019-м. Цель предложенной меры – создать условия, в которых родителям будет легче сочетать профессиональную и семейную жизнь. Также это поможет бороться с нехваткой квалифицированных специалистов и укрепить экономику страны, отмечается на сайте министерства финансов (DFF/EFD) Швейцарии.
Законом о прямом федеральном налоге предусмотрено, что при расчете налогооблагаемой базы родители могут учесть расходы на ясли, детсады, «дневных нянь» и т.д. Добавим, что парламент поддержал также предложение депутата Национального совета Филиппа Куттра повысить вычет на общие расходы на каждого ребенка с 6,5 тыс. до 10 тыс. франков. Если население одобрит обе вышеупомянутые меры, то сумма налоговых поступлений сократится приблизительно на 380 млн франков в год.
Главной причиной сокращения станет вторая мера, которую поддерживают Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), Либерально-радикальная (PLR/FDP) и Христианско-демократическая (PDC/CVP) партии. Со своей стороны, Социалистическая партия (PS/SP) настроена против, подчеркивая, что одобрение народом предложенной меры будет выгоднее всего богатым семьям, доля которых в общей массе составляет 6%. По этой причине социалисты и вынесли этот вопрос на референдум.
Глава PDC/CVP Герхард Пфистер не согласен с мнением социалистов. Он отметил, что повышение вычета на общие расходы на каждого ребенка с 6,5 тыс. до 10 тыс. франков пойдет на пользу 900 тыс. семей. Политик добавил, что Швейцария – богатая страна и может позволить себе сократить налоговые поступления на 380 млн франков, даже учитывая убытки в размере 18-20 млрд франков в этом году в связи с пандемией. 380 млн станут вложением на будущее, уверен Герхард Пфистер. А чью точку зрения разделяете вы?
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.
23 франка в час – это минимум?На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.
Коронакризис и рынок труда в ШвейцарииПо данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.
Добавить комментарий