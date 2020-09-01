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вторник, 1 сентября 2020 года   

Споры вокруг налоговых вычетов для семей|Disputes sur les déductions fiscales pour familles

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 1. 09. 2020. Просмотров: 154

© Skitterphoto/pixabay.com

На референдуме, который пройдет 27 сентября этого года, швейцарцам предстоит выразить свое мнение о повышении налоговых вычетов на детей. Речь идет о двух поправках в законе, одна из которых вызвала споры политиков.|
Lors de la votation fédérale qui aura lieu le 27 septembre 2020, les Suisses diront «oui» ou «non» à l’augmentation des déductions pour enfants. Il s’agit de deux modifications de loi, une desquelles a provoqué des débats politiques.

Наша Газета рассказывала о предстоящем референдуме и вопросах, которые решит население Конфедерации. Один из них – пересмотр закона о прямом федеральном налоге (LIFD/DBG). Сегодня при расчете суммы этого налога из дохода родителей ежегодно можно вычесть не более 10,1 тыс. франков на каждого ребенка, находящегося под присмотром третьих лиц. Увеличить сумму максимального вычета до 25 тыc. франков Федеральный совет предложил еще в 2017 году, но политическая «машина» Швейцарии – далеко не гоночная модель, и парламент поддержал проект правительства только в 2019-м. Цель предложенной меры – создать условия, в которых родителям будет легче сочетать профессиональную и семейную жизнь. Также это поможет бороться с нехваткой квалифицированных специалистов и укрепить экономику страны, отмечается на сайте министерства финансов (DFF/EFD) Швейцарии.

Законом о прямом федеральном налоге предусмотрено, что при расчете налогооблагаемой базы родители могут учесть расходы на ясли, детсады, «дневных нянь» и т.д. Добавим, что парламент поддержал также предложение депутата Национального совета Филиппа Куттра повысить вычет на общие расходы на каждого ребенка с 6,5 тыс. до 10 тыс. франков. Если население одобрит обе вышеупомянутые меры, то сумма налоговых поступлений сократится приблизительно на 380 млн франков в год.

Главной причиной сокращения станет вторая мера, которую поддерживают Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), Либерально-радикальная (PLR/FDP) и Христианско-демократическая (PDC/CVP) партии. Со своей стороны, Социалистическая партия (PS/SP) настроена против, подчеркивая, что одобрение народом предложенной меры будет выгоднее всего богатым семьям, доля которых в общей массе составляет 6%. По этой причине социалисты и вынесли этот вопрос на референдум.

Газета Le Temps приводит слова главы PS/SP Кристиана Левра о том, что лучше всего было бы сделать ясли бесплатными за счет государственного финансирования. Социалист указал на то, что принятое парламентом решение несправедливо по отношению к кантонам, так как с их администрациями не было проведены предварительные консультации. Напомним, что часть прямого федерального налога остается в казне кантонов, поэтому по результатам референдума их налоговые поступления могут сократиться на 80 млн франков в год. Это отрицательно скажется на способности кантонов реализовывать разные проекты в сфере семейной политики, от чего пострадают семьи со средним и низким доходом. На сайте Социалистической партии подчеркивается, что повышение вычета с 6,5 тыс. до 10 тыс. франков никак не скажется примерно на 40% швейцарских семей: они не платят прямой федеральный налог, поскольку зарабатывают слишком мало. Согласно расчетам PS/SP, семьи с двумя детьми и доходом до 110 тыс. франков ничего не выиграют от вышеупомянутой меры, а наибольшие выгоды получат семьи с доходом от 500 тыс. франков.

Глава PDC/CVP Герхард Пфистер не согласен с мнением социалистов. Он отметил, что повышение вычета на общие расходы на каждого ребенка с 6,5 тыс. до 10 тыс. франков пойдет на пользу 900 тыс. семей. Политик добавил, что Швейцария – богатая страна и может позволить себе сократить налоговые поступления на 380 млн франков, даже учитывая убытки в размере 18-20 млрд франков в этом году в связи с пандемией. 380 млн станут вложением на будущее, уверен Герхард Пфистер. А чью точку зрения разделяете вы?

 

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