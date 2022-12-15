Политический год для Швейцарии заканчивается практически так же, как и начался – с вопросов определения нейтралитета в ситуации, когда в Европе идет война. Если в мирное время нейтральный курс страны не подвергался сомнению, то в военное он стал объектом критики, причем с самых разных сторон. Для одних Швейцария перестала быть нейтральной, поскольку она в полном объеме присоединилась к европейским санкциям в отношении России, тогда как другие, напротив, считают, что Берн чересчур нейтрален. К последним относятся, среди прочих, те, кто критикуют запрет Федерального совета на реэкспорт швейцарских вооружений.

Напомним, что в ноябре Берн в очередной раз ответил отказом на просьбу Берлина разрешить поставки Киеву швейцарских боеприпасов для зенитных танков «Гепард», предназначенных для уничтожения воздушных целей. Приобретая вооружение, Германия, как и другие страны, в декларации о запрете реэкспорта обязалась не поставлять их в другую страну без согласия Федерального совета. Но Швейцария своего одобрения не дает, так как реэкспорт в зону военных действий не совместим с нейтралитетом.

В недавнем интервью газете NZZ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что швейцарские боеприпасы могли бы «спасать жизни каждый день». Представители украинского гражданского общества также настаивают на важности произведенного в Швейцарии вооружения – в том числе и потому, что оно могло бы защитить объекты тепло- и энергосетей. «Украинские ВВС очень эффективны. Они перехватывают большинство ракет и беспилотников, направляемых российской армией. В ходе последних ударов был уничтожен 61 снаряд из 70 выпущенных. Но каждая атака, которую мы не можем предотвратить, разрушает украинскую энергосистему еще больше и погружает страну во тьму и холод. Нам совершенно необходимо больше систем противовоздушной обороны», - отметила в комментарии Le Temps член Украинского национального бюро по борьбе с коррупцией Елена Галушка, находившаяся в Швейцарии в составе украинской делегации и встречавшаяся с представителями швейцарских властей. Она считает «непонятным» решение Берна помешать Германии поставлять швейцарские боеприпасы в Украину. По ее словам, чем дольше будет продолжаться отключение электроэнергии, тем больше вероятность того, что трубы отопления в крупных зданиях замерзнут и лопнут: квартиры станут непригодными для жизни до весны, а жители будут вынуждены уехать. По ее оценкам, еще до 5 млн украинцев могут бежать в Европу, что, по ее мнению, является частью плана Кремля по дестабилизации континента.

Некоторые швейцарские эксперты, в свою очередь, полагают, что на Берн обрушилась несоразмерная критика. Так, руководитель отдела глобальных и новых рисков Женевского политического центра Жан-Марк Рикли считает, что критика в адрес Швейцарии непропорциональна военной ценности швейцарских боеприпасов. По его словам, «Гепард» имеет две пушки, каждая из которых может производить в среднем 550 выстрелов в минуту. Немецкий запрос на реэкспорт касается 12 400 патронов, что означает менее 23 минут использования одной пушки. Эксперт убежден, что это количество боеприпасов может защитить цель в течение ограниченного времени, но не будет иметь стратегического значения. Такой взгляд на ситуацию подтверждает уже высказанное ранее мнение о том, что Германия ссылается на ограничивающие ее свободу действий соглашения с партнерами, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем: Берлин уже давно подвергается критике за недостаточную военную поддержку Киева, так как до сих пор не поставил, например, танки «Леопард». В целом, многие эксперты указывают на проблему истощения запасов вооружений: европейские страны еще ранее сократили бюджет в этой области и имеют меньший промышленный потенциал, чем во времена холодной войны.

Находясь в Швейцарии, украинская делегация говорила не только о военной помощи, но и о поставках трансформаторов. Ключевые звенья украинской энергосистемы становятся постоянными целями российских бомбардировок – треть сети страны больше не функционирует. Украинские активисты полагают, что во многих европейских странах есть старые трансформаторы, которые можно было бы поставить в Украину.

По оценкам президента Владимира Зеленского, в зимние месяцы стране понадобится около 800 млн евро. Швейцарский парламент уже одобрил выделение 100 млн франков в качестве помощи Украине этой зимой – средства будут предназначены для гражданской инфраструктуры и украинского населения. Для координации подготовки к зимнему периоду в Париже состоялась международная конференция, на которой присутствовал и президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Парижская конференция призвана создать координационный механизм для оказания помощи Украине на ближайшие четыре месяца. Сферы энергетики, водоснабжения, продовольственной безопасности, здравоохранения и транспорта были определены как приоритетные в связи с целенаправленными атаками России на гражданскую инфраструктуру Украины. Учитывая свой опыт, Швейцария будет играть активную роль в координационной структуре. Всего в Париже было собрано около одного миллиарда евро пожертвований Украине.

Добавим, что ранее на этой неделе в Украину из Швейцарии был доставлен груз с 30 генераторами для производства электроэнергии. Кроме того, было закуплено 40 мобильных обогревателей, которые будут поставлены до конца года. Вдобавок к этому Швейцария выделила на поддержку Украины 23 млн франков по многосторонним каналам.