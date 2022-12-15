Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 15 декабря 2022 года   

Швейцарский нейтралитет и помощь Украине|La neutralité suisse et l’aide à l’Ukraine

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 12. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

Берн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.

|

Berne est prêt à aider Kiev, mais pas avec des munitions.

Политический год для Швейцарии заканчивается практически так же, как и начался – с вопросов определения нейтралитета в ситуации, когда в Европе идет война. Если в мирное время нейтральный курс страны не подвергался сомнению, то в военное он стал объектом критики, причем с самых разных сторон. Для одних Швейцария перестала быть нейтральной, поскольку она в полном объеме присоединилась к европейским санкциям в отношении России, тогда как другие, напротив, считают, что Берн чересчур нейтрален. К последним относятся, среди прочих, те, кто критикуют запрет Федерального совета на реэкспорт швейцарских вооружений.

Напомним, что в ноябре Берн в очередной раз ответил отказом на просьбу Берлина разрешить поставки Киеву швейцарских боеприпасов для зенитных танков «Гепард», предназначенных для уничтожения воздушных целей. Приобретая вооружение, Германия, как и другие страны, в декларации о запрете реэкспорта обязалась не поставлять их в другую страну без согласия Федерального совета. Но Швейцария своего одобрения не дает, так как реэкспорт в зону военных действий не совместим с нейтралитетом.

В недавнем интервью газете NZZ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что швейцарские боеприпасы могли бы «спасать жизни каждый день». Представители украинского гражданского общества также настаивают на важности произведенного в Швейцарии вооружения – в том числе и потому, что оно могло бы защитить объекты тепло- и энергосетей. «Украинские ВВС очень эффективны. Они перехватывают большинство ракет и беспилотников, направляемых российской армией. В ходе последних ударов был уничтожен 61 снаряд из 70 выпущенных. Но каждая атака, которую мы не можем предотвратить, разрушает украинскую энергосистему еще больше и погружает страну во тьму и холод. Нам совершенно необходимо больше систем противовоздушной обороны», - отметила в комментарии Le Temps член Украинского национального бюро по борьбе с коррупцией Елена Галушка, находившаяся в Швейцарии в составе украинской делегации и встречавшаяся с представителями швейцарских властей. Она считает «непонятным» решение Берна помешать Германии поставлять швейцарские боеприпасы в Украину. По ее словам, чем дольше будет продолжаться отключение электроэнергии, тем больше вероятность того, что трубы отопления в крупных зданиях замерзнут и лопнут: квартиры станут непригодными для жизни до весны, а жители будут вынуждены уехать. По ее оценкам, еще до 5 млн украинцев могут бежать в Европу, что, по ее мнению, является частью плана Кремля по дестабилизации континента.

Некоторые швейцарские эксперты, в свою очередь, полагают, что на Берн обрушилась несоразмерная критика. Так, руководитель отдела глобальных и новых рисков Женевского политического центра Жан-Марк Рикли считает, что критика в адрес Швейцарии непропорциональна военной ценности швейцарских боеприпасов. По его словам, «Гепард» имеет две пушки, каждая из которых может производить в среднем 550 выстрелов в минуту. Немецкий запрос на реэкспорт касается 12 400 патронов, что означает менее 23 минут использования одной пушки. Эксперт убежден, что это количество боеприпасов может защитить цель в течение ограниченного времени, но не будет иметь стратегического значения. Такой взгляд на ситуацию подтверждает уже высказанное ранее мнение о том, что Германия ссылается на ограничивающие ее свободу действий соглашения с партнерами, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем: Берлин уже давно подвергается критике за недостаточную военную поддержку Киева, так как до сих пор не поставил, например, танки «Леопард». В целом, многие эксперты указывают на проблему истощения запасов вооружений: европейские страны еще ранее сократили бюджет в этой области и имеют меньший промышленный потенциал, чем во времена холодной войны.

Находясь в Швейцарии, украинская делегация говорила не только о военной помощи, но и о поставках трансформаторов. Ключевые звенья украинской энергосистемы становятся постоянными целями российских бомбардировок – треть сети страны больше не функционирует. Украинские активисты полагают, что во многих европейских странах есть старые трансформаторы, которые можно было бы поставить в Украину.

По оценкам президента Владимира Зеленского, в зимние месяцы стране понадобится около 800 млн евро. Швейцарский парламент уже одобрил выделение 100 млн франков в качестве помощи Украине этой зимой – средства будут предназначены для гражданской инфраструктуры и украинского населения. Для координации подготовки к зимнему периоду в Париже состоялась международная конференция, на которой присутствовал и президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Парижская конференция призвана создать координационный механизм для оказания помощи Украине на ближайшие четыре месяца. Сферы энергетики, водоснабжения, продовольственной безопасности, здравоохранения и транспорта были определены как приоритетные в связи с целенаправленными атаками России на гражданскую инфраструктуру Украины. Учитывая свой опыт, Швейцария будет играть активную роль в координационной структуре. Всего в Париже было собрано около одного миллиарда евро пожертвований Украине.

Добавим, что ранее на этой неделе в Украину из Швейцарии был доставлен груз с 30 генераторами для производства электроэнергии. Кроме того, было закуплено 40 мобильных обогревателей, которые будут поставлены до конца года. Вдобавок к этому Швейцария выделила на поддержку Украины 23 млн франков по многосторонним каналам.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 68.35

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

Всего просмотров: 1,539

Новое расписание поездов…

 … вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.

Всего просмотров: 1,020

Нанозолото из Средневековья

 Не все то золото, что блестит…

Всего просмотров: 903
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

Всего просмотров: 1,041

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,584

Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»

 Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.

Всего просмотров: 670
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top