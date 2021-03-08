Теоретик марксизма, соосновательница немецкой компартии и активная поборница прав женщин – Роза Люксембург не нуждается в представлении. Ее труды изучали те, кому в институтах приходилось сдавать историю марксизма-ленинизма, а ее именем названы улицы и площади, наверное, в каждом втором городе на территории постсоветского пространства. При этом немногие знают, что до того, как стать одной из главных представительниц левого движения начала прошлого века, Роза Люксембург была скромной цюрихской студенткой. О годах, проведенных ею в Швейцарии, и предлагает вспомнить женевское представительство названного в ее честь фонда, выпустившее к 150-летию со дня ее рождения короткий познавательный фильм.

Розу Люксембург (1871-1919) часто ошибочно принимают за немку. Так, в российском фильме «Питер ФМ» главный герой, отвечая на вопрос, есть ли у него знакомые немки, говорит: «Конечно, Клара Цеткин и Роза Люксембург». На самом деле, Роза родилась в еврейской семье в польском городе Замостье, входившем в то время в состав Российской империи. Она с отличием окончила гимназию в Варшаве, но планы родителей выдать ее замуж провалились, потому что приданое Розы было слишком скромным.

В 1888 году она получила разрешение от своей семьи и царских властей уехать в Швейцарию, которая в то время была одной из немногих стран, где высшее образование было доступным для женщин. В частности, в 1864 году Цюрихский университет первым в немецкоязычном мире начал принимать студенток, и большинство из них приезжали из Российской империи. Среди них была и Роза, приступившая к учебе в 1889-м. В Цюрихе она сначала изучала философию, математику, ботанику и зоологию, а затем политологию и экономику.

В Швейцарии юная марксистка быстро нашла единомышленников. В Цюрихе в то время проживало много левых интеллектуалов, иммигрировавших из Восточной Европы. Среди них был Лео Йогихес из Вильнюса, который оставался компаньоном Розы на протяжении многих лет и которого в личных письмах она называла «Дзиодзио» . Она писала для польской газеты «Дело рабочих», а в 1893 году вместе с Йогихесом и двумя другими соратниками, Юлианом Мархлевским и Адольфом Варским, основала Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы. В возрасте 22 лет она представила доклад на III Международном конгрессе социалистов в Цюрихе и произвела впечатление на собравшихся там деятелей рабочего движения.

Активная общественная жизнь не мешала Розе учиться. В 1897 году она блестяще защитила диссертацию о промышленном развитии Польши, получив отметку «summa cum laude» (лат.: с наибольшим почетом). Среди сыновей политических деятелей и наследников фабрик и заводов она была единственной женщиной.

На любопытную деталь биографии Розы Люксембург указывает историк Франциска Роггер, которая изучала жизненные пути первых женщин, приехавших учиться в Швейцарию, в том числе из России, и посвятила этому исследованию опубликованную в 2010 году книгу «Ganz Europa blickt auf uns». Завершив обучение, Роза Люксембург вышла замуж за Густава Любека, сына немецких эмигрантов, у которых снимала комнату. Целью этого союза было получение прусского паспорта. «В этом не было ничего необычного. Многие оппозиционно настроенные россиянки или польки вступали в подобные фиктивные браки, потому что тогда они получали паспорт мужа и могли путешествовать – независимо от того, согласны ли с этим их родители», - пояснила Роггер в интервью SRF. Замужество позволило Розе оформить нужные документы, и 1898 году она смогла переехать в Берлин, где вчерашняя студентка полностью посвятила себя «борьбе за светлое будущее» и превратилась в одну из ключевых фигур рабочего движения.

Не ставя своей целью пересказать все факты берлинского периода ее жизни, остановимся на одном интересном моменте, имеющем непосредственное отношение к сегодняшнему празднику. В 1910 году Клара Цеткин вместе со своей соратницей Розой Люксембург и другими делегатками Международной социалистической женской конференции в Копенгагене поддержала идею учреждения дня, посвященному движению за права женщин. Никакой конкретной даты для этого праздника не было установлено, и в начале 20 века Женский день отмечался забастовками, которые проходили в разных странах в конце февраля или начале марта. Поворотным событием стала стачка текстильщиц и женские демонстрации, прошедшие в России 23 февраля 1917 года и ставшие толчком к началу Февральской революции. Напомним, что 23 февраля по старому стилю соответствует 8 марта по новому.

15 января 1919 года Роза Люксембург была убита в Берлине правыми радикалами. В 1933 нацисты сожгли ее книги, а двумя годами позже уничтожили ее могилу. Сто лет спустя интерес историков к Розе Люксембург не утихает: сегодня ее назвали бы общественной активисткой, борющейся как за права женщин в частности, так и за социальную справедливость в целом. Многие из ее идей нуждаются, как минимум, в более глубоком изучении. Она, например, была ярой пацифисткой и антимилитаристкой, а также открыто выступала против «политбюро» и диктатуры «кучки политиканов».

В Швейцарии ее имя не забыто – мемориальная доска висит на вилле в неоклассическом стиле, расположенной на Платенштрассе 47 в Цюрихе. Роза жила здесь некоторое время, снимая жилье в субаренду у портнихи. Разглядеть надпись на потемневшей и довольно высоко подвешенной доске практически невозможно, а там, тем не менее, выгравирована одна из самых известных из написанных ею фраз: «Свобода непременно предполагает свободу для тех, кто мыслит иначе». Это строка из заметок Розы Люксембург о Русской революции 1917 года, которые она писала в немецкой тюрьме и в которых критиковала диктаторские тенденции среди большевиков. «Социализм без политической свободы – не социализм… Свобода только для сторонников правительства, только для членов партии, как бы многочисленны они ни были, – это не свобода. Свобода непременно предполагает свободу для тех, кто мыслит иначе. Не из-за фанатизма „справедливости“, а потому, что все живительное, благотворное и очистительное в политической свободе является её сущностью, и становится несостоятельным, когда „свобода“ становится привилегией», - писала она, удивительным образом предсказав катастрофы тоталитарных режимов 20 века, да и 21-го тоже.

Кроме того, в Женеве недавно открылось представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung. Эта некоммерческая организация, основанная в Германии и связанная с немецкой партией «Левые», в настоящее время имеет 28 офисов по всему миру. Представительство в Женеве работает над вопросами, связанными с институтами Организации Объединенных Наций, социальными правами и международной профсоюзной политикой, а также сотрудничает с университетами, профсоюзами и общественными движениями.

Добавим, что дело, за которое сто лет назад боролись Роза Люксембург и ее единомышленницы, так и не доведено до конца – ни одна страна в мире до сих пор не достигла гендерного равенства. «Законодательные ограничения не позволили 2,7 млрд женщин сделать равный с мужчинами выбор профессии. По состоянию на 2019 год женщины составляли менее 25% парламентариев. Каждая третья женщина по-прежнему подвергается насилию по признаку пола», - подчеркивается в публикации , размещенной на сайте ООН накануне 8 марта.

Международный женский день в этом году посвящен усилиям женщин по выходу из коронакризиса, а официальная тема праздника звучит так: «Женщины на руководящих постах: достижение равноправного будущего в эпоху Covid-19». ООН отмечает, что «женщины находятся на переднем крае борьбы с пандемией в качестве медицинских работников, исследователей, общественных организаторов, а также наиболее образцовых и эффективных лидеров в борьбе с пандемией. Кризис наглядно продемонстрировал как важность их вклада, так и непропорционально тяжелое бремя, которое несут женщины». ООН призывает сделать 2021 год поворотным для женщин и девочек, а нам остается только присоединиться к этому пожеланию.