Как и обещали, рассказываем подробности истории, переданной газетой Tribune de Genève и объявленной нами позавчера в разделе Срочно в номер. Итак, беглый российский банкир, спасающийся в Женеве от питерских олигархов, в знак протеста против экстрадиции решается на голодовку – история бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева могла бы лечь в основу остросюжетного фильма, но жизнь оказалась занимательнее голливудских сценариев. Мужчина не ел с момента своего задержания в Женеве, то есть с 13 сентября, информирует TdG. Кроме того, он подписал распоряжение, запрещающее принудительное кормление. Он уже потерял более 20 кг и слабеет с каждым днем.

Шигаев убежден, что возращение домой означает для него смертный приговор, и говорит, что предпочел бы умереть в Конфедерации, чем в России. Его супруга Анжелика рассказала TdG, что пыталась образумить мужа. «Я вынуждена уважать его выбор. Но это очень трудно принять. Если вы осмеливаетесь выступить против Владимира Путина и его окружения, то вы рискуете жизнью», - призналась она в комментарии женевскому изданию. Десять лет назад семья Шигаевых переехала в Женеву, где воспитывает троих детей, причем один из их мальчиков, уже получивший швейцарское гражданство, только что поступил в школу для новобранцев. «Он гордится тем, что он – швейцарец, но ему трудно понять, почему Берн не может ничего сделать, чтобы спасти его отца», - отметила мать.

В свободном доступе можно найти только скупую информацию об Олеге Шигаеве. Родился в 1963 году, окончил Казанский финансово-экономический институт. В 1990 году пришел в Балтийский банк на должность простого сотрудника и через несколько лет стал директором этого кредитно-финансового учреждения. В 1997-1998 годы был заместителем министра путей сообщения Российской федерации.

В России банкиру предъявлены несколько обвинений. По сообщениям «Коммерсанта», в 2018 году суд Санкт-Петербурга заочно арестовал экс-президента Балтийского банка по обвинениям в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд рублей, а в 2015 году Шигаев был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании полученных преступным путем средств. Согласно версии следствия, он перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд рублей, похищенных им в Балтийском банке.

Сам Шигаев считает себя жертвой, а его супруга характеризует его такими словами, как «честный», «трудолюбивый» и «добросовестный». В невиновности Шигаева убежден и его швейцарский адвокат Жан Донне, считающий, что его клиент попал в эту ситуацию из-за своей неподкупности. Как пишет TdG, банкир не захотел идти на компромисс с петербургскими олигархами, и близкая к Кремлю элита не стала этого терпеть. По словам Шигаева, Балтийский банк стал объектом «рейдерского захвата». Нападки начались в 2009 году, когда его недовольные оппоненты поняли, что компания процветает: 3 600 сотрудников в 31 городе; более двух миллионов частных и корпоративных клиентов; активы в размере 2,5 млрд долларов. Сегодня от этого ничего не осталось, так как конкурирующий «Альфа-банк» якобы «выкачал» все с 2014 по 2019 годы. Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы».

Швейцария, судя по всему, не спешит разбираться в том, кто прав, а кто виноват, и намерена экстрадировать Шигаева, как того требует Россия с 2016 года. Банкир протестует против экстрадции, считая, что дело против него сфабриковано. Он готов отстаивать свою невиновность в суде, но не у себя на родине, так как, по его мнению, Россия не соблюдает правила процедуры, применимые к справедливому судебному разбирательству и достойным условиям содержания в тюрьме, и регулярно осуждается за это Европейским судом по правам человека и различными правозащитными организациями. В частности, попросивший недавно во Франции политическое убежище программист Сергей Савельвев передал сайту Gulagu.net серию видеозаписей со сценами сексуального насилия и пыток над заключенными в российских колониях. Семья Шигаевых уверена, что подобное ожидает и Олега, а живым ему из тюрьмы не выйти.

Тем временем, все пути обжалования решения об экстрадиции уже были использованы – 1 сентября Федеральный суд (TF) подтвердил это решение. При этом суд обязал Федеральное управление юстиции (OFJ) потребовать ряд дипломатических гарантий, касающихся условий содержания Шигаева под стражей, соблюдения уголовного судопроизводства и доступа к медицинской помощи. В частности, Москва должна разрешать представителю посольства Швейцарии посещать Шигаева.

Олег Шигаев сейчас находится в женевской тюрьме Шам-Доллон. Состояние его здоровья начинает серьезно беспокоить власти: Федеральный уголовный суд обратился к Федеральному управлению юстиции с просьбой провести медицинский осмотр. Эта административная процедура даст трехнедельную передышку. В каком состоянии будет Шигаев к этому времени? Смогут ли его принудительно перевезти? Будут ли соблюдаться гарантии, данные Россией? Ответы на эти вопросы даст время.