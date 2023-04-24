Международное давление на Швейцарию не ослабевает. На прошлой неделе в Берн прибыл заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, который, согласно его собственному заявлению, намеревался усилить координацию в борьбе с обходом санкций в отношении России. Более того, как уже сообщала Наша Газета, в начале апреля послы стран G7 направили Федеральному совету письмо, потребовав более активного сотрудничества при поиске возможных активов российских олигархов и участия в рабочей группе «Russian Elites, Proxies and Oligarchs» (REPO). Дипломатические представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США также высказали подозрение, что некоторые швейцарские законы делают невозможным отслеживание нелегальных финансовых структур. По оценкам посла США Скотта Миллера, Берн мог бы заморозить от 50 до 100 миллиардов франков. Напомним, что в настоящее время Швейцария заблокировала 7,75 млрд санкционных активов.

Ответ странам «Большой семерки» был дан Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) и Федеральным департаментом по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (DEFR): Швейцария не намерена становиться участницей рабочей группы G7. «На техническом уровне сотрудничество между Швейцарией и этими странами проходит гладко. По этой причине Швейцария не считает необходимым в настоящее время официально присоединяться к рабочей группе», - подчеркивается в совместном заявлении SECO и DEFR. Впрочем, если в будущем в этом возникнет заинтересованность, то Федеральный совет может пересмотреть свою позицию.

Более того, швейцарские власти отвергли критику в свой адрес. В международном сравнении объем замороженных в Швейцарии активов является внушительным: 7,5 млрд франков составляют около одной трети от суммы, заблокированной во всем Евросоюзе (21,5 млрд евро). Для сравнения: Франция объявила о замораживании 1,2 млрд евро, а Германия – о 2,2 млрд евро. Великобритания, которая всегда была очень привлекательна для состоятельных российских клиентов, заблокировала активы на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов. Однако британский санкционный список не совпадает с европейским и швейцарским, поэтому цифры несопоставимы. Кроме того, как отмечают SECO и DEFR, необходимо различать активы физических и юридических, не подпадающих под санкции, и средства тех, кто включен в санкционные списки – эти две категории и объем соответствующих активов регулярно путают или объединяют, хотя под санкции попали сравнительно небольшое число россиян.

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе подтвердил эту позицию, выступая перед СМИ во время своего визита в Германию на прошлой неделе. Он заявил, что Швейцария тесно сотрудничает с рабочей группой G-7, но поскольку страна не является членом ни G-7, ни G-20, то о вопрос о формальном членстве в REPO не стоит на повестке дня. Федеральный советник также снова повторил, что Швейцария не будет реэкспортировать вооружения в Украину. «Нейтралитет означает, что Швейцария не оказывает военную поддержку какой-либо стороне в конфликтах», - отметил Ален Берсе на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем в Берлине. «Вы не можете просить нас нарушать наши собственные законы», - добавил швейцарский президент. Напомним, что ранее Берн отклонил запрос Германии о реэкспорте швейцарских боеприпасов для зенитных танков Gepard. Олаф Шольц, в свою очередь, выразил надежду на то, что позиция Берна изменится, добавив, что Германия внимательно следит за оживленными дебатами в Швейцарии о реэкспорте вооружений.

Пока швейцарские власти настаивают на том, что они строго соблюдают санкции, СМИ публикуют иную информацию. По сообщениям газеты Financial Times, некоторые швейцарские компании, несмотря на санкции, продолжают торговать российским сырьем, таким как уголь и золото. Так, сырьевая компания Open Mineral из Цуга в период с августа 2022 года по январь 2023 года импортировала российское золото на сумму 40 млн франков через свой филиал в Объединенных Арабских Эмиратах, созданный около года назад. По мнению специалистов из общественной организации Public Eye, это означает, что в системе есть лазейки. «На наш взгляд, это явно обход санкций или попытка их обойти. Если считать, что санкции должны помешать России финансировать войну в Украине, то Федеральный совет и политики должны действовать, чтобы закрыть лазейку», - отметил финансовый аналитик Public Eye Роберт Бахманн в комментарии телеканалу SRF. Однако Государственный секретариат по экономическим вопросам не усмотрел в этом случае нарушения санкций, так как, согласно швейцарскому законодательству, важен территориальный принцип: юридически независимые филиалы швейцарских компаний за рубежом не связаны со швейцарскими санкциями. Другими словами, сырьевые трейдеры могут использовать эти юридические лазейки. Очевидно, что подобные примеры только усиливают подозрения в том, что Швейцария принимает недостаточно усилий для предотвращения обхода санкций, а это значит, что давление на Берн в ближайшее время сохранится.