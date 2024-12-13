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пятница, 13 декабря 2024 года   

Пятилетка без ХАМАСа |Cinq ans sans Hamas

Автор: , Берн, .

(DR)

В среду Национальный совет подавляющим большинством голосов принял предложение Федерального совета о запрете исламистской группировки и связанных с ней организаций, одобренное накануне Советом кантонов. Против проголосовали только шесть «зеленых» депутатов.

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Mercredi dernier Le National a accepté à une écrasante majorité le projet du Conseil fédéral visant à interdire le groupe islamiste et les organisations apparentées, approuvé auparavant par le Conseil des États. Seuls six députés « verts » ont voté contre.

 

В феврале этого года Наша Газета рассказала своим читателям о начавшемся тогда консультационном процессе, инициированном правительством Швейцарской Конфедерации в связи с необходимостью выработки позиции по отношению к ХАМАСу, признанному террористической организацией во всех остальных западных странах. Напомним, что сам Федеральный совет предлагал сделать это еще 11 октября 2023 года, то есть через четыре дня после зверского теракта в Израиле, среди более 1200 жертв которого были два гражданина Швейцарии, а в декабре прошлого года обе палаты парламента потребовали того же. Но демократический процесс – не быстрый. Плюс противники четкой позиции ссылались на то, что ХАМАС не записан в террористы ООН, а Швейцария в силу своего нейтрального статуса должна следовать за этой главной «миротворческой организацией», на наш взгляд уже полностью себя дискредитировавшей. В результате, согласно действующим правилам, консультации, необходимые для преобразования заявлений в закон, продлились до 28 мая 2024 года, и только сейчас стало возможно говорить об итогах.

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террористические организации в Швейцарии
ХАМАС
парламент Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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