Федеральный совет определился по вопросу ХАМАСа

Чтобы такого не было в Швейцарии (DR)

Не успели мы опубликовать наш сегодняшний материал, как стало известно, что сегодня утром Федеральный совет все же решил представить на рассмотрение парламента закон, запрещающий организацию ХАМАС в Швейцарии. По поручению правительства, проект текста закона должен быть разработан федеральным департаментом юстиции и полиции и федеральным департаментом обороны до конца февраля 2024 года. Обе комиссии парламента по политике безопасности также выступили с предложениями запретить ХАМАС, конкретные тексты будут обсуждаться на декабрьской сессии.

Одновременно стало известно, что, после проведенного министерством иностранных дел Швейцарии расследования, три неправительственные организации, активные на Ближнем Востоке, утратят швейцарское финансирование.