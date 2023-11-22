Федеральный совет определился по вопросу ХАМАСа

Не успели мы опубликовать наш сегодняшний материал, как стало известно, что сегодня утром Федеральный совет все же решил представить на рассмотрение парламента закон, запрещающий организацию ХАМАС в Швейцарии. По поручению правительства, проект текста закона должен быть разработан федеральным департаментом юстиции и полиции и федеральным департаментом обороны до конца февраля 2024 года. Обе комиссии парламента по политике безопасности также выступили с предложениями запретить ХАМАС, конкретные тексты будут обсуждаться на декабрьской сессии.
Одновременно стало известно, что, после проведенного министерством иностранных дел Швейцарии расследования, три неправительственные организации, активные на Ближнем Востоке, утратят швейцарское финансирование.
Российские олигархи в швейцарских банкахОбнародование имен новых ВИП-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?
Барон Эдуард Фальц-Фейн – легенда двух мировИмя Эдуарда Александровича Фальц-Фейна встречалось на наших страницах в связи с тем, что именно он в течение многих лет поддерживал сохранение могилы Сонечки Достоевской на женевском Кладбище Королей. Сегодня, в годовщину его смерти, по просьбе его друзей мы предлагаем вашему вниманию более развернутый рассказ об этом незаурядном человеке.
Ханна Хёх: склеить мир по кусочкамВ Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.