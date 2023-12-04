Принято считать, что тяжелый день – это понедельник. Но для нас этот тяжелый понедельник начался не в субботу даже, по Стругацким, а еще в прошлую пятницу, которую было бы уместно назвать черной, без всякой связи, как вы уже догадались, с популярной коммерческой акцией. Но начнем с начала.

27 ноября на почту редакции пришло сообщение от Швейцарского клуба прессы, распространившего приглашение женевской секции ассоциации Швейцария-Израиль на закрытый просмотр видеоматериалов, собранных с мобильных телефонов и нательных камер террористов и их жертв, сотрудников скорой помощи, а также с камер наблюдения. Сообщалось также, что запись общей продолжительностью 47 минут практически целиком состоит из сцен насилия, а цель организованного сеанса – позволить представителям СМИ, ассоциаций и НПО, швейцарским политикам и представителям власти получить более полное представление об этих трагических событиях, продолжающих вызывать волнения в обществе. Предупреждения «Нервных просим удалиться» не было, но формат мероприятия был строже обычных встреч в Клубе прессы: подтвердить свое присутствие надо было в течение суток, а полученные приглашения были именными и не подлежали передаче третьим лицам.

Мы подтвердили свое присутствие, не задумываясь, хотя уже знали от коллег, что ни один фильм ужасов с этой записью не сравнится. Подобные сеансы уже состоялись в почти тридцати странах, материалы посмотрели более 2500 журналистов. В Швейцарии это был первый показ, и организаторы, учитывая предыдущий опыт, предусмотрели даже медпункт, настолько страшные кадры нам предстояло увидеть. Думаем, наши читатели понимают, что мы решили пойти на просмотр не чтобы пощекотать себе нервы, а руководствуясь своим всегдашним правилом: использовать все возможности для составления собственного мнения о происходящем. Увы, не только посещениями оперных премьер и вернисажей жив журналист.

К нашему удивлению, акция в Швейцарском клубе прессы получила резонанс еще до ее проведения. Накануне, то есть в четверг вечером, она стала темой передачи «Форум» на RTS, из которой мы узнали, что на приглашение, направленное всем политикам на коммунальном, кантональном и федеральном уровнях, а также избранным журналистам, откликнулись единицы: «многие политики как левого политического крыла, так и правого, считают, что смотреть запись ужасов не стоит». Такую позицию озвучила в прямом эфире муниципальная советница от Социалистической партии Поль Манжеа, выразив сожаление о нехватке информации о намеченном показе и «непроверенных источниках» записей, то есть усомнившись в том, что они действительно были сделаны 7 октября и отказавшись «участвовать в любой пропаганде войны».

Диаметрально противоположную позицию заняла депутат Большого совета Женевы от Либерально-республиканской партии Жоэль Фисс. В том же прямом эфире она напомнила, что «уже на следующий день после атаки 7 октября», когда «Израиль еще не вошел в Газу», некоторые выражали сомнения в жутких фактах, квалифицируя их, как «чистую фантазию» и «пропаганду». Приглашение на просмотр политик приняла как «акт борьбы с ревизионизмом» и ради «констатации реальных фактов».

Выяснилось также, что некоторые женевские политики не просто отделались вежливым отказом от приглашения – Зеленые сделали это единым блоком, - но и предприняли попытки сорвать показ, осудив, цитируем, «вмешательство израильских властей в политический микрокосм кантона». Левые и некоторые примкнувшие к ним ассоциации запустили петицию с требованием запретить показ, который они считают пропагандой: так и слышится в их возмущении полунинское «Низззя!!!» «Косм», конечно, «микро», но мы в нем живем, и с растущим день ото дня изумлением узнаем, кто же наши «слуги». Их реакция тем более удивительна, что ни занятия позиции, ни участия в дискуссии (ее не было), ни каких-либо действий от них не ожидалось - предлагалось просто посмотреть.

Наконец, уже утром в пятницу, с подачи New York Times, ряд швейцарских СМИ распространил информацию о том, что израильская военная разведка получила документ под названием «Jericho Wall», в котором на 40 страницах описывалась предстоящая атака, хоть и без указания даты. Это позволяет сделать вывод, что, как и пятьдесят лет назад, в момент войны Судного дня, правительство не восприняло предупреждение с должной серьезностью. Наконец, хрупкое перемирие было прервано после того, как на Израиль обрушился град ракет, и военные действия возобновились.

Вот в таком контексте показ видеоматериалов все-таки состоялся, и браво исполнительному директору Швейцарского клуба прессы Изабель Фалконье за проявленные профессионализм и принципиальность.

Приехав к Клуб под проливным дождем, мы первым делом увидели полицейскую машину у входа на парковку, а также двух коренастых полицейских. Пришедших проверяли по списку с предъявлением удостоверения личности, заклеивали на запястье черный браслет и забирали телефоны. Никто не протестовал, все всё понимали, очередь выглядела скорбно, как на похоронах. Собственно, в каком-то смысле так оно и было.

Народу действительно было мало. Возмутительно, преступно мало. Ни одного знакомого и значимого политического лица. Но несколько знакомых журналистов пришли, хотя одна бывшая коллега призналась, что редакция представляемого ею СМИ всячески ее отговаривала. После краткого вступительного слова Изабель Фалконье журналистка Ирма Данон, словно отвечая отсутствовавшим «сомневающимся», сказала, что цель организации просмотра в том, чтобы показать, что «зверская расправа действительно имела место». Что касается «не проверенной информации», то Ирма Данон пояснила, что каждый фрагмент видео, вошедший в отобранный материал – язык не поворачивается назвать это фильмом! – был тщательно проверен и показывается с указанием места, времени и способа записи. Интересно, что, по ее словам, израильским солдатам видео не показывали, чтобы не возбуждать в них чувство мести. Зато в Газе их показали на центральной площади, заставив смотреть, под дулом пистолета, 12-летнего израильского мальчика, взятого в заложники.

Затем к собравшимся обратилась посол Израиля в Швейцарии Ифат Решеф. Признавшись, что, приехав на работу в Швейцарию, она собиралась заниматься продвижением израильской культуры, вовсе не ожидая, что ей придется представлять подобный «фильм», она рассказала, что израильские власти сомневались, что делать с этими видеоматериалами, особенно после того, как часть их была выложена в соцсетях террористами. И в итоге решили придать их огласке, «хотя это и идет вразрез с нашими привычными методами общения с прессой». Но в сегодняшнем мире «о правде недостаточно рассказать, ее надо еще и показать, чтобы она не могла подвергнуться сомнению».

Дальше свет погас и наступила полная тишина, которую через несколько минут начали нарушать всхлипывания.

Пересказывать увиденное очень тяжело, да и бессмысленно. Как описать рыдания двух мальчиков, на глазах которых застрелили отца, а сделавший это террорист, ухмыляясь, лезет в их холодильник за бутылкой Кока-Колы? Или возбужденный разговор террориста с отцом: «Папа, я своими руками убил десятерых! Твой сын – герой!»? Или сцену, когда уже поверженному человеку обычным ножом с трудом, но отрезают-таки голову? Или радостное улюлюканье при виде вырванных из своих автомобилей, расстрелянных в упор и оставленных на дороге мирных жителей, и вопли «Kill the Jew ! »?

Бойню, учиненную террористами Хамаса при поддержке и участии многих жителей сектора Газа, часто сравнивают с погромами, которых в истории было много, или с ужасами Холокоста – лишь во время Второй мировой войны евреи уничтожались нацистами за один день в таких количествах. При общей цели – уничтожение еврейского народа – разница между нацистами и террористами в том, что первые пытались скрыть свои злодеяния, вторые же гордо выставляют их напоказ, позируя перед камерами и повторяя свою мантру – «Аллах велик».

Еще и четверти 21 века не прошло, а уже такое. Что оставшиеся три четверти нам готовят? Ничего хорошо, если те, кому мы доверяем принимать решения от нашего имени, будут и дальше жить с широко закрытыми глазами, а мы, из-за них, в темноте.