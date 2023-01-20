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пятница, 20 января 2023 года   

Первый визит президента МККК в Москву|La première visite de la présidente du CICR à Moscou

Автор: НГ/Пресс-служба МККК, Женева-Москва, 20. 01. 2023.

Президент МККК © ICRC

Побывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».

 

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Tout de suite après de WEF à Davos, Mirjana Spoljaric s’est rendue à la capitale russe, en stricte confidentialité.

Рассказывая о проходящем на этой неделе Всемирном экономическом форуме  (ВЭФ) в Давосе, мы упомянули среди его многочисленных высокопоставленных гостей президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяну Сполярич Эггер, приступившую к своим обязанностям 1 октября 2022 года. 18 января стало известно, что на этой же неделе г-жа Сполярич успела побывать и в Москве – вчера и сегодня она находится там с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом.

Наши постоянные читатели знают, что мы внимательно следим за деятельностью старейшей международной гуманитарной организации в связи с войной в Украине, не утаивая от вас ни ее достижения, ни критику в ее адрес и реакцию на нее представителей МККК. Стоит напомнить, что МККК работает на территории Украины с 2014 года, и количество его сотрудников в стране превышает 600 человек, делающих все возможное по удовлетворению масштабных и растущих гуманитарных потребностей населения страны.

По информации, полученной редакцией от пресс-службы МККК, в прошлом месяце президент Сполярич посетила Украину, где встретилась с представителями властей и Общества Красного Креста Украины, с местными жителями, пострадавшими от международного вооруженного конфликта, в том числе родственниками военнопленных и интернированных гражданских лиц.

 «Безусловный приоритет для президента Сполярич – сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке запрашивает доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились. Эти посещения позволяют сотрудникам МККК сообщить долгожданные новости семьям и передать военнопленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду», - подчеркивается в коммюнике.

Визит проходит «в рамках конфиденциального диалога», который МККК ведет со сторонами в вооруженных конфликтах по всему миру. Такого конфиденциального, что пресс-служба организации не сообщила даже, с кем конкретно будет встречаться г-жа Споляряч. Однако из информации российских источников следует, что сегодня должны состояться ее переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Можно предположить, что визит главы МККК в Москву вызовет у кого-то неудовольствие, как вызвал его тот факт, что Иньяцио Кассис, тогда еще президент Швейцарской Конфедерации, а не только глава ее внешнеполитического ведомства, пожал своему российскому коллеге руку во время Генеральной ассамблеи ООН, или его визит в Украину, ставший неожиданностью для ближайшего окружения и до последнего момента державшийся в тайне.

В этой связи мы разделяем позицию МККК, которая состоит в том, что «постоянное взаимодействие – важный инструмент, с помощью которого мы стремимся обеспечить более высокий уровень соблюдения государствами Женевских конвенций, устанавливающих правила ведения вооруженных конфликтов. МККК готов и дальше выступать в роли нейтрального посредника при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности по запросу сторон». Должен же кто-то сохранять нейтралитет!

«МККК работает со сторонами в конфликте, призывая к более строгому соблюдению обязательств по гуманному и достойному обращению с военнопленными, в том числе за счет предоставления МККК возможности посещать их так часто, как это необходимо, и беседовать с ними без свидетелей. Еще один ощутимый результат посещений МККК заключается в передаче информации о тех, кто попал в плен или был убит, семьям, отчаянно ожидающим новостей о своих близких», подчеркивается в коммюнике, и лишь те, кому довелось пережить такое ожидание, способны в полной мере оценить, какой это ад.

Как только – и если! – появится информация по итогам визита, мы незамедлительно поделимся ею с вами.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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