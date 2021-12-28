Общая черта открыток – выражение поддержки населению в период пандемии, иногда его в необычной форме. Например, президент Швейцарии в 2021 году и глава министерства экономики Ги Пармелен выбрал коллаж из фото микроскопических объектов. Результат напоминает снимок Земли, сделанный из космоса, и такое несоответствие наводит на мысль, что глава государства просто хотел отвлечь соотечественников от невеселых размышлений - хотя бы на то время, пока они будут рассматривать его открытку и искать ассоциации. В действительности идея такова: выразить потенциал Швейцарии в сфере инноваций. Подпись к фото тоже полна оптимизма: «Препятствия не удлиняют путь наших ошибок, а сокращают путь к успеху».

Министр здравоохранения Ален Берсе подарил швейцарцам яркий цветок. Насмотревшись на изображения коронавируса в СМИ, с первого взгляда можно подумать, что перед нами – еще одна картинка на эту тему, но подпись к открытке развеивает все сомнения: «Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». Эта фраза – не плод размышлений Алена Берсе, а высказывание французского художника, лидера течения фовистов Анри Матисса, который много времени посвятил поиску способов передачи эмоций через цвет и форму. Честно признаться, открытка министра здравоохранения тоже вызывает эмоции, во многом из-за навязчивой ассоциации с коронавирусом, но это может стать поводом выработать в себе спокойное, философское отношение к происходящему вокруг нас и сохранять оптимизм вопреки всему.

Глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Симонетта Соммаруга часто помещает на свои открытки фото детей, и в этот раз она осталась верна себе, выбрав снимок мальчика, бегущего по зеленой траве под раскидистым деревом. Понять смысл такой открытки так же легко, как и подпись: «Давайте расправим крылья в преддверии Нового года». Если бы Симонетта Соммаруга выбирала только фото детей, а не такие изображения , то можно было бы смело сделать вывод, что она любит доносить свою мысль до аудитории в простой и внятной форме.

Со своей стороны, министр обороны Виола Амхерд поздравила население открыткой, где на бордовом фоне расположено нечто вроде результата электрокардиограммы сердца, или биржевой график, свидетельствующий о том, что акции стабильно растут. Автором открытки не в первый раз стала племянница Виолы Амхерд. Никаких пояснений министр не предоставила, будто приглашая швейцарцев интерпретировать «график», как им заблагорассудится. Не является ли открытка своеобразной иллюстрацией взлета самолетов , которые Конфедерация намерена закупить для своей армии?

Министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер тоже не прочь уделить внимание детям: в 2019-м она поместила на своей открытке рисунок школьницы, на котором детвора водит хоровод вокруг наряженной елки, а в этот раз – фото детей с лампионами, идущих по улице в канун Нового года.

Министр финансов Ули Маурер решил разрядить обстановку – рисунок на его открытке полон юмора: мы видим самого министра, управляющего снегоуборочной машиной, которая лихо перерабатывает огромный «сугроб» из долговых обязательств в купюры и монеты. Что ж, бахвальством такой рисунок назвать нельзя, потому что ВВП Швейцарии растет, несмотря на бури, сотрясающие мир.

Визуальные поздравления от правительства Швейцарии

Поздравление от швейцарского правительства

Швейцарское правительство поздравляет всех с праздниками

Швейцарское правительство поздравляет с Новым годом Глава министерства иностранных дел Иньяцио Кассис, который будет президентом Конфедерации в Новом году, поместил на свою открытку два фото, на которых запечатлены огромные картины на траве франко-швейцарского художника Сайпе (он же Гийом Легро). Примечательно, что картины с изображенными на них играющими детьми написаны перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и перед Дворцом Наций в Женеве. Перед нами – и символ мира, и напоминание о том, что Швейцария выдвинула свою кандидатуру в Совет безопасности ООН на 2023-2024 гг.

Подборка этого года вышла интересной, а главное в том, что Федеральный совет верит в лучшее будущее. А уж если правительство настроено так оптимистично, то населению остается лишь последовать его примеру!