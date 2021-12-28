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вторник, 28 декабря 2021 года   

Оптимистичные поздравления от Федерального совета|Félicitations optimistes du Conseil fédéral

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 28. 12. 2021.

Открытка министра финансов Ули Маурера (все фото - © admin.ch)

В этом году члены правительства Швейцарии по традиции подготовили адресованные населению новогодние открытки, но смысл некоторых из них трудно понять без объяснений. Давайте разбираться.|
Cette année, les membres du gouvernement suisse ont traditionnellement préparé les cartes de vœux du Nouvel An pour la population, mais certaines d'entre elles sont difficiles à comprendre sans explications. Examinons-les ensemble.
Общая черта открыток – выражение поддержки населению в период пандемии, иногда его в необычной форме. Например, президент Швейцарии в 2021 году и глава министерства экономики Ги Пармелен выбрал коллаж из фото микроскопических объектов. Результат напоминает снимок Земли, сделанный из космоса, и такое несоответствие наводит на мысль, что глава государства просто хотел отвлечь соотечественников от невеселых размышлений - хотя бы на то время, пока они будут рассматривать его открытку и искать ассоциации. В действительности идея такова: выразить потенциал Швейцарии в сфере инноваций. Подпись к фото тоже полна оптимизма: «Препятствия не удлиняют путь наших ошибок, а сокращают путь к успеху».
Министр здравоохранения Ален Берсе подарил швейцарцам яркий цветок. Насмотревшись на изображения коронавируса в СМИ, с первого взгляда можно подумать, что перед нами – еще одна картинка на эту тему, но подпись к открытке развеивает все сомнения: «Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». Эта фраза – не плод размышлений Алена Берсе, а высказывание французского художника, лидера течения фовистов Анри Матисса, который много времени посвятил поиску способов передачи эмоций через цвет и форму. Честно признаться, открытка министра здравоохранения тоже вызывает эмоции, во многом из-за навязчивой ассоциации с коронавирусом, но это может стать поводом выработать в себе спокойное, философское отношение к происходящему вокруг нас и сохранять оптимизм вопреки всему.
Глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Симонетта Соммаруга часто помещает на свои открытки фото детей, и в этот раз она осталась верна себе, выбрав снимок мальчика, бегущего по зеленой траве под раскидистым деревом. Понять смысл такой открытки так же легко, как и подпись: «Давайте расправим крылья в преддверии Нового года». Если бы Симонетта Соммаруга выбирала только фото детей, а не такие изображения, то можно было бы смело сделать вывод, что она любит доносить свою мысль до аудитории в простой и внятной форме. 
Со своей стороны, министр обороны Виола Амхерд поздравила население открыткой, где на бордовом фоне расположено нечто вроде результата электрокардиограммы сердца, или биржевой график, свидетельствующий о том, что акции стабильно растут. Автором открытки не в первый раз стала племянница Виолы Амхерд. Никаких пояснений министр не предоставила, будто приглашая швейцарцев интерпретировать «график», как им заблагорассудится. Не является ли открытка своеобразной иллюстрацией взлета самолетов, которые Конфедерация намерена закупить для своей армии?
Министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер тоже не прочь уделить внимание детям: в 2019-м она поместила на своей открытке рисунок школьницы, на котором детвора водит хоровод вокруг наряженной елки, а в этот раз – фото детей с лампионами, идущих по улице в канун Нового года. 
Министр финансов Ули Маурер решил разрядить обстановку – рисунок на его открытке полон юмора: мы видим самого министра, управляющего снегоуборочной машиной, которая лихо перерабатывает огромный «сугроб» из долговых обязательств в купюры и монеты. Что ж, бахвальством такой рисунок назвать нельзя, потому что ВВП Швейцарии растет, несмотря на бури, сотрясающие мир.
 
Глава министерства иностранных дел Иньяцио Кассис, который будет президентом Конфедерации в Новом году, поместил на свою открытку два фото, на которых  запечатлены огромные картины на траве франко-швейцарского художника Сайпе (он же Гийом Легро). Примечательно, что картины с изображенными на них играющими детьми написаны перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и перед Дворцом Наций в Женеве. Перед нами – и символ мира, и напоминание о том, что Швейцария выдвинула свою кандидатуру в Совет безопасности ООН на 2023-2024 гг.
Подборка этого года вышла интересной, а главное в том, что Федеральный совет верит в лучшее будущее. А уж если правительство настроено так оптимистично, то населению остается лишь последовать его примеру!

 

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