Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 27.02.2025.
Федеральный суд отказался передавать России информацию о швейцарских счетах одной из российских компаний, сославшись на угрозу нарушения прав человека.|
Le Tribunal fédéral a refusé de transmettre à la Russie des informations sur les comptes suisses d’une société russe, invoquant la menace de violations des droits de l’homme.
Федеральный суд вынес решение по делу, начавшемуся еще в 2018 году, когда Россия направила Швейцарии запрос об административной помощи, чтобы получить информацию о швейцарских банковских счетах одной из российских компаний. Некоторые из владельцев этого предприятия имели связи с Украиной. В 2019 году федеральное налоговое управление Швейцарии разрешило обмен информацией, однако заинтересованные лица опротестовали это решение.
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