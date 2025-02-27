Налоги и права человека |Impôts et droits de l'homme

Федеральный суд вынес решение по делу, начавшемуся еще в 2018 году, когда Россия направила Швейцарии запрос об административной помощи, чтобы получить информацию о швейцарских банковских счетах одной из российских компаний. Некоторые из владельцев этого предприятия имели связи с Украиной. В 2019 году федеральное налоговое управление Швейцарии разрешило обмен информацией, однако заинтересованные лица опротестовали это решение.