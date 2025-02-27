Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 27 февраля 2025 года   

25.02.2025 - 11:40Серия «безвременных уходов» продолжается

Налоги и права человека |Impôts et droits de l'homme

Автор: , Лозанна, .

Здание Федерального суда в Лозанне © Tribunal fédéral suisse

Федеральный суд отказался передавать России информацию о швейцарских счетах одной из российских компаний, сославшись на угрозу нарушения прав человека.

|

Le Tribunal fédéral a refusé de transmettre à la Russie des informations sur les comptes suisses d’une société russe, invoquant la menace de violations des droits de l’homme.

Федеральный суд вынес решение по делу, начавшемуся еще в 2018 году, когда Россия направила Швейцарии запрос об административной помощи, чтобы получить информацию о швейцарских банковских счетах одной из российских компаний. Некоторые из владельцев этого предприятия имели связи с Украиной. В 2019 году федеральное налоговое управление Швейцарии разрешило обмен информацией, однако заинтересованные лица опротестовали это решение.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
налогообложение швейцария
Статьи по теме: 
Автоматический обмен информацией и Швейцария
Конституция не помешает автоматическому обмену данными
Берн подтвердил готовность бороться с уклонением от уплаты налогов
Сколько стоит уклонение от уплаты налогов?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 96.03

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Pourquoi la guerre ?

 Pourquoi la guerre ? Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.

Всего просмотров: 1,236

О паспортах и гражданствах

 О паспортах и гражданствах Почему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?

Всего просмотров: 1,230

К чему война?

 К чему война? Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.

Всего просмотров: 721
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности

 Зал заседаний Совета по правам человека в женевском Дворце Наций Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества. 

Всего просмотров: 2,460

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 14,128

Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу

 Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.

Всего просмотров: 4,119
© 2025 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top