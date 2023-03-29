МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям |Le CIO fixe les conditions d’admission des athlètes russes et biélorusses aux compétitions

«Белый флаг в Украине, а не в Париже», «Гаага вместо Парижа», «Бойкот российскому спорту» – с такими лозунгами на лозаннские улицы вышли участники протестной акции в прошлую субботу. Они прошли маршем от Олимпийского музея до Олимпийского дома, выразив свое несогласие с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в следующем году, причем под любым флагом. Участники демонстрации акцентировали внимание на украинских городах, где во время войны был нанесен ущерб спортсменам и спортивным объектам. Они также несли плакаты с фотографиями и именами российских атлетов, которые поддерживают войну, служат в российских вооруженных силах или выступают на соревнованиях с Z-символикой.