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среда, 29 марта 2023 года   

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям|Le CIO fixe les conditions d’admission des athlètes russes et biélorusses aux compétitions

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 29. 03. 2023.

Глава Мок Томас Бах. Скриншот трансляции пресс-конференции МОК от 28 марта

…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

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…mais il n’a pas encore pris la décision concernant leur participation aux Jeux olympiques.

«Белый флаг в Украине, а не в Париже», «Гаага вместо Парижа», «Бойкот российскому спорту» – с такими лозунгами на лозаннские улицы вышли участники протестной акции в прошлую субботу. Они прошли маршем от Олимпийского музея до Олимпийского дома, выразив свое несогласие с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в следующем году, причем под любым флагом. Участники демонстрации акцентировали внимание на украинских городах, где во время войны был нанесен ущерб спортсменам и спортивным объектам. Они также несли плакаты с фотографиями и именами российских атлетов, которые поддерживают войну, служат в российских вооруженных силах или выступают на соревнованиях с Z-символикой.

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 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

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