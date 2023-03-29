Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 29. 03. 2023.
…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.|
…mais il n’a pas encore pris la décision concernant leur participation aux Jeux olympiques.
«Белый флаг в Украине, а не в Париже», «Гаага вместо Парижа», «Бойкот российскому спорту» – с такими лозунгами на лозаннские улицы вышли участники протестной акции в прошлую субботу. Они прошли маршем от Олимпийского музея до Олимпийского дома, выразив свое несогласие с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в следующем году, причем под любым флагом. Участники демонстрации акцентировали внимание на украинских городах, где во время войны был нанесен ущерб спортсменам и спортивным объектам. Они также несли плакаты с фотографиями и именами российских атлетов, которые поддерживают войну, служат в российских вооруженных силах или выступают на соревнованиях с Z-символикой.
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МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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