Математический расчет федеральных выборов |La campagne électorale vue par un mathématicien

В центре профессионального интереса ученого оказалось потенциальное влияние присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе – в данном случае, кандидатов PLR/FDP (Либерально-республиканской партии) к UDC/SVP (Народной партии Швейцарии). Мы уже рассказывали о том, что швейцарская избирательная система допускает возможность присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе без формального вхождения в нее, но добавляли, что альянс с НПШ вызывает разногласия даже в правом политическом крыле: решение Либерально-республиканской партии присоединиться к НПШ в девяти кантонах, включая Во, Женеву (где партия также в альянсе с Центром) и Юра, порождает вопросы. Стоила ли игра свеч? Оправдает ли цель средства?