Автор: Надежда Сикорская, Берн, 16.10.2023.
Главное политическое событие швейцарского года приближается, а с ним множится число альянсов, порой неожиданных, и самых разнообразных прогнозов. Нам показался оригинальным научный подход к предвыборным кампаниям, который применил почетный профессор математики Высшей школы прикладных наук и искусств кантона Вале (HES-SO Valais-Wallis) Грегуар Николлье.|
L’évènement politique numéro 1 approche, et on voit se multiplier les alliances comme les pronostics. Professeur honoraire de mathématiques de la HES-SO Valais/Wallis, Grégoire Nicollier a appliqué une approche purement mathématique à cette question et est arrivé aux résultats intéressants.
В центре профессионального интереса ученого оказалось потенциальное влияние присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе – в данном случае, кандидатов PLR/FDP (Либерально-республиканской партии) к UDC/SVP (Народной партии Швейцарии). Мы уже рассказывали о том, что швейцарская избирательная система допускает возможность присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе без формального вхождения в нее, но добавляли, что альянс с НПШ вызывает разногласия даже в правом политическом крыле: решение Либерально-республиканской партии присоединиться к НПШ в девяти кантонах, включая Во, Женеву (где партия также в альянсе с Центром) и Юра, порождает вопросы. Стоила ли игра свеч? Оправдает ли цель средства?
Лучшие и худшие отели ШвейцарииШвейцарские журналисты проанализировали более миллиона отзывов в Google и выяснили, в каких регионах страны находятся гостиницы с самыми высокими и самыми низкими рейтингами.
Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?После необходимости определиться в связи с войной в Украине, Федеральный совет оказался перед новой дилеммой. По этому вопросу мнения также расходятся.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
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Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
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