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понедельник, 16 октября 2023 года   

Математический расчет федеральных выборов |La campagne électorale vue par un mathématicien

Автор: , Берн, .

Швейцария наводнена агитплакатами © Nashagazeta

Главное политическое событие швейцарского года приближается, а с ним множится число альянсов, порой неожиданных, и самых разнообразных прогнозов. Нам показался оригинальным научный подход к предвыборным кампаниям, который применил почетный профессор математики Высшей школы прикладных наук и искусств кантона Вале (HES-SO Valais-Wallis) Грегуар Николлье.

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L’évènement politique numéro 1 approche, et on voit se multiplier les alliances comme les pronostics. Professeur honoraire de mathématiques de la HES-SO Valais/Wallis, Grégoire Nicollier a appliqué une approche purement mathématique à cette question et est arrivé aux résultats intéressants.

В центре профессионального интереса ученого оказалось потенциальное влияние присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе в данном случае, кандидатов PLR/FDP (Либерально-республиканской партии) к UDC/SVP (Народной партии Швейцарии). Мы уже рассказывали о том, что швейцарская избирательная система допускает возможность присоединения кандидата на выборах к другой парламентской группе без формального вхождения в нее, но добавляли, что альянс с НПШ вызывает разногласия даже в правом политическом крыле: решение Либерально-республиканской партии присоединиться к НПШ в девяти кантонах, включая Во, Женеву (где партия также в альянсе с Центром) и Юра, порождает вопросы. Стоила ли игра свеч? Оправдает ли цель средства?

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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