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вторник, 11 июля 2023 года   

Федеральные выборы: в альянсах возможны варианты |Élections fédérales : les alliances se forment et se reforment

Автор: , Берн, .

(DR)

За четыре месяца до главного события швейцарского политического года партии страны делают все, чтобы добиться максимального числа мест в парламенте. Иногда используемые ими средства для достижения этой цели удивляют.

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A quatre mois de l’événement national suisse de la plus haute importance, les partis politiques font tous pour gagner le maximum des places dans le parlement. Certaines de leur décisions peuvent surprendre.

Наши постоянные читатели уже знают, что 22 октября 2023 года в Швейцарии пройдут федеральные выборы, в результате которых будет полностью обновлен Национальный совет – 200 новых избранников будут трудиться на благо швейцарского народа в течение следующего срока парламентских полномочий, то есть до первого понедельника зимней парламентской сессии 2027 года.  Согласно статье 149 Конституции Швейцарской Конфедерации, места в парламенте распределяются между кантонами согласно размеру населения каждого из них. Самым малочисленным (Ури, Обвальден, Нидвальден, Гларус и оба Аппенцеля) гарантировано по одному месту, а самому густонаселенному, Цюриху, - 36.

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