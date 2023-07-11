Автор: Надежда Сикорская, Берн, 11.07.2023.
За четыре месяца до главного события швейцарского политического года партии страны делают все, чтобы добиться максимального числа мест в парламенте. Иногда используемые ими средства для достижения этой цели удивляют.|
A quatre mois de l’événement national suisse de la plus haute importance, les partis politiques font tous pour gagner le maximum des places dans le parlement. Certaines de leur décisions peuvent surprendre.
Наши постоянные читатели уже знают, что 22 октября 2023 года в Швейцарии пройдут федеральные выборы, в результате которых будет полностью обновлен Национальный совет – 200 новых избранников будут трудиться на благо швейцарского народа в течение следующего срока парламентских полномочий, то есть до первого понедельника зимней парламентской сессии 2027 года. Согласно статье 149 Конституции Швейцарской Конфедерации, места в парламенте распределяются между кантонами согласно размеру населения каждого из них. Самым малочисленным (Ури, Обвальден, Нидвальден, Гларус и оба Аппенцеля) гарантировано по одному месту, а самому густонаселенному, Цюриху, - 36.
Народная партия Швейцарии против иностранцевКрупнейшая партия страны вновь намерена ограничить иммиграцию с помощью очередной инициативы.
У Швейцарской Конфедерации украли данныеСпустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.
«Люкс начинается с пяти миллионов»По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Добавить комментарий