Федеральные выборы: в альянсах возможны варианты |Élections fédérales : les alliances se forment et se reforment

Наши постоянные читатели уже знают, что 22 октября 2023 года в Швейцарии пройдут федеральные выборы, в результате которых будет полностью обновлен Национальный совет – 200 новых избранников будут трудиться на благо швейцарского народа в течение следующего срока парламентских полномочий, то есть до первого понедельника зимней парламентской сессии 2027 года. Согласно статье 149 Конституции Швейцарской Конфедерации, места в парламенте распределяются между кантонами согласно размеру населения каждого из них. Самым малочисленным (Ури, Обвальден, Нидвальден, Гларус и оба Аппенцеля) гарантировано по одному месту, а самому густонаселенному, Цюриху, - 36.