Кто заседает в швейцарском парламенте? |Qui siège au Parlement suisse?

Состав Национального совета и Совета кантонов, обеих палат швейцарского парламента, обновился ровно год назад. Напомним, что в результате состоявшихся в октябре 2023 года выборов Народная партия Швейцарии получила на девять мест больше, а экологические партии потеряли в общей сложности двенадцать мест. При этом так называемый коэффициент обновления на выборах 2023 года был ниже, чем в 2019-м: новоизбранными оказались всего 58 депутатов (23,6% всех мест) по сравнению с 80 парламентариями четырьмя годами ранее (32,5%).