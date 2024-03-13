Как помогать Украине, сохраняя нейтралитет? |Comment aider l’Ukraine tout en préservant la neutralité ?

Война в Украине идет третий год. За это время Швейцария потратила уже 3 млрд франков на разные виды помощи этой стране. Президент Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис решительно настроены помогать ей и дальше, несмотря на все более активную критику в их адрес и обвинения в утрате нейтралитета. Автор этих строк имела возможность обсудить с президентом Швейцарии вопрос проведения в Швейцарии «мирного саммита» в рамках программы Infrarouge на канале RTS – у вас есть возможность посмотреть дискуссию в записи и убедиться в том, что понимания у представителей политических партий эта идея не встречает.