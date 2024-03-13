Автор: Надежда Сикорская, Берн, 13.03.2024.
Этот вопрос остается головоломкой для членов правительства и для политических партий Швейцарии: и те, и другие ищут, кажется, способ, обойти национальные законы, при этом не нарушив их.|
Cette question continue à préoccuper les membres du gouvernement suisse ainsi que les partis politiques du pays : les uns comme les autres cherchent, il parait, les moyens pour contourner les lois sans pour autant les violer.
Война в Украине идет третий год. За это время Швейцария потратила уже 3 млрд франков на разные виды помощи этой стране. Президент Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис решительно настроены помогать ей и дальше, несмотря на все более активную критику в их адрес и обвинения в утрате нейтралитета. Автор этих строк имела возможность обсудить с президентом Швейцарии вопрос проведения в Швейцарии «мирного саммита» в рамках программы Infrarouge на канале RTS – у вас есть возможность посмотреть дискуссию в записи и убедиться в том, что понимания у представителей политических партий эта идея не встречает.
«Это нападение на всех нас»Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.
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Аннет Жигон, женщина-архитекторПо случаю 8 марта сегодняшняя статья из цикла «Архитектура Швейцарии» посвящается редкому в Швейцарии архитектору-женщине.
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Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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