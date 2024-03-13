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среда, 13 марта 2024 года   

Как помогать Украине, сохраняя нейтралитет? |Comment aider l’Ukraine tout en préservant la neutralité ?

Автор: , Берн, .

Покатятся ли швейцарские Piranha по украинской земле? (DR)

Этот вопрос остается головоломкой для членов правительства и для политических партий Швейцарии: и те, и другие ищут, кажется, способ, обойти национальные законы, при этом не нарушив их.

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Cette question continue à préoccuper les membres du gouvernement suisse ainsi que les partis politiques du pays : les uns comme les autres cherchent, il parait, les moyens pour contourner les lois sans pour autant les violer.

Война в Украине идет третий год. За это время Швейцария потратила уже 3 млрд франков на разные виды помощи этой стране. Президент Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис решительно настроены помогать ей и дальше, несмотря на все более активную критику в их адрес и обвинения в утрате нейтралитета. Автор этих строк имела возможность обсудить с президентом Швейцарии вопрос проведения в Швейцарии «мирного саммита» в рамках программы Infrarouge на канале RTS – у вас есть возможность посмотреть дискуссию в записи и убедиться в том, что понимания у представителей политических партий эта идея не встречает.

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война в Украине
швейцарский нейтралитет
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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