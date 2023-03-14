Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 03. 2023.
В преддверии парламентских выборов вопросы миграции и предоставления убежища становятся одними из самых обсуждаемых.|
À l’approche des élections législatives, les questions d’immigration et d’asile deviennent parmi les plus débattues.
В 2022 году власти Евросоюза, Швейцарии и Норвегии получили в общей сложности около одного миллиона ходатайств о предоставлении убежища – это рекорд с 2016 года. При этом только в Швейцарии в прошлом году убежище попросили примерно 100 000 человек, что оказалось самым высоким показателем со времен Второй мировой войны. Неудивительно, что накануне Федеральных выборов партии все чаще обращаются к вопросу миграции, предлагая самые разные варианты выхода из кризиса.
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Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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