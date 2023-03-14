Как партии предлагают контролировать миграцию |De quelle manière les partis proposent-ils de contrôler l’immigration?

В 2022 году власти Евросоюза, Швейцарии и Норвегии получили в общей сложности около одного миллиона ходатайств о предоставлении убежища – это рекорд с 2016 года. При этом только в Швейцарии в прошлом году убежище попросили примерно 100 000 человек, что оказалось самым высоким показателем со времен Второй мировой войны. Неудивительно, что накануне Федеральных выборов партии все чаще обращаются к вопросу миграции, предлагая самые разные варианты выхода из кризиса.