Достаточно ли лояльны швейцарцы с двойным гражданством?

Умножающая приставка «би» (от лат. bis «дважды») обычно указывает, как известно, на два предмета или признака. В русском языке ей соответствуют по смыслу приставки дву-/двух-, а в обиходе используются как «латинизированные» слова, так и русифицированные, например, бисексуал=двустволка. Впрочем, в английском языке это конкретное слово сокращено уже до просто «би», и всем все ясно.



Русский язык, как и любой другой, находится в постоянном развитии, заимствуя иностранные слова иногда в силу отсутствия эквивалентов, иногда просто из соображений практичности: ну легче же сказать «биеннале», чем «художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года». И таких примеров немало.



Нам пока не доводилось сталкиваться со словом «бинационал», хотя не исключено, что и оно появится – для обозначения уже существующего явления: граждан с двойным гражданством, каковых, наверное, немало среди наших читателей. Именно с этой категорией лиц связана история, на которую мы обратили внимание.

Запись сценки, приключившейся у вдоха в Федеральный дворец в Берне в конце сентября, облетела тогда практически все местные СМИ. Мы не стали на ней фокусироваться, так как думали, что продолжения не будет. Но продолжение есть, а потому напомним тем, кто не в курсе или подзабыл, что Андреас Гларнер, депутат от Народной партии Швейцарии из Аргау, заявил своей коллеге от «зеленых» из Базеля Сибель Арслан: «Право и порядок, в твоей стране такого нет!» И категорически отказался принести извинения, мотивируя тем, что г-жа Арслан – как раз «бинационалка», обладательница гражданства Турции и Швейцарии, а значит, считает истинный швейцарец Гларнер, «под "твоей" страной я могу подразумевать либо одно, либо другое государство, и проблемы в этом нет». Тут депутат, как сказали бы англофоны, insults our intelligence, потому что очевидно, что не родную для него Швейцарию имел он в виду.

Возможно, на этом «обмене любезностями» дело бы и кончилось, но народо-партиец пошел дальше и предложил коллегам рассмотреть вопрос о запрете обладания вторым паспортом для членов федерального парламента. Мотивировка: «Чтобы представители народа по-настоящему защищали интересы Швейцарии». То есть и тут маячат тени «иностранных агентов» и остро встает вопрос о возможности двойной лояльности.

Стоит вспомнить такой показательный случай. В 2017 году Игнасио Кассис, тогда еще кандидат в члены Федерального совета от Либерально-республиканской партии кантона Тичино, отказался от итальянского паспорта. «Во всем мире находятся наши послы, от которых мы требуем лишь одного гражданства, швейцарского. Было бы странно, если бы у их начальника их было два», - так объяснил он свой поступок. Уточним, что совершил он его через несколько дней после того, как Марко Кьеза, – тогда «просто» депутат от НПШ из того же кантона, а сегодня сенатор и президент этой партии – выступил с предложением сделать подобную ситуацию невозможной, подчеркнув, что «нельзя служить двум господам».

Похвально, конечно, что представитель италоязычного кантона вспомнил пьесу Карло Гольдони – по крайней мере, мы так предполагаем, – но вот нынешний министр иностранных дел явно поторопился: предложение Марко Кьеза было отклонено, а аргумент Игнасио Кассаса был признан ошибочным.

По имеющимся данным, четверть населения Швейцарии составляют обладатели двух и более паспортов, а среди иностранных ее резидентов этот показатель достигает 75%. «В Швейцарии не существует законодательного запрета на двойное гражданство (и даже на тройное). При натурализации, новоиспеченным гражданам разрешается сохранять все предыдущие паспорта, вне зависимости от стран и количества паспортов, никаких ограничений нет, – разъяснил формальную сторону дела юридический консультант Нашей Газеты адвокат Сергей Лакутин. – На политическом уровне также нет никаких ограничений как для выборных должностей любого уровня, так и для высоких позиций в государственных компаниях. Президент страны, судья Верховного суда или генеральный прокурор вполне могут иметь гражданство другого государства наряду со швейцарским, и часто так и происходит».

Замечательно, но ведь это как в старом анекдоте про нашедшиеся ложки и оставшийся душок. В данном случае «душок» выражается в бытующем сомнении насчет лояльности.

Лояльность – дело тонкое, и швейцарцы подошли к вопросу со всей серьезностью. В 2018 году Федеральная комиссия по борьбе с расизмом заказала исследование на эту тему. Его авторы, работавшие в тесном сотрудничестве с Федеральной статистической службой, составили таблицу привычек «бинационалов» среди швейцарцев и их отношений с согражданами. «Некоторые граждане, обладающие только одним паспортом («мононационалы») считают, что натурализованные обладатели нескольких гражданств рискуют хуже интегрироваться, - подчеркивалось в докладе. – По их мнению, второе гражданство затрудняет процесс долгосрочного вовлечения в жизнь «приемного» общества и снижает мотивацию к интеграции на рынке труда, поскольку всегда есть «запасной выход».

При этом выводы, сделанные авторами исследования, не только отвергают подобные инсинуации, но, наоборот, утверждают, что «бинационалы ощущают себя швейцарцами в не меньшей степени, чем мононационалы, не меньше преданы Швейцарии и столь же активно участвуют в ее политической жизни». По данным за 2011 год, например, они даже охотнее принимали участие в федеральных выборах, чем «истинные швейцарцы», или уж кем там себя считают сомневающиеся. «Как депутат от кантона Женева, я понимаю стремление к безоговорочной лояльности, которое стоит за предложением г-на Гларнера. Но мне кажется, он не учел числа швейцарцев, которых это касается», - прокомментировал в эфире RTS его соратник по партии Ив Нидеггер, помимо швейцарского обладающий и французским гражданством. По мнению всех опрошенных, предложение Гларнера не пройдет.

Дорогие читатели, которых касается этот вопрос, - есть ли у вас проблемы с лояльностью?