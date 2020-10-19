Достаточно ли лояльны швейцарцы с двойным гражданством?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 19. 10. 2020. Просмотров: 644
Во избежание «конфликтов интересов» депутат от Народной партии Швейцарии требует запретить обладателям двух паспортов занимать место в правительстве страны.|
Pour «éviter les conflits d’intérêts», un parlementaire UDC demande l’interdiction des binationaux dans le gouvernement fédérale.
Умножающая приставка «би» (от лат. bis «дважды») обычно указывает, как известно, на два предмета или признака. В русском языке ей соответствуют по смыслу приставки дву-/двух-, а в обиходе используются как «латинизированные» слова, так и русифицированные, например, бисексуал=двустволка. Впрочем, в английском языке это конкретное слово сокращено уже до просто «би», и всем все ясно.
Русский язык, как и любой другой, находится в постоянном развитии, заимствуя иностранные слова иногда в силу отсутствия эквивалентов, иногда просто из соображений практичности: ну легче же сказать «биеннале», чем «художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года». И таких примеров немало.
Нам пока не доводилось сталкиваться со словом «бинационал», хотя не исключено, что и оно появится – для обозначения уже существующего явления: граждан с двойным гражданством, каковых, наверное, немало среди наших читателей. Именно с этой категорией лиц связана история, на которую мы обратили внимание.
Запись сценки, приключившейся у вдоха в Федеральный дворец в Берне в конце сентября, облетела тогда практически все местные СМИ. Мы не стали на ней фокусироваться, так как думали, что продолжения не будет. Но продолжение есть, а потому напомним тем, кто не в курсе или подзабыл, что Андреас Гларнер, депутат от Народной партии Швейцарии из Аргау, заявил своей коллеге от «зеленых» из Базеля Сибель Арслан: «Право и порядок, в твоей стране такого нет!» И категорически отказался принести извинения, мотивируя тем, что г-жа Арслан – как раз «бинационалка», обладательница гражданства Турции и Швейцарии, а значит, считает истинный швейцарец Гларнер, «под "твоей" страной я могу подразумевать либо одно, либо другое государство, и проблемы в этом нет». Тут депутат, как сказали бы англофоны, insults our intelligence, потому что очевидно, что не родную для него Швейцарию имел он в виду.
Возможно, на этом «обмене любезностями» дело бы и кончилось, но народо-партиец пошел дальше и предложил коллегам рассмотреть вопрос о запрете обладания вторым паспортом для членов федерального парламента. Мотивировка: «Чтобы представители народа по-настоящему защищали интересы Швейцарии». То есть и тут маячат тени «иностранных агентов» и остро встает вопрос о возможности двойной лояльности.
Стоит вспомнить такой показательный случай. В 2017 году Игнасио Кассис, тогда еще кандидат в члены Федерального совета от Либерально-республиканской партии кантона Тичино, отказался от итальянского паспорта. «Во всем мире находятся наши послы, от которых мы требуем лишь одного гражданства, швейцарского. Было бы странно, если бы у их начальника их было два», - так объяснил он свой поступок. Уточним, что совершил он его через несколько дней после того, как Марко Кьеза, – тогда «просто» депутат от НПШ из того же кантона, а сегодня сенатор и президент этой партии – выступил с предложением сделать подобную ситуацию невозможной, подчеркнув, что «нельзя служить двум господам».
Похвально, конечно, что представитель италоязычного кантона вспомнил пьесу Карло Гольдони – по крайней мере, мы так предполагаем, – но вот нынешний министр иностранных дел явно поторопился: предложение Марко Кьеза было отклонено, а аргумент Игнасио Кассаса был признан ошибочным.
По имеющимся данным, четверть населения Швейцарии составляют обладатели двух и более паспортов, а среди иностранных ее резидентов этот показатель достигает 75%. «В Швейцарии не существует законодательного запрета на двойное гражданство (и даже на тройное). При натурализации, новоиспеченным гражданам разрешается сохранять все предыдущие паспорта, вне зависимости от стран и количества паспортов, никаких ограничений нет, – разъяснил формальную сторону дела юридический консультант Нашей Газеты адвокат Сергей Лакутин. – На политическом уровне также нет никаких ограничений как для выборных должностей любого уровня, так и для высоких позиций в государственных компаниях. Президент страны, судья Верховного суда или генеральный прокурор вполне могут иметь гражданство другого государства наряду со швейцарским, и часто так и происходит».
Замечательно, но ведь это как в старом анекдоте про нашедшиеся ложки и оставшийся душок. В данном случае «душок» выражается в бытующем сомнении насчет лояльности.
Лояльность – дело тонкое, и швейцарцы подошли к вопросу со всей серьезностью. В 2018 году Федеральная комиссия по борьбе с расизмом заказала исследование на эту тему. Его авторы, работавшие в тесном сотрудничестве с Федеральной статистической службой, составили таблицу привычек «бинационалов» среди швейцарцев и их отношений с согражданами. «Некоторые граждане, обладающие только одним паспортом («мононационалы») считают, что натурализованные обладатели нескольких гражданств рискуют хуже интегрироваться, - подчеркивалось в докладе. – По их мнению, второе гражданство затрудняет процесс долгосрочного вовлечения в жизнь «приемного» общества и снижает мотивацию к интеграции на рынке труда, поскольку всегда есть «запасной выход».
При этом выводы, сделанные авторами исследования, не только отвергают подобные инсинуации, но, наоборот, утверждают, что «бинационалы ощущают себя швейцарцами в не меньшей степени, чем мононационалы, не меньше преданы Швейцарии и столь же активно участвуют в ее политической жизни». По данным за 2011 год, например, они даже охотнее принимали участие в федеральных выборах, чем «истинные швейцарцы», или уж кем там себя считают сомневающиеся. «Как депутат от кантона Женева, я понимаю стремление к безоговорочной лояльности, которое стоит за предложением г-на Гларнера. Но мне кажется, он не учел числа швейцарцев, которых это касается», - прокомментировал в эфире RTS его соратник по партии Ив Нидеггер, помимо швейцарского обладающий и французским гражданством. По мнению всех опрошенных, предложение Гларнера не пройдет.
Дорогие читатели, которых касается этот вопрос, - есть ли у вас проблемы с лояльностью?
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