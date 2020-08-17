Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?

Межкантональная ассоциация по вопросам общего образования Романдской Швейцарии и Тичино (CIIP) выработала общие правила для кантонов, а детали уточняют конкретные департаменты образования. Это типично для альпийской республики, где кантоны обладают автономией в сфере составления программ обучения и решения организационных вопросов, связанных со школами. В разгар пандемии власть в Швейцарии была централизована, но постепенно восстанавливается прежний порядок вещей.

В коммюнике CIIP отмечается, что главная цель – обеспечить учебный процесс, максимально близкий к обычным занятиям, при строгом соблюдении санитарных правил. Кантоны-члены CIIP подготовили несколько стратегий, одни из которых включают лишь небольшие ограничения, а в других акцент сделан на дистанционном обучении. CIIP намерена проанализировать эти стратегии и применять те или другие в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки.

Ученики в возрасте до 15 лет - то есть получающие обязательное образование, включающее начальную школу и первые три класса средней, - будут постигать науки, следуя санитарным правилам: дезинфекция рук и соблюдение безопасной дистанции. Маску должны носить учителя и все взрослые, присутствующие в школе, если невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Это правило распространяется и на учеников начиная со второй ступени среднего образования (с четвертого класса). На деле это означает, что если учитель сидит за своим столом, то маску надевать необязательно, но если ему потребуется пройти между партами, то придется закрыть нижнюю часть лица.

Президент CIIP Жан-Пьер Зигген отметил в интервью газете 24heures, что ношение маски – не самое неприятное правило, при этом оно помогает проводить уроки в полных классах, облегчая достижение целей обучения. Эксперт добавил, что в случае второй волны эпидемии может понадобиться снова перейти на дистанционное обучение, пусть даже в отдельных коммунах или регионах.

В Женеве учителя, ведущие уроки для учеников в возрасте до 15 лет, не обязаны носить маски – власти решили сделать акцент на социальной дистанции. В Вале учащиеся, перешедшие на вторую ступень среднего образования, обязаны носить маски, а их учителя – нет, если у них есть возможность соблюдать дистанцию. Ученикам придется покупать маски, но власти решили сделать им небольшой подарок: в Вале такие предметы защиты будут бесплатно раздавать в течение первой недели занятий, в Женеве и Во – в течение первых двух недель. Тех, кто откажутся их надевать, в кантоне Во выпроводят за ворота школы, в Женеве меры воздействия будет определять администрация конкретного учреждения. В Вале нарушителям правил поначалу постараются объяснить, что из-за них может закрыться вся школа; власти рассчитывают на осознание индивидуальной ответственности. Глава департамента образования кантона Невшатель Моника Мэр-Эфти отметила, что школам следует научиться жить с коронавирусом. Также эксперт подчеркнула другую проблему: в сфере внедрения цифровых средств обучения между кантонами наблюдаются большие различия, которые необходимо устранить. Руководитель департамента образования кантона Женева Анн Эмери-Торрасинта рассказала, что дистанционное обучение школьников во время локдауна в целом дало хорошие результаты, однако у многих возникли трудности с освоением материала. Кроме того, в этой области есть проблемы, которые можно выявить только в долгосрочной перспективе.

Говоря о риске заражения, отметим, что в Женеве сложилась особенно сложная ситуация – за две недели (с 27 июля по 2 августа и с 3 по 9 августа) здесь зафиксировано 60 и 47 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. Это выше, чем в любом другом кантоне за тот же период. Если сравнить число заражений с показателями в июне и первой половине июля, то выяснится, что в Женеве цифра выросла в несколько раз. Минздрав Швейцарии (OFSP/BAG) не рассматривает возможность введения в Женеве самоизоляции, напоминая о том, что кантонам следует контролировать свои очаги заражения. Более того, Женева много делает для борьбы с распространением нового коронавируса, приводит газета 24heures слова главы отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефана Кустера.

А что в немецкоязычных кантонах? В Люцерне, Аргау, Базеле-сельском и Шаффхаузене маски должны носить ученики и учителя средних и профессиональных школ, если невозможно соблюдать дистанцию 1,5 метра, при этом в Аргау каждому ребенку во время занятий следует выделять минимум 2,25 кв. м. В Цюрихе, Базеле-городском, Сакнт-Галлене, Граубюндене, Тургау, Цуге, Обвальдене, Золотурне и Аппенцелле-Ауссеррродене пока не вводят обязательное ношение масок в школе. Чтобы обеспечить ученикам необходимое пространство, из классов базельских школ убрали лишнюю мебель.

То, что CIIP выработала правила для школ, говорит о том, что, в связи с пандемией, кантоны Романдской Швейцарии научились лучше координировать свои действия в сфере образования, но, тем не менее, каждый дорожит своей автономией. Различия между кантонами видны уже в начале учебного года, поскольку в разных частях альпийской республики он начинается в разное время. Более того, не все выпускники школ оказываются в равных условиях при поступлении в вузы, так как в Романдии, например, дети изучают одни и те же дисциплины, но на их освоение отводится разное количество часов.

Возвращаясь к цифровым средствам обучения, остается сожалеть, что в этой области нет единой политики – это все равно что отправляться открывать Америку не всем вместе на одном крепком корабле, а поодиночке: кто-то в лодке, кто-то на плоту, а кто-то и вовсе держась за плывущее по воле волн бревно. Обучение детей – это формирование будущего нации, и в этом деле разумнее было бы объединить усилия, составить общую школьную программу, приняв во внимание опыт разных кантонов.

Если бы программа обучения в Швейцарии составлялась в Берне и ей следовали все школы страны, то это позволило бы избежать многих проблем, но наверняка появились бы другие, которые эксперты выявили бы только с течением времени. Не стоит, впрочем, думать, что сегодняшнее положение совсем печально. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за период с 1981 по 2018 год Швейцария входит в первую десятку стран с наибольшей долей жителей в возрасте 25-34 лет, имеющих высшее образование. Правда, первые три строчки рейтинга заняли Республика Корея, Канада и Япония, а Швейцария – «только» на восьмом месте, однако и это не указывает на то, что в системе образования альпийской республики нужно срочно все менять. Число обладателей университетских дипломов в конкретной стране зависит от уровня жизни, приоритетов, которые ставят перед собой граждане, политической и экономической обстановки и личных убеждений. Разумеется, и в швейцарской системе образования есть свои недостатки, которые мы упомянули выше, но сегодня главная забота государства – безопасность учащихся и их учителей.

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