Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцев

С начала войны в Украине Швейцария, как и многие другие страны, проявила полную солидарность с беженцами, максимально упростив их прием и впервые в истории активизировав для них такой инструмент, как статус S. Напомним, что этот документ дает право на проживание, получение социальной помощи, доступ к рынку труда, а также свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. Этой возможностью уже воспользовались десятки тысяч человек: по последним данным, в стране зарегистрированы 40 144 украинских беженца, 33 278 из которых получили статус S. Более двух третей украинских просителей убежища – это женщины, почти 40% – моложе 20 лет. В настоящее время власти ежедневно получают около 700-800 заявлений о предоставлении убежища.

Очевидно, что не все поначалу функционировало гладко, поэтому власти решили усилить контроль над распределением беженцев по кантонам. Дело в том, что до недавнего времени многие люди, бежавшие из Украины в Швейцарию, останавливались у родственников или знакомых, и в таком случае Государственный секретариат по миграции (SEM) фактически разрешал людям самим выбирать, в каком кантоне им поселиться. В результате, основанный на численности населения кантональный принцип распределения беженцев не соблюдался. Это привело к тому, что некоторые кантоны приняли непропорционально большое количество людей - на 50% или даже 100% больше, чем должны были бы. Например, Базель, Берн, Тичино и Цюрих испытывают очень большую нагрузку.

Чтобы постепенно восстановить баланс, власти приняли ряд мер, которые начнут действовать с сегодняшнего дня. В первую очередь, беженцы теперь будут распределяться по тем кантонам, которые до сих пор принимали меньше людей, чем другие. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено пропорциональное их расселение. Швейцарская организация помощи беженцам также будет применять этот новый принцип при устройстве людей в принимающие семьи.

Важно: это правило не имеет обратной силы. Лица, уже зарегистрированные в SEM и проживающие в частном доме, могут оставаться в кантоне, в котором они оказались.

Новая система предусматривает ряд исключений. В частности, SEM будет продолжать учитывать пожелания о распределении в конкретный кантон, когда люди хотят оставаться со своими родителями, бабушками, дедушками или детьми, независимо от того, живут ли они непосредственно с ними вместе или поблизости. Для дальних родственников или близких друзей пожелания по распределению будут учтены только в том случае, если это не приведет к новому дисбалансу среди кантонов.

То же самое относится и к лицам, которые при регистрации указывают, что у них есть другое частное жилье. При этом принимающая сторона должна дать письменное обязательство принять беженцев у себя на срок не менее трех месяцев. Только при таких условиях теперь будет рассматриваться возможность распределения в желаемый кантон. Проблема заключается в том, что соответствующие кантоны не только должны разместить больше людей и отправить больше детей в школы, но и нести больше расходов на выплату социальной помощи.

Кроме того, новые правила не касаются уязвимых людей, например, несовершеннолетних без сопровождения, людей с инвалидностью или серьезными проблемами со здоровьем, а также очень пожилых людей. Если они пожелают, их разместят вблизи родственников или знакомых, так как это может помочь им обрести некоторую стабильность. SEM просит тех, кто организует приезд в Швейцарию групп уязвимых лиц, заранее зарегистрироваться по электронному адресу: gruppen-ukraine@sem.admin.ch. Это позволит властям лучше подготовиться к приему беженцев.

Переезд в другой кантон возможен только в исключительных случаях. Украинские беженцы, уже распределенные в какой-либо кантон, могут обратиться в SEM с просьбой о его смене. Такое ходатайство обычно удовлетворяется, если просители хотят жить поближе к родителям, детям, бабушкам и дедушкам; если в результате переезда может быть улучшен уход за уязвимыми лицами; или если в противном случае невозможно найти работу, например, потому что дорога занимает слишком много времени. Во всех остальных случаях SEM и два соответствующих кантона могут дать свое согласие только по особым причинам. Стоит отметить, что Швейцария – небольшая страна с очень хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Например, если вы поселитесь в Аргау, то сможете без особых усилий навестить своих родственников в Цюрихе. Отметим, что в каждом кантоне действуют свои законы о социальной помощи, разница в размере которой может составлять несколько сотен франков, например, от 940 франков в кантоне Во до 1185 франков во Фрибурге.

Беженцы из Украины, которые уже прибыли в Швейцарию и еще не зарегистрированы, теперь могут это сделать с помощью нового портала RegisterMe, где можно записаться на прием в один из федеральных центров для просителей убежища.

Тем временем, некоторые швейцарские политики, ассоциации и профсоюзы предлагают предоставлять убежище с разрешением S не только украинским беженцам, но также дезертирам из российской армии и россиянам, которые выступают против войны. До сих пор право на получение статуса S имели только те, кто жил в Украине до войны. Таким образом, российские дезертиры или активисты должны пройти обычную, более длительную и сложную процедуру получения убежища. По мнению выдвинувшей эту инициативу ассоциации Campax, Швейцария должна пойти на это, «чтобы помочь остановить российскую военную машину, которая уже два месяца сеет смерть и разрушения в Украине и вынуждает миллионы украинцев бежать из своей страны». Как сообщает RTS, авторы обращения считают, что это стало бы стимулом для неповиновения режиму Владимира Путина. Вдобавок к этому, в воскресенье Группа за Швейцарию без армии (GSsa) также призвала к тому, чтобы российским дезертирам было предоставлено убежище в Швейцарии. При этом GSsA считает, что импорт российского сырья в Швейцарскую Конфедерацию и торговля им на ее территории должны быть прекращены.

Добавим, что в конце прошлой недели SEM опубликовал долгожданную новость для многих путешественников: со второго мая Швейцария снимает все обусловленные пандемией ограничения на въезд. Это значит, что с этой даты желающие приехать в Конфедерацию могут обращаться за визами на обычных условиях. Информацию о визах, проездных документах и т.д. можно найти на странице SEM.