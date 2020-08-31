Автор: Надежда Сикорская, Веве, 31. 08. 2020. Просмотров: 882
За три года врач, работавший между Женевой и Монтрё, «завысил» счета на общую сумму в почти 2,8 млн франков, которую пришлось покрывать страховым компаниям. А эти дни в суде в Веве идет процесс над ним.|
Durant trois ans, le médecin pratiquant entre Genève et Montreux a engrangé frauduleusement près de 2,8 millions aux dépens des assurances maladie. Le procès est en cours à Vevey.
Всем известно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Не забыта и мудрость советского периода – «чтобы у нас лечиться, надо иметь железное здоровье». Ну, а чтобы лечиться в Швейцарии, желательно располагать солидным счетом в банке, поскольку удовольствие это не из дешевых. Расходы на медицинскую страховку неустанно растут, а ассортимент ее услуг – нет, о чем Наша Газета регулярно пишет. Попытки правительства развернуть ситуацию вспять убеждают далеко не всех. Выходит, недовольны все. Пока одни – и таких абсолютное большинство! – просто ворчат, другие – к счастью, единицы! – пытаются поправить собственное положение незаконным путем. Но сколько веревочке не виться…
На прошлой неделе перед уголовным судом Восточного района кантона Во предстал 55-летний французский врач сирийского происхождения – потирайте руки, противники иммиграции! Список предъявленных ему обвинений серьезен: мошенничество в рамках ведения профессиональной деятельности, злоупотребление доверием, подделка документов и заверенных медицинских справок. Согласно обвинительному акту, в период с 2013 по 2016 годы этот обладатель сирийского диплома о медицинском образовании 1988 года, занимавшийся врачебной практикой в Женеве и Монтрё, незаконно прикарманил почти 2,8 млн франков за счет системы медицинского страхования.
Свое недостойное поведение обвиняемый объясняет постоянными переработками. «Я работал даже по субботам и воскресеньям, принимая по 60-80 пациентов в день. Все видели, как много я работаю: от пациентов до секретарей и представителей страховых компаний. В силу своих способностей, я мог проводить некоторые осмотры быстрее обычного», - сказал он в суде. Что это за сверхскоростные способности такие, история умалчивает, но в результате он предъявил базовой страховке счет за 5600 отработанных часов в 2014 году и 5706 часов – в 2015-м. То есть почти в три раза больше, чем при нормальной полноценной врачебной практике. Причем, если верить счетам, оказывал он профессиональные «услуги» и в областях, в которых не компетентен, например, в области психотерапии.
Даже пребывая на отдыхе на Маврикии, в 2014 году, врач трудился не покладая рук и выставил счет за 34 часа консультаций на сумму, приближающуюся к 9200 франков. Истцы насчитали также 11 случаев, когда он выставлял счета за 24 часа консультаций в один и тот же день – стахановцы отдыхают! «Я выставлял счет за пятиминутную консультацию, как за 15-минутную», - оправдывается врач, легко выписывавший также необоснованные больничные.
И все это страховка покрывала. Теперь с гражданским иском против врача-трудоголика выступили несколько крупнейших медицинских страховых компаний Швейцарий.
Предвосхищаем вопрос читателей: и что же, мол, вот так, без предупреждения, сразу в суд? Нет, не сразу. Знакомый врач объяснил Нашей Газете, как работает система.
Статистические показатели всех врачей одной специальности (терапевт, кардиолог, гинеколог и т.д.), имеющих частную практику, регулярно сравнивают органы контроля. И если обнаруживается, что кто-то из них слишком оторвался от коллег в области затрат, то в первый год он получает предупреждение, во второй – вызывается для устного выяснения обстоятельств, а в третий год от него требуют возврата денег. Если надо, то через суд, как в данном случае.
Очевидно, обвиняемый не придал должного внимания двумя первыми «эпизодам», что и привело его к третьему. «Я слепо верил в восхищение моих пациентов и не почувствовал, что в реальности ступил на дурной путь. Из-за моего ритма меня уже бросила жена», - сказал он в суде и расплакался. При этом он уверяет, что самым серьезным образом относился к каждому больному, среди которых, по его словам, было «много сложных, из числа беженцев».
История вскрылась уже несколько лет назад – настучала коллега, сообщившая, помимо всего прочего, что врач систематически «забывал» направлять пациентам копии счетов. Несмотря на трех солидных адвокатов, которыми окружил себя обвиняемый, ему светит до пяти лет тюрьмы. Подождем вынесения приговора.
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