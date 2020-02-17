Странная штука жизнь. Мы познакомились с Татьяной Федоровной Фаберже (7 марта 1930-13 февраля 2020) ровно десять лет, накануне ее 80-летия. Сделанное тогда интервью до сих пор кажется нам одним из самых удачных, дающим возможность «почувствовать» собеседницу и разделить нашу ею очарованность. В эти дни мы готовили публикацию к следующему юбилею, еще более «серьезному»… Но в пятницу позвонил директор Фонда Игоря Карла Фаберже Бернар Ивальди, чтобы сообщить, что «вчера, после нескольких месяцев болезни, в окружении друзей…»



Готовились за здравие, а выходит за упокой. Но вот уже два дня вспоминая Татьяну Федоровну, никак не удается настроиться на подобающий обстоятельствам грустно-торжественный лад – не вяжется это с ней, хоть убей! Вспоминаются веселые, с хитрецой глаза, не сходящая с лица улыбка и анекдоты-анекдоты-анекдоты, которые имелись у нее в запасе, кажется, на все случаи жизни.





Дочь Теодора Карла Фаберже и Татьяны Шереметьевой, она любила дворняг, кошек и птиц. Любила грузинскую кухню. Говорила на семи языках, включая безупречный русский. Не носила никаких драгоценностей. И обожала друзей, которых у нее было множество. Легкость ее бытия не была, насколько мы могли наблюдать, ни невыносимой, ни показной, просто она умела отделять важное от неважного и концентрироваться на первом. Послушать Татьяну Федоровну, так вся ее жизнь – череда случайностей и совпадений, к которым она и отношения почти не имела. Случайно родилась в Швейцарии; случайно познакомилась с начальником отдела кадров ЦЕРНа, где проработала 38 лет; случайно познакомилась, в 1989 году, с Валентином Скурловым… и с тех пор делом ее жизни стало сохранение исторического наследия семьи, составление каталога всех творений Фаберже, издание книг, чтение лекций… И это, конечно, не случайно: глаз у нее был на фамильные изделия наметанный, она узнавала их сразу и безошибочно.Мы не раз размышляли о том, какого жить с такой знаменитой фамилией? Татьяне Федоровне каким-то образом удавалось совмещать гордость предками с полным пренебрежением к показушным «лаврам».Татьяна Федоровна была верной читательницей Нашей Газеты с самых первых дней ее существования, и нередко ее звонок в редакцию начинался словами: «А я тут у вас вычитала…» Мы, со своей стороны, старалась следить за проектами Татьяны Фаберже и ее друзей и единомышленников и рассказывать о них вам. Это доставляло нам радость, ведь каждый материал означал новую встречу с этой чудесной женщиной, простота которой была вернейшим признаком истинного аристократизма.Очень жаль, что мы не отметим вместе ваше 90-летие, дорогая Татьяна Федоровна! Вечная память.От редакции: Похороны Татьяны Фаберже состоятся во вторник, 18 февраля, в 14.30 на кладбище Версонне (Versonnex).