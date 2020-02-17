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Умерла Татьяна Фаберже|Décès de Tatiana Fabergé

Автор: Надежда Сикорская, Версонне, 17. 02. 2020. Просмотров: 79

Татьяна Федоровна Фаберже. Женева, март 2010 г.(c) Nasha Gazeta

13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.

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Une de dernières descendantes de la grande famille des joailliers, qui unit la Russie et la Suisse, s’est éteint le 13 février dans sa maison pas loin de Genève.

Странная штука жизнь. Мы познакомились с Татьяной Федоровной Фаберже (7 марта 1930-13 февраля 2020) ровно десять лет, накануне ее 80-летия. Сделанное тогда интервью до сих пор кажется нам одним из самых удачных, дающим возможность «почувствовать» собеседницу и разделить нашу ею очарованность. В эти дни мы готовили публикацию к следующему юбилею, еще более «серьезному»… Но в пятницу позвонил директор Фонда Игоря Карла Фаберже Бернар Ивальди, чтобы сообщить, что «вчера, после нескольких месяцев болезни, в окружении друзей…»

Готовились за здравие, а выходит за упокой. Но вот уже два дня вспоминая Татьяну Федоровну, никак не удается настроиться на подобающий обстоятельствам грустно-торжественный лад – не вяжется это с ней, хоть убей! Вспоминаются веселые, с хитрецой глаза, не сходящая с лица улыбка и анекдоты-анекдоты-анекдоты, которые имелись у нее в запасе, кажется, на все случаи жизни.

Дочь Теодора Карла Фаберже и Татьяны Шереметьевой, она любила дворняг, кошек и птиц. Любила грузинскую кухню. Говорила на семи языках, включая безупречный русский. Не носила никаких драгоценностей. И обожала друзей, которых у нее было множество. Легкость ее бытия не была, насколько мы могли наблюдать, ни невыносимой, ни показной, просто она умела отделять важное от неважного и концентрироваться на первом. Послушать Татьяну Федоровну, так вся ее жизнь – череда случайностей и совпадений, к которым она и отношения почти не имела. Случайно родилась в Швейцарии; случайно познакомилась с начальником отдела кадров ЦЕРНа, где проработала 38 лет; случайно познакомилась, в 1989 году, с Валентином Скурловым… и с тех пор делом ее жизни стало сохранение исторического наследия семьи, составление каталога всех творений Фаберже, издание книг, чтение лекций… И это, конечно, не случайно: глаз у нее был на фамильные изделия наметанный, она узнавала их сразу и безошибочно.

Мы не раз размышляли о том, какого жить с такой знаменитой фамилией? Татьяне Федоровне каким-то образом удавалось совмещать гордость предками с полным пренебрежением к показушным «лаврам».

Татьяна Федоровна была верной читательницей Нашей Газеты с самых первых дней ее существования, и нередко ее звонок в редакцию начинался словами: «А я тут у вас вычитала…» Мы, со своей стороны, старалась следить за проектами Татьяны Фаберже и ее друзей и единомышленников и рассказывать о них вам. Это доставляло нам радость, ведь каждый материал означал новую встречу с этой чудесной женщиной, простота которой была вернейшим признаком истинного аристократизма.

Очень жаль, что мы не отметим вместе ваше 90-летие, дорогая Татьяна Федоровна! Вечная память.

От редакции: Похороны Татьяны Фаберже состоятся во вторник, 18 февраля, в 14.30 на кладбище Версонне (Versonnex).

 

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