Автор: Надежда Сикорская, Версонне, 17. 02. 2020. Просмотров: 79
13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.|
Une de dernières descendantes de la grande famille des joailliers, qui unit la Russie et la Suisse, s’est éteint le 13 février dans sa maison pas loin de Genève.
Странная штука жизнь. Мы познакомились с Татьяной Федоровной Фаберже (7 марта 1930-13 февраля 2020) ровно десять лет, накануне ее 80-летия. Сделанное тогда интервью до сих пор кажется нам одним из самых удачных, дающим возможность «почувствовать» собеседницу и разделить нашу ею очарованность. В эти дни мы готовили публикацию к следующему юбилею, еще более «серьезному»… Но в пятницу позвонил директор Фонда Игоря Карла Фаберже Бернар Ивальди, чтобы сообщить, что «вчера, после нескольких месяцев болезни, в окружении друзей…»
Готовились за здравие, а выходит за упокой. Но вот уже два дня вспоминая Татьяну Федоровну, никак не удается настроиться на подобающий обстоятельствам грустно-торжественный лад – не вяжется это с ней, хоть убей! Вспоминаются веселые, с хитрецой глаза, не сходящая с лица улыбка и анекдоты-анекдоты-анекдоты, которые имелись у нее в запасе, кажется, на все случаи жизни.
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