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вторник, 21 июля 2020 года   

Сюрпризы для туристов в немецкоязычной Швейцарии|Surprises pour les touristes en Suisse allemande

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Швиц-Люцерн-Цуг, 21. 07. 2020. Просмотров: 71

Цюрих ждет гостей © Gretta Bott/Zürich Tourism

Путешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.|
Les voyageurs qui ont visité les villes et les paysages de la Romandie et du Tessin, mais voyagent rarement dans les cantons alémaniques, devraient faire attention à Zurich, Zoug et la partie centrale de la Confédération. Il y a là aussi plusieurs sites intéressants.

Цюрих можно назвать образцом преобразования старых районов в новые, один из примеров – квартал Zurich-Ouest, в котором находится 126-метровый небоскреб Prime Tower (ул. Hardstrasse 201) – второй по высоте после 178-метрового Roche Tower в Базеле. Конечно, американцев и китайцев такой высотой не удивишь, но для Швейцарии это немало. Из окон панорамного ресторана Clouds, расположенного в Prime Tower, открывается прекрасный вид на город.

Напротив Prime Tower на ул. Geroldstrasse 23 находится Frau Gerolds Garten – оригинальный сад-ресторан, открытый до поздней ночи. Рядом с рестораном расположен магазин фирмы Freitag, известной своими сумками из брезента. Здание построено из металлических контейнеров в виде башни – явная насмешка над цюрихским небоскребом, который не идеально вписывается в городской пейзаж.

Сладкоежкам следует запомнить дату 13 сентября – именно в этот день производитель шоколада Lindt планирует открыть в Кильхберге музей Lindt Home of Chocolate, где можно будет много узнать о производстве знаменитого лакомства, посмотреть на фонтан шоколада высотой более 9 метров, попробовать пралине, узнать о сотрудничестве Lindt с университетами, купить конфет и т.д. Администрация рассчитывает принимать около 350 тыс. туристов в год.

Город Швиц, от названия которого образовано слово «Швейцария», окружают несколько гор, включая Риги и Фрональпшток, которые так красивы, что поначалу не знаешь, какую рассматривать в первую очередь. В кантоне Швиц производят знаменитые ножи швейцарской армии – Victorinox. Живописная «Вишневая дорога», или Киршштрассе, тянется между альпийских склонов от Люцерна к Бруннену, пересекая Цуг и Швиц. Вдоль дороги расположены вишневые сады и небольшие цеха, где из вишен делают крепкий кирш, а туристы могут увидеть процесс его изготовления. В музее Форум истории Швейцарии можно посетить постоянную выставку, которая расскажет о прошлом Конфедерации, а также временную (до 24 января 2021 года) экспозицию, посвященную швейцарскому юмору.

Город Люцерн, который можно назвать воротами центральной Швейцарии, как и Швиц, окружен неописуемо красивыми горами. Местный туристический офис организует по запросу экскурсии на шоколадную фабрику фирмы Aeschbach, поездки по железной дороге на гору Риги, прогулки в одном из железнодорожных туннелей. Кроме того, стоит посетить завод яблочного сока Ramseier в Оберкирхе, а также фабрики печенья HUG в Мальтерс и Виллизау, где можно как получить новые впечатления, так и купить продукцию по ценам производителя.

Цуг известен не только большим количеством компаний, работающих с криптовалютами, но и киршем, а также цугским вишневым тортом из слоев орехового безе, бисквита и крема. Этот торт внесен в список кулинарного наследия Швейцарии, его придумал кондитер Генрих Хон в 1915 году, посвятив несколько лет экспериментам. В кантоне Цуг около десяти кондитерских предприятий производят более 250 тыс. таких тортов в год. Туристы могут посетить винокуренный завод Etter (ул. Chollerstrasse 4), понаблюдать за процессом приготовления торта в кондитерской Treichler. Последнюю основал Жак Трайхлер, которому Генрих Хон передал свой бизнес в 1943-м году. Добавим, что в 1960-х годах вишневые торты покупала голливудская звезда Одри Хепберн, которая 30 лет прожила в деревне Толошна (кантон Во).

На ул. Neugasse 27 в Цуге стоит зайти в ювелирный магазин фирмы Lohri – по этому адресу мастера работают с благородными металлами с 1620 года. Второе поколение семьи Лори управляет зданием, реставрированным в стиле ампир. Сотрудники туристического офиса Цуга помогут вам организовать посещение пчелиной фермы Arbach, фабрики специй Oswald, а также пивоварни, где эксперты расскажут, как приготовить пенистый напиток приятного золотистого оттенка. Наконец, отправившись на экскурсию «Made in Zoug», вы прогуляетесь по старой части города и познакомитесь с молодыми дизайнерами одежды, мебели, керамических изделий и ювелирных украшений.

Приятных вам открытий!

 

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