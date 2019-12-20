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пятница, 20 декабря 2019 года   

Швейцарские замки, сменившие владельцев|Châteaux suisses qui ont changé de propriétaires

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Бавуа, 20. 12. 2019. Просмотров: 95

Замок д’Отвиль (© rts.ch)

В Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.|
Il y a environ 260 châteaux dans la Confédération, la plupart d'entre eux sont situés dans les cantons de Berne (65) et de Vaud (34). Les propriétaires de tels chefs-d'œuvre d'architecture les vendent parfois, n’ayant pas de moyens d'entretien. Aujourd'hui, nous raconterons plusieurs histoires à ce sujet.

Жить в своем замке – что может быть прекраснее? Так можно подумать, посмотрев очередной исторический фильм и вообразив себя могущественным феодалом, отделенным от мира толстыми стенами. Однако, увидев счета за поддержание замка в приличном состоянии, начинаешь понимать, почему аристократам прошлого требовалось столько крепостных. Cостоятельные люди знают об этой оборотной стороне медали, поэтому рынок замков весьма специфичен и часто бывает очень непросто найти покупателя.

Впрочем, сделки все же заключаются, и еще какие. В начале 2020 года у расположенного в Женеве замка Бельрив появится новый владелец – Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, которая потратила на покупку более 100 млн франков, пишет журнал Bilan. Но обо всем по порядку. Интересно, что этот особняк, ведущий свою историю с XVII века, изначально не задумывался ни как замок, ни как жилое здание. Его строительству предшествовали несколько важных событий. В то время еще не было подоходного налога, но с торговцев взимали плату за хранение товаров в Женеве или их провоз через ее территорию. Поступления в бюджет были солидными благодаря удачному географическому расположению города Кальвина. В 1655 году Женева подняла цены на перевозку соли через Леман из Бургундии в Савойю, что вызвало недовольство герцога Савойского Карла Эммануила II (1634 – 1675). Поразмыслив, он решил не объявлять женевцам войну, а построить соляной склад. Для этого он купил на берегу Лемана несколько участков, один из которых принадлежал Анне Кальвин, племяннице великого Реформатора.

Когда женевцы увидели, что склад напоминает крепость, то забеспокоились, но после смерти герцога его преемники поддерживали с соседями теплые отношения. После Великой французской революции замок Бельрив стал национальным достоянием Франции, но позднее перешел в частное владение. За последние два столетия много раз менял хозяев, его достраивали, а в августе этого года стало известно, что Динара Кулибаева приобрела у братьев Серсок, наследников принца Садруддина Ага-хана, замок Бельрив. По информации Bilan, Динара Кулибаева планирует проживать в замке, а построенный позднее павильон использовать как штаб-квартиру своего фонда Montes Alti, который поддерживает образовательные проекты в кантоне Женева.

Интересная история и у водуазского замка Бавуа, который в 1987 году купил банкир Тьерри Ломбар. Построенный в XIV-XV веках, замок полностью отреставрирован и на площади 800 квадратных метров вмещает биллиардный зал, столовую, роскошные залы, внушительные камины, украшен паркетом и балками, сохранившимися со времен Ренессанса. Земельный участок, на котором стоит памятник прошлым столетиям (и сегодняшним, благодаря вложениям владельца), имеет бассейн, оранжерею и дополнительные постройки. В специальном просторном зале можно проводить семинары, конференции и концерты.

У замка счастливая судьба: он избежал пожаров во время Бургундских войн, а также грабежей, которые устраивали бернские солдаты в кантоне Во. Тьерри Ломбар решил продать его, чтобы отремонтировать свое имение в Женеве. Бавуа был выставлен на аукцион, покупателей не нашлось, но в то же время состоятельный водуазец, заработавший состояние в ресторанном бизнесе, в частном порядке встретился с владельцем и договорился о покупке. Сумма сделки не разглашается.

Наконец, замок д’Отвиль, расположенный на территории в тридцать гектаров на холме над городом Веве, возможно, станет частью американского университета Пеппердайна. Будущие владельцы планировали устроить здесь университетский городок после завершения ремонта в сотрудничестве со службой по вопросам исторических памятников. Вопреки их ожиданиям, сделка на сумму 27 млн франков была приостановлена, так как выяснилось, что замок уже несколько десятилетий входит в список культурного наследия.

Тем не менее, по окончании соответствующего расследования покупка, вероятно, все же состоится. В этом случае ремонт начнется как можно скорее и в сентябре 2022 года на территории поместья, которое с момента постройки и до нашего времени оставалось в руках одной и той же семьи, зазвучат голоса студентов. Оглядываясь в прошлое, добавим, что в 1760 году земли, на которых расположен замок д’Отвиль, оказались во владении французского банкира-гугенота Филиппа Каннака, бежавшего в Швейцарию от преследований из Лиона. В 1767 году сын банкира Пьер-Филипп Каннак провел работы по расширению дома, построенного отцом, после чего здание приобрело свой современный вид. За два с половиной столетия здесь сменилось более десяти поколений. Учитывая, что поколения студентов сменяются намного быстрее, история этого места тоже ускорится и станет еще насыщеннее.

 

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