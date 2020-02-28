Автор: Лейла Бабаева, Митхольц-Кандергрунд, 28. 02. 2020. Просмотров: 95
Подземный склад боеприпасов в Митхольц был построен во время Второй мировой войны. В ночь с 19 на 20 декабря 1947 года здесь прогремели взрывы, унесшие жизни девяти человек и сильно повредившие десятки домов. Со склада вывезли часть груза, однако полную очистку сочли слишком опасной; сегодня в этом месте до сих пор находятся около 3500 тонн боеприпасов. В двух отчетах, представленных в 1949 и 1986 гг., говорится о том, что вероятность новых взрывов не исключена, однако в этом случае следует ожидать лишь небольших повреждений внутри самого склада. По результатам оценки риска, проведенной в 2018 году, стало ясно, что новый взрыв может нанести гораздо больший ущерб, чем предполагалось раньше.
25 февраля этого года министерство обороны Швейцарии (DDPS) сообщило о начале консультаций касательно полной очистки склада. Жители близлежащих бернских коммун Кандергрунд и Кандерштег должны выразить свое мнение по этому вопросу до 31 марта, местные власти могут сформулировать свою позицию до 17 апреля. DDPS не исключает возможность эвакуации жителей деревни Митхольц (всего около 170 человек) на срок не менее десяти лет. Впрочем, это случится не ранее 2031 года, когда закончатся подготовительные работы. Другая важная задача – обеспечить безопасность автодороги, соединяющей Кандергрунд и Кандерштег. Вероятно, на время работ по вывозу боеприпасов со склада придется построить новую дорогу, подальше от Митхольца. Также потребуется установить защитное сооружение вдоль проходящей в этой зоне железной дороги, которую эксплуатирует компания BLS. Общая стоимость проекта может превысить 1 млрд франков, информирует телерадиокомпания RTS.
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