В эти дни интернет и социальные сети бурлят шутками разной степени остроумия, связанными с пандемией. Очевидно, что в момент всеобщей неуверенности, юмор –эффективное средство от хандры.



«В эти дни мы не устаем повторять: мытье рук остается главной преградой для распространения вируса», читаем в распространенном организацией коммюнике. Красный Крест взял юмор на вооружение, объединив усилия c Семи Явзанером – за этим именем скрывается довольно популярный комик Müslüm, которого часто можно увидеть по швейцарскому телевидению, особенно в немецкоязычной части страны. Перепутать его с кем-то трудно из-за одной-единственной брови. Но какой! Брежнев бы позавидовал. Предупреждая вопросы читателей, сразу признаемся – почему артист решил так «пометить» свое лицо, мы не знаем.



Семи Явзанер – швейцарец в первом поколении, он родился в 1979 году в Берне в семье эмигрантов из Турции. Судя по всему, восточный юмор удачно сочетается в нем со швейцарской привычкой к строгой гигиене. По мнению сотрудников Швейцарского Красного Креста, «каждой своей карикатурой он умудряется выставлять напоказ суть различных общественных явлений». А насчет мытья (рук) он высказался сам: «Кто-то отмывает деньги, кто-то моет машины, а ты, ты мой руки» – такова его четкая инструкция всем зрителям в рамках новой информационной кампании Красного Креста, за которой следует монолог на эту тему.



Инициаторы кампании стремились с помощью Müslüm привлечь внимание, в том числе, молодежи к главной общей проблеме в более расслабленной манере. Именно такую цель преследовал видео ролик, снятый в рекордные сроки и на добровольных началах: Семи за несколько часов написал сценарий и еще за день проект был реализован.



«Наконец-то нас что-то объединило, – размышляет перед камерой артист. – Какой бы ни был у нас уровень образования, какую бы религию мы ни исповедовали, где бы ни родились, – все мы равны перед коронавирусом».



Кампания переведена на 16 языков, среди которых фигурируют, в частности, тигринья, государственный язык Эритреи, и тибетский, на котором говорят около шести миллионов человек. Но отсутствует русский. Разумеется, мы обратились в пресс-службу Швейцарского Красного Креста за разъяснениями и получили вот такой ответ: «Мы опирались на список языков, предоставленный Федеральной службой здравоохранения. Кроме того, мы полагаем, что русскоязычные граждане скорее освоят один из национальных языков, чем представители Сомали или Тибета». Вероятно, следует принять это, как комплимент.



Видео заканчивается демонстрацией правил поведения и личной гигиены, предписываемых швейцарским минздравом, о которых мы уже рассказывали: регулярно мыть руки, сморкаться в сгиб локтя, воздержаться от рукопожатий, сохранять дистанцию от окружающих и сидеть дома, особенно если у вас есть хоть малейшие признаки заболевания или вам за 65. Ведь, как справедливо замечает Müslüm в ролике, «самая большая и самая заметная наша потеря сегодня – мудрость старших».



За неимением русскоязычной версии предлагаем вашему вниманию ролик Швейцарского Красного Креста в немецком оригинале с переводом на язык тигринья.







Вчера же стало известно, что Международный Комитет Красного Креста, штаб-квартира которого находится в Женеве, тоже запустил кампанию, но не информационную, а по сбору средств на помощь «таким странам, как Сирия и Ирак», где начинает распространяться коронавирус. Роберт Мардини, который 30 марта официально вступит в должность генерального директора организации, пояснил в эфире RTS, что цель кампании – «не допустить, чтобы эти страны стали впоследствии очагами новой вспышки пандемии на мировом уровне», ведь уже понятно, что «вирус не знает границ». Родившийся и выросший в Ливане и получивший образование в Швейцарии дипломат отметил, что МККК дает таким образом возможность швейцарцам внести личный вклад в сдерживание эпидемии. В Швейцарии, действительно, очень развита благотворительность, но тут…

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