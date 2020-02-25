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Лихие романдские автомобилисты|Les Romands, cavaliers au volant

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 25. 02. 2020. Просмотров: 187

Ваши права! (с) RTS

Согласно последней статистике, жители франкоязычной части Швейцарии лидируют по числу конфискованных прав и выписанных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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Selon les toutes récentes statistiques les habitants de la Suisse francophone sont en tête dans la course aux retraits de permis et des amendes reçues.

Дорогие читатели-автомобилисты! Думаем, все вы согласитесь – нас выживают с улиц Конфедерации. Машин все больше, парковочных мест все меньше, ограничения скорости все строже… А автотрассы-то прекрасные, и, когда они пустынны, трудно не поддаться соблазну нажать на газ. Какой русский не любит быстрой езды?! Вот тут-то нас и прихватывают, ведь радары понатыканы уже на каждом шагу!

Как выяснилось, по числу отобранных прав остальных сограждан опережают жители кантонов Невшатель и Во. Главные причины – превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. И звучит это правдоподобно: видя, как они гоняют по узким горным дорогам, диву даешься, что обходится без большего числа жертв!

Из 122 000 обладателей водительских прав в кантоне Невшатель, 2150 лишились их в 2018 году. Этот показатель – 17,6 на тысячу – рекорд по Швейцарии. На втором месте водуазцы, за которыми следуют жители Фрибурга, Юры и Вале, а замыкают рейтинг Женева и Берн. Что удивляет, ведь женевцы редко фигурируют среди наиболее законопослушных граждан – обычно это объясняют тлетворным влиянием соседей-французов с их «заразным» латинским темпераментом.



Такая «расстановка сил» сохраняется уже в течение нескольких лет, и власти наиболее недисциплинированных кантонов начинают закручивать гайки.

В Невшателе и Вале каждый второй случай серьезного нарушения ПДД оборачивается лишением прав. При этом глава невшательского ГАИ Филипп Бюрри не считает, что он и его коллеги свирепее остальных. В интервью телеканалу RTS он рассказал, что специальная рабочая группа собирается несколько раз в год для координации своих действий, и выдвинул другое объяснение: «Географическое положение нашего кантона и несовершенство сети общественного транспорта приводят к тому, что жители накручивают больше километров, чем в других кантонах».

Ну, такое объяснение можно принять с натяжкой, если учесть, что по километражу невшательцы находятся лишь на седьмом месте.



В целом по Швейцарии, в трети случаев права отбирают за превышение скорости.  Тут в 2018 году отличились фрибуржцы, за которыми следовали жители Санкт-Галлена, Невшателя, Во и Женевы. Но если фрибуржцы могут оправдываться тем, что они, действительно, ездят больше всех – в среднем 34,2 км в день, – то женевцам вообще нечем крыть: преодолеваемые ими расстояния одни из самых коротких в стране.

Второй после скорости бич швейцарских автомобилистов – вождение в нетрезвом состоянии. Чаще других попадались на этом в 2018 году жители кантонов Вале, Тичино и Юра, впрочем, как и в предыдущие два года.

От редакции: Если вам интересно, как обстоят дела в вашем кантоне, вы можете найти нужную информацию здесь.

 

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