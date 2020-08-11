Длина ледника Туртемань - около пяти километров, он находится на северо-западном склоне Бисхорна на высоте от 4100 до 2310 метров. Холодный гигант раскололся на отметке приблизительно 2650 метров: эту зону покрывал слой льда, связывавший верхнюю и нижнюю части ледника и становившийся тоньше с каждым годом, информирует телерадиокомпания RTS. Несколько глыб упали в горную реку и на два часа нарушили ее течение. Желая оценить риск разлива реки, сотрудники расположенной неподалеку гидроэлектростанции изучили местность с вертолета.

За последние дни это уже третий инцидент, связанный с ледниками. 6 августа из итальянской долины Валь Ферре рядом с городом Курмайер были эвакуированы более 70 человек в связи с угрозой обрушения части ледника Планпинсье в массиве Монблан. Планпинсье постепенно движется вниз, поскольку из-за высоких температур под ним образовался слой воды. Специалисты отмечают, что в любой момент могут устремиться вниз 500 тыс. кв. м. льда – это примерно объем Миланского собора. Чтобы определить скорость его таяния, ученые наблюдают за состоянием ледника с 2013 года. В сентябре 2019-го местных жителей также эвакуировали в связи с высокой вероятностью падения 250 тыс. кубометров льда. В августе 2018-го из-за шторма образовался поток мусора и льда, который с дороги автомобиль, в котором ехала пожилая пара. В случае обвала огромной массе льда потребуется менее двух минут, чтобы накрыть собой муниципальную дорогу, проходящую по долине Аоста. Тем не менее 9 августа 2020 года по решению местных властей в долине Валь Ферре было восстановлено дорожное движение, а жители вернулись в свои дома.

Изменение климата преподносит сюрпризы в разных уголках Швейцарии. Утром 7 августа уровень воды в озере Фаверж, расположенном рядом с ледником Плен Морт в кантоне Вале, понизился на один метр. Эксперты не исключали возможности значительных паводков в долине Зимменталь (кантон Берн). Представитель метеорологической службы MétéoSuisse Марианн Жиру Гайар отметила в интервью RTS, что такие события не обязательно связаны с ростом среднегодовой температуры на планете – вероятно, это случайность. Вместе с тем, по показаниям приборов измерительной станции, расположенной на перевале Большой Сен-Бернар, температура в этом году поднималась выше среднегодовой отметки начиная с января. В целом климат Конфедерации постепенно меняется на средиземноморский, сообщила метеоролог.

Напомним, что не только у швейцарцев возникают проблемы с ледниками. По данным, приведенным на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), лесные пожары в Амазонии становятся причиной выбросов в атмосферу 800 тыс. тонн сажи и дыма ежегодно, что ускоряет таяние ледников в Андах. Вышеприведенная цифра превышает годовой объем выбросов в Европе от использования всех источников энергии вместе взятых.

Возвращаясь в Швейцарскую Конфедерацию, добавим, что сотрудники Швейцарского национального научного фонда (FNS/SNF) придумали способ наблюдения за состоянием ледников, который оказался эффективнее использования сейсмометров. В рамках эксперимента исследователи проложили в покрывающем Ронский ледник снегу 1 км оптоволоконного кабеля, снабженного датчиками на расстоянии нескольких метров друг от друга. Ученые фиксировали перебои в передаче сигнала по кабелю, вызванные сейсмической активностью ледника, и, таким образом, сумели собрать больше информации, чем при использовании сейсмометров. Кроме того, удалось лучше понять характер движения ледника и выявить новые типы сейсмических волн. В коммюнике Фонда отмечается, что такой способ теоретически позволяет наблюдать за всеми частями конкретного ледника.

Холодных гигантов Конфедерации необходимо спасать любыми способами, так как, по словам директора швейцарской сети гляциологических данных (Glamos) Матиаса Хусса, с 1850 года в стране уже растаяли около 500 ледников. Если говорить о небольших швейцарских ледниках площадью менее 0,1 кв. км, то на сегодня их осталось около 700. Эксперты Glamos полагают, что до 2030 года эти «малыши» потеряют две трети своей массы, а к 2050-му почти все исчезнут, оставив после себя груды сухих камней. В настоящее время самый большой ледник Швейцарии – Алетч, его длина составляет 22,75 км, а площадь – 81,7 кв. км (в 1976-м – 86,6 кв. км), но даже этому гиганту угрожает опасность. Алетч может исчезнуть к 2100 году, если не попытаться остановить глобальное потепление. В целом около 4 тыс. ледников Швейцарии, привлекающие туристов со всего мира и дающие воду миллионам человек, могут потерять до 90% объема до конца XXI века.