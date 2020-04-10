Необычная Пасха в этом году для христиан разных стран мира – службы во многих храмах идут при закрытых дверях. Некоторые могут подумать, что близится конец, но вспомним слова Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Переживала церковь и римские гонения, и нашествия кочевников, и смертоносные эпидемии. Но каждый раз, словно птица Феникс, восставала из пепла.



А пока в Швейцарии введены ограничения на посещения многих достопримечательностей, предлагаем перелистать страницы истории, мысленно заглянуть за стены валезанских монастырей, приобщиться к богатому историко-культурному наследию. Свое путешествие мы начнем, конечно же, со знаменитого аббатства святого Маврикия, расположенного среди крутых скал городка Сен-Морис. Африканские легионеры, прибывшие в сентябре 302 года под предводительством римского императора Максимиана в Гельвецию, не подозревали, что суровые Альпы станут их последним пристанищем. Отказавшись принести жертву римским богам, они открыто исповедали себя христианами и приняли мученическую кончину.



Прошли годы, столетия. Местные христиане оберегали места, где погибли шесть тысяч темнокожих легионеров. В ущелье Агаунум возник городок Сен-Морис (по-французски «Маврикий» - «Морис», «Maurice»). Полторы тысячи лет назад, 22 сентября 515 года король бургундов Сигизмунд основал здесь аббатство в честь мученичества святого Маврикия Фиванского и его воинов. Сегодня это место паломничества не только католиков, но и православных христиан. К тому же дорогу к аббатству не забывают многочисленные туристы, которые могут посетить величественную базилику, древние катакомбы, место археологических раскопок и выставочный зал, где в витринах, залитых электрическим светом, представлены сокровища валезанских монахов – драгоценные раки, сосуды и чаши, богослужебные книги, украшения, статуи.



В связи с пандемией коронавируса службы в базилике в эти дни идут при закрытых дверях, монахи не прекращают здесь молитву уже более 1500 лет! Мессы транслируются на канале youtube с понедельника по пятницу в 18.30, в субботу в 11.00, в воскресенье и праздничные дни в 10.00. Здесь также можно увидеть некоторые монастырские службы в записи, проникнуться духом священных мест, послушать прекрасную французскую речь, насладиться звоном колоколов, разносящимся над величественными альпийскими склонами. Остается надеяться, что 22 сентября, в день памяти святого Маврикия по улицам Сен-Мориса пройдет традиционная процессия, ее участники пронесут, как обычно, священные раки, в которых хранятся мощи святого Маврикия и некоторых воинов, пострадавших вместе с ним.



А теперь перенесемся в соседний городок Мартиньи, а оттуда смело поднимемся на высоту 2473 метра, где в середине XI века монах Бернар Ментонский основал монастырь и горный приют для уставших путников. В ту пору никто в альпийских краях еще не слыхал о таких чудесах, как электрическая лампочка, центральное отопление, водопровод, канализация, а тем более телефон или интернет. Сегодняшние туристы приезжают сюда на машинах, автобусах, немногие – на велосипедах, и лишь единицы отваживаются на продолжительный пеший поход. Им уже не грозят холод, голод, истощение, разбойники, волки, обвалы и оползни.



Но на перевале Большой Сен-Бернар их по-прежнему ждут радушные хозяева – около сорока монахов и две сестры-монахини из ордена святого Франциска Сальского. Летом к ним присоединяются четвероногие друзья – сенбернары из музея Barryland, расположенного в Мартиньи. В настоящее время музей также закрыт в связи с пандемией; о других местах, запрет на посещение которых был введен накануне пасхальных выходных, можно прочитать в этой статье. Братство святого Бернара по-прежнему руководствуется принципами своего наставника – блаженного Августина: «Прежде всего, будьте единодушны в обители вашей, имейте одну душу и одно сердце, обращенные к Богу. Ведь в этом заключается сам смысл вашей общины». К сожалению, в этом году в Приюте отменен крестный ход на Пасху, всех верующих и просто туристов монахи вежливо просят отказаться от визита на перевал Большой Сен-Бернар, поскольку не смогут их принять в своих стенах. Что же, остается ждать!



И закончим нашу прогулку визитом в древние замки Турбийон и Валер, возвышающиеся на двух холмах над столицей Вале – Сионом. Оба замка когда-то принадлежали католическому духовенству: Турбийон служил резиденцией епископам Сиона, а на холме Валер располагались каноники кафедрального капитула. Собственно, Валер никогда не был замком в прямом смысле слова, но весь ансамбль резиденции каноников, величественный собор, венчающий одноименный холм, и вереницы жилых и хозяйственных построек, уступами уходящих вниз к Старому городу, поневоле навевал мысль о средневековой крепости. Так и стали называть его – «замок». Каноники жили на холме Валер вплоть до Французской революции 1789 года. Сегодня здесь располагается Исторический музей Вале (основан в 1883 году), а в соборе можно послушать орган, изготовленный в 1430 году. Играют на нем во время ежегодного Фестиваля старинной органной музыки. В прошлом году фестиваль отметил свой 50-летний юбилей.





Впрочем, чтобы насладиться стройными звуками органа, придется подождать до лета. А пока предлагаем почитать нашего знаменитого поэта. Находясь летом 1831 года с молодой женой Натальей Николаевной на карантине в Царском селе, А.С. Пушкин писал своему другу Плетневу: «Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри – холлера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…»