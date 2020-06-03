Памяти Татьяны Лемачко

За почти 13 лет существования Наша Газета познакомила читателей с огромным числом соотечественников, судьбы которых так или иначе оказались связанными со Швейцарией. Их – сотни! Но то и дело возникают истории, о которых мы даже не подозревали. Иногда, увы, это происходит слишком поздно. Мы благодарны родственникам Татьяны Лемачко, обратившимся в нашу редакцию с просьбой рассказать о ней. К сожалению, посмертно.



Во многих источниках ошибочно указано место рождения шахматистки – Москва. На самом деле Татьяна Мефодиевна родилась 16 марта 1948 года в городе Измаил Одесской области. Она была младшей из четырех детей. Татьяна всегда интересовалась спортом. Сначала увлеклась легкой атлетикой, но пример старшего брата, Михаила, достаточно известного в городе шахматиста, укрепил интерес девочки к этой игре, сочетающей элементы искусства, науки и спорта. Ее наставником стал Анатолий Третьяков, кандидат в мастера спорта, разносторонне образованный человек, любивший не только спорт, но и поэзию.





После окончания школы в Измаиле, Татьяна поступила в Центральный институт физкультуры и спорта в Москве и, еще будучи студенткой, вышла в финал чемпионата СССР 1970 года и произвела сенсацию, одержав победу. Во время учебы спортсменка познакомиласть со своим будущим мужем, гражданином Болгарии, и по окончания института, в 1972 году, переехала на его родину, став первой известной советской шахматисткой, уехавшей на постоянное место жительства за рубеж. Читателям, помнящим 1970-е годы, не стоит объяснять, что, если бы речь шла не о Болгарии, то процедура заняла бы гораздо больше времени.



Болгарии повезло с новоприбывшей: Татьяна неоднократно завоевывала титул чемпионки страны. В составе национальной команды она была участницей четырех шахматных олимпиад, трижды становилась участницей мирового шахматного первенства, претендуя на корону. В 1977 году она получила звание женского международного гроссмейстера.





В 1982 году, во время 25-й шахматной олимпиады, которая проходила с 29 октября по 16 ноября в Люцерне, Татьяна, будучи одной из сильнейших шахматисток мира, попросила политического убежища в Швейцарии. Как и Болгарию, новую страну своего пребывания Татьяна не подвела – возглавив национальную сборную, она 10 раз выступала на Всемирных шахматных олимпиадах, была неоднократной чемпионкой Швейцарии (1984-1998, 2004, 2008). Многие сыгранные ею партии любители могут проанализировать и сейчас – они сохранились на специализированном сайте.

Последнее публичное выступление Татьяны Лемачко состоялось на Турнире Наций в Ханты-Мансийске в 2010 году. После этого Татьяна Мефодиевна больше не участвовала в официальных соревнованиях, но продолжала поддерживать молодых шахматистов и давать примеры блестящих тактик в играх онлайн.





Татьяна Лемачко была дружна со многими спорстменами с мировыми именами, меценатами и прочими известными людьми как в Швейцарии, так и за ее пределами. Можно с грустной иронией сказать, что ее «круг общения» не изменился и после смерти – она была похоронена 26 мая 2020 года на цюрихском кладбище Friedhof Sihlfeld недалеко от основателя Международного Красного Креста Анри Дюнана и писательницы Иоханны Спири, подарившей миру Хайди, культовый швейцарский персонаж. Светлая память!

От редакции: Родственники Татьяны Лемачко сознательно не стали делиться подробностями личной жизни покойной, но надеются, что публикация в Нашей Газете вызовет отклик людей, общавшихся с ней в Швейцарии и не только. Мы тоже на это надеемся.

