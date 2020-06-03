Памяти Татьяны Лемачко

Автор: НГ, Цюрих, 3. 06. 2020. Просмотров: 421
Известная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.|
Une célèbre joueuse d’échecs qui s’est qualifiée pour la finale du premier championnat d'URSS féminin en 1970, plusieurs fois gagnante des championnats bulgares et suisses, elle s’est éteint le 17 mai 2020, à Zurich.
За почти 13 лет существования Наша Газета познакомила читателей с огромным числом соотечественников, судьбы которых так или иначе оказались связанными со Швейцарией. Их – сотни! Но то и дело возникают истории, о которых мы даже не подозревали. Иногда, увы, это происходит слишком поздно. Мы благодарны родственникам Татьяны Лемачко, обратившимся в нашу редакцию с просьбой рассказать о ней. К сожалению, посмертно.
Во многих источниках ошибочно указано место рождения шахматистки – Москва. На самом деле Татьяна Мефодиевна родилась 16 марта 1948 года в городе Измаил Одесской области. Она была младшей из четырех детей. Татьяна всегда интересовалась спортом. Сначала увлеклась легкой атлетикой, но пример старшего брата, Михаила, достаточно известного в городе шахматиста, укрепил интерес девочки к этой игре, сочетающей элементы искусства, науки и спорта. Ее наставником стал Анатолий Третьяков, кандидат в мастера спорта, разносторонне образованный человек, любивший не только спорт, но и поэзию.
После окончания школы в Измаиле, Татьяна поступила в Центральный институт физкультуры и спорта в Москве и, еще будучи студенткой, вышла в финал чемпионата СССР 1970 года и произвела сенсацию, одержав победу. Во время учебы спортсменка познакомиласть со своим будущим мужем, гражданином Болгарии, и по окончания института, в 1972 году, переехала на его родину, став первой известной советской шахматисткой, уехавшей на постоянное место жительства за рубеж. Читателям, помнящим 1970-е годы, не стоит объяснять, что, если бы речь шла не о Болгарии, то процедура заняла бы гораздо больше времени.
Болгарии повезло с новоприбывшей: Татьяна неоднократно завоевывала титул чемпионки страны. В составе национальной команды она была участницей четырех шахматных олимпиад, трижды становилась участницей мирового шахматного первенства, претендуя на корону. В 1977 году она получила звание женского международного гроссмейстера.
В 1982 году, во время 25-й шахматной олимпиады, которая проходила с 29 октября по 16 ноября в Люцерне, Татьяна, будучи одной из сильнейших шахматисток мира, попросила политического убежища в Швейцарии. Как и Болгарию, новую страну своего пребывания Татьяна не подвела – возглавив национальную сборную, она 10 раз выступала на Всемирных шахматных олимпиадах, была неоднократной чемпионкой Швейцарии (1984-1998, 2004, 2008). Многие сыгранные ею партии любители могут проанализировать и сейчас – они сохранились на специализированном сайте.
Последнее публичное выступление Татьяны Лемачко состоялось на Турнире Наций в Ханты-Мансийске в 2010 году. После этого Татьяна Мефодиевна больше не участвовала в официальных соревнованиях, но продолжала поддерживать молодых шахматистов и давать примеры блестящих тактик в играх онлайн.
Татьяна Лемачко была дружна со многими спорстменами с мировыми именами, меценатами и прочими известными людьми как в Швейцарии, так и за ее пределами. Можно с грустной иронией сказать, что ее «круг общения» не изменился и после смерти – она была похоронена 26 мая 2020 года на цюрихском кладбище Friedhof Sihlfeld недалеко от основателя Международного Красного Креста Анри Дюнана и писательницы Иоханны Спири, подарившей миру Хайди, культовый швейцарский персонаж. Светлая память!
От редакции: Родственники Татьяны Лемачко сознательно не стали делиться подробностями личной жизни покойной, но надеются, что публикация в Нашей Газете вызовет отклик людей, общавшихся с ней в Швейцарии и не только. Мы тоже на это надеемся.
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Памяти Татьяны ЛемачкоИзвестная шахматистка, обладательница первого женского Кубка СССР по шахматам, неоднократная чемпионка Болгарии и Швейцарии, победительница и призер ряда международных соревнований по шахматам, Татьяна Лемачко скончалась 17 мая 2020 года в Цюрихе.
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