Пьер Массо: «Нужно иметь доброту сердца ребенка» |Pierre Massaux: «Il faut avoir la bonté d'un cœur d'un bébé»

Работы российского философа и богослова Владимира Соловьева (1853-1900) нельзя назвать широко известными, особенно за рубежом, а театральные адаптации его текстов и вовсе редкость. Поэтому когда мы узнали о том, что работающий в Санкт-Галлене бельгийский театральный режиссер Пьер Массо задумал инсценировать соловьевскую «Краткую повесть об Антихристе», то, конечно, сразу заинтересовались этим проектом.