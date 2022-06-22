Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен, 22. 06. 2022.
Наш сегодняшний гость – бельгийский режиссер и драматург, который ставит в Санкт-Галлене пьесу по «Краткой повести об Антихристе» российского философа XIX века Владимира Соловьева.|
Notre invité aujourd’hui est le metteur en scène et dramaturge belge qui présente à Saint-Gall une adaptation scènique de "L’Antéchrist" du philosophe russe du XIXe siècle Vladimir Soloviev.
Работы российского философа и богослова Владимира Соловьева (1853-1900) нельзя назвать широко известными, особенно за рубежом, а театральные адаптации его текстов и вовсе редкость. Поэтому когда мы узнали о том, что работающий в Санкт-Галлене бельгийский театральный режиссер Пьер Массо задумал инсценировать соловьевскую «Краткую повесть об Антихристе», то, конечно, сразу заинтересовались этим проектом.
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