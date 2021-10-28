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четверг, 28 октября 2021 года   

Сыр, шоколад и коронавирус|Fromage, chocolat et coronavirus

Автор: Лейла Бабаева, Грюйер-Куртелари, 28. 10. 2021.

Швейцарские сыровары на продажи не жалуются © PDPhotos/pixabay.com

В период санитарного кризиса вкусовые пристрастия швейцарцев изменились: с начала пандемии они едят больше сыра и меньше шоколада.|
Pendant la crise sanitaire, les goûts des Suisses ont changé: depuis le début de la pandémie, ils mangent plus de fromage et moins de chocolat.

Те, кто следят за новостями, знают, что санитарный кризис «пощадил» ряд компаний, а некоторые из них даже зарегистрировали более впечатляющие результаты, чем раньше. В их число входят не только Netflix и Facebook (сидя дома, поневоле смотришь больше сериалов и чаще заглядываешь в социальные сети), но и швейцарское предприятие Maison du Gruyère, где делают сыр грюйер. За год объем производства здесь вырос примерно на тонну. «Мы стараемся не отставать от спроса», - отметил директор ассоциации производителей сыра грюйер Interprofession du Gruyère Филипп Барде в интервью телерадиокомпании RTS. Из 157 сыроварен в этом секторе каждая зафиксировала рост числа заказов.

Интересно, что в начале пандемии Филипп Барде полагал, что объем производства сократится. Вопреки мрачному прогнозу, регулярные походы по магазинам с целью проверить, как продаются сыры, показали, что директор был неправ: по его словам, ему приходилось видеть, как весь грюйер раскупали к середине дня. Добавим, что спрос растет не только на грюйер, но и на остальные сыры. Потребление увеличилось с 22 кг на душу населения в 2019 году до 23 кг в 2020-м. Экспорт вырос на 38%, а производство – на 4%.

Впрочем, пока одни радуются, другие хмуро следят за развитием ситуации, это можно сказать о производителях шоколада. Например, фирма Camille Bloch (Куртелари, кантон Берн) отметила падение производства на 15%. Глава компании Даниэль Блох подчеркнул, что одна из причин – сокращение потока туристов на фоне пандемии. Невеселая тенденция затронула всю швейцарскую шоколадную промышленность: потребление на душу населения упало с 10,4 кг в 2019 году до 9,9 кг в 2020-м. Экспорт сократился на 13% (основные рынки сбыта – Германия, Франция, Великобритания, Канада и США), а производство – на 11,5%.

Падение спроса на шоколад можно объяснить и тем, что население увлекается здоровым питанием. Сегодня директор Camille Bloch пытается отвоевать утраченные позиции за счет нового продукта на основе фундука, покрытого шоколадом. От пояснил, что клиенты проявляют интерес к изделиям, в которых используются орехи и сухофрукты. Весь процесс производства Camille Bloch осуществляется в Куртелари, поэтому компания обладает определенной гибкостью и способна предлагать инновационные продукты. Даниэль Блох допускает, что дела у его фирмы идут лучше, чем у более крупных предприятий, которые отличаются меньшей «подвижностью».

Предприимчивостью и оптимизмом Даниэля Блоха можно восхищаться, особенно если вспомнить, что в 2020 году, впервые с 1982-го, объем потребления шоколада на душу населения составил меньше 10 кг. Дела у Camille Bloch действительно идут сравнительно неплохо, если добавить, что одна из выпускающих шоколадные изделия компаний в 2017 году перевела производство во Францию, а другая закрылась в 2020-м. Как бы там ни было, хочется пожелать успехов фирмам Конфедерации в этом секторе: наверное, к нам присоединятся все, кто пробовали швейцарский шоколад.

 

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