Автор: Лейла Бабаева, Грюйер-Куртелари, 28. 10. 2021.
Те, кто следят за новостями, знают, что санитарный кризис «пощадил» ряд компаний, а некоторые из них даже зарегистрировали более впечатляющие результаты, чем раньше. В их число входят не только Netflix и Facebook (сидя дома, поневоле смотришь больше сериалов и чаще заглядываешь в социальные сети), но и швейцарское предприятие Maison du Gruyère, где делают сыр грюйер. За год объем производства здесь вырос примерно на тонну. «Мы стараемся не отставать от спроса», - отметил директор ассоциации производителей сыра грюйер Interprofession du Gruyère Филипп Барде в интервью телерадиокомпании RTS. Из 157 сыроварен в этом секторе каждая зафиксировала рост числа заказов.
Интересно, что в начале пандемии Филипп Барде полагал, что объем производства сократится. Вопреки мрачному прогнозу, регулярные походы по магазинам с целью проверить, как продаются сыры, показали, что директор был неправ: по его словам, ему приходилось видеть, как весь грюйер раскупали к середине дня. Добавим, что спрос растет не только на грюйер, но и на остальные сыры. Потребление увеличилось с 22 кг на душу населения в 2019 году до 23 кг в 2020-м. Экспорт вырос на 38%, а производство – на 4%.
Впрочем, пока одни радуются, другие хмуро следят за развитием ситуации, это можно сказать о производителях шоколада. Например, фирма Camille Bloch (Куртелари, кантон Берн) отметила падение производства на 15%. Глава компании Даниэль Блох подчеркнул, что одна из причин – сокращение потока туристов на фоне пандемии. Невеселая тенденция затронула всю швейцарскую шоколадную промышленность: потребление на душу населения упало с 10,4 кг в 2019 году до 9,9 кг в 2020-м. Экспорт сократился на 13% (основные рынки сбыта – Германия, Франция, Великобритания, Канада и США), а производство – на 11,5%.
Предприимчивостью и оптимизмом Даниэля Блоха можно восхищаться, особенно если вспомнить, что в 2020 году, впервые с 1982-го, объем потребления шоколада на душу населения составил меньше 10 кг. Дела у Camille Bloch действительно идут сравнительно неплохо, если добавить, что одна из выпускающих шоколадные изделия компаний в 2017 году перевела производство во Францию, а другая закрылась в 2020-м. Как бы там ни было, хочется пожелать успехов фирмам Конфедерации в этом секторе: наверное, к нам присоединятся все, кто пробовали швейцарский шоколад.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Легенда о швейцарском рае. 28. Соломон Гесснер – «альпийский Теокрит»Произведения Соломона Гесснера, сегодня известные лишь узкому кругу специалистов, в конце 19 века восхищали российского читателя. Вслед за Галлером и задолго до Жан-Жака Руссо этот швейцарский литератор воспел природу Швейцарии и добродетели ее жителей.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Добавить комментарий