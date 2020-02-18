Цюрихская организация Tierschutzbund Zürich (TSB), выступающая против жестокого обращения с животными, требует немедленно прекратить импорт конины из Австралии, поскольку условия забоя не соответствуют правилам, принятым в Конфедерации. Доказательства недопустимого обращения с лошадьми были получены благодаря скрытым видеокамерам, установленным на скотобойне Meramist недалеко от Брисбена.



В 2018-2019 гг. Швейцария импортировала более 300 тонн конины из Австралии. Представитель TSB Сабрина Гуртнер подчеркнула в интервью RTS, что весь этот объем привезен с Meramist, так как на второй скотобойне, имеющей разрешение на экспорт в Конфедерацию, временно прекращен забой лошадей. Конину из Австралии импортируют только два швейцарских предприятия, одно из них расположено в Кларансе (кантон Во), второе – в Базеле. Как правило, мясо лошадей закупают учреждения, отели и рестораны Конфедерации.



В руководстве, изданном Швейцарской ассоциацией импортеров конины (AIVC), изложены правила для поставщиков. Среди прочего, там указано, что удары по голове или гениталиям животного запрещены, а также подробно описана техника выстрелов, помогающая быстрее убить лошадь и избежать ненужных страданий. В коммюнике TSB отмечается, что президент AIVC Жозеф Питтино должен уйти в отставку на фоне новых свидетельств жестокого обращения с лошадьми.



Добавим, что большая часть лошадей, оканчивающих свои дни в Meramist, ранее были скаковыми. В Австралии забой таких животных не запрещен, однако в Конфедерации на скотобойню можно отправлять только лошадей специальных пород, например, франш-монтань. В 2018 году эксперты швейцарской компании SGS, оказывающей услуги в области сертификации, выполнили проверку скотобойни Meramist. Представитель SGS Даниель Руфенахт выразил сожаление по поводу того, что во время забоя скота в Австралии все еще случается подобное.





По словам Наташи Созе, управляющей скотобойней в Бреле (кантон Юра), забой животного должен длиться менее 60 секунд. В Бреле помещение, в котором умерщвляют лошадей, полностью моют после каждого животного, чтобы следующее не чувствовало запаха крови.в прошлом году Швейцария импортировала конину из Аргентины (541 тонна), Канады (446), Испании (408), Франции (270), Италии (182), Уругвая (151) и Австралии (132).