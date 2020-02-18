Автор: Лейла Бабаева, Базель-Цюрих, 18. 02. 2020. Просмотров: 61
Цюрихская организация Tierschutzbund Zürich (TSB), выступающая против жестокого обращения с животными, требует немедленно прекратить импорт конины из Австралии, поскольку условия забоя не соответствуют правилам, принятым в Конфедерации. Доказательства недопустимого обращения с лошадьми были получены благодаря скрытым видеокамерам, установленным на скотобойне Meramist недалеко от Брисбена.
В 2018-2019 гг. Швейцария импортировала более 300 тонн конины из Австралии. Представитель TSB Сабрина Гуртнер подчеркнула в интервью RTS, что весь этот объем привезен с Meramist, так как на второй скотобойне, имеющей разрешение на экспорт в Конфедерацию, временно прекращен забой лошадей. Конину из Австралии импортируют только два швейцарских предприятия, одно из них расположено в Кларансе (кантон Во), второе – в Базеле. Как правило, мясо лошадей закупают учреждения, отели и рестораны Конфедерации.
В руководстве, изданном Швейцарской ассоциацией импортеров конины (AIVC), изложены правила для поставщиков. Среди прочего, там указано, что удары по голове или гениталиям животного запрещены, а также подробно описана техника выстрелов, помогающая быстрее убить лошадь и избежать ненужных страданий. В коммюнике TSB отмечается, что президент AIVC Жозеф Питтино должен уйти в отставку на фоне новых свидетельств жестокого обращения с лошадьми.
Добавим, что большая часть лошадей, оканчивающих свои дни в Meramist, ранее были скаковыми. В Австралии забой таких животных не запрещен, однако в Конфедерации на скотобойню можно отправлять только лошадей специальных пород, например, франш-монтань. В 2018 году эксперты швейцарской компании SGS, оказывающей услуги в области сертификации, выполнили проверку скотобойни Meramist. Представитель SGS Даниель Руфенахт выразил сожаление по поводу того, что во время забоя скота в Австралии все еще случается подобное.
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