Шоколад без какао |Chocolat sans cacao

Шоколад – любимое лакомство миллионов людей. Однако, беззаботно покупая шоколадную плитку в магазине, лишь немногие отдают себе отчет в том, что по количеству социальных, экологических и этических проблем выращивание какао-бобов можно сравнить, наверное, только с добычей алмазов.