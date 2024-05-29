Автор: Заррина Салимова, Берн, 29.05.2024.
Могут ли альтернативы шоколаду спасти оказавшуюся в кризисе какао-индустрию?|
Les alternatives au chocolat peuvent-elles sauver l’industrie du cacao en crise?
Шоколад – любимое лакомство миллионов людей. Однако, беззаботно покупая шоколадную плитку в магазине, лишь немногие отдают себе отчет в том, что по количеству социальных, экологических и этических проблем выращивание какао-бобов можно сравнить, наверное, только с добычей алмазов.
Натурализация как привилегияНовое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.
Вилла «Флора» снова в цветуНебольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).
На трамвае по горамПродолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
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