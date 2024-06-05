Автор: Заррина Салимова, Женева, 05.06.2024.
Почему организаторы знаменитой автомобильной выставки решили отказаться от ее проведения?|
Pourquoi les organisateurs du célèbre salon de l’automobile ont-ils décidé de l’abandonner?
Проводившийся с 1905 года Женевский международный автосалон (GIMS) был одним из самых важных не только в Европе, но и в мире. В лучшие времена он длился 11 дней, в течение которых 10 000 международных журналистов и более 600 000 посетителей приходили посмотреть на новинки автомобильной промышленности, представленные на 120 000 м2 выставочных площадей.
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