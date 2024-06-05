Женевский автосалон: конец истории |Le Salon de l’automobile de Genève disparaît

Проводившийся с 1905 года Женевский международный автосалон (GIMS) был одним из самых важных не только в Европе, но и в мире. В лучшие времена он длился 11 дней, в течение которых 10 000 международных журналистов и более 600 000 посетителей приходили посмотреть на новинки автомобильной промышленности, представленные на 120 000 м2 выставочных площадей.