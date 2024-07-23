Все об отдыхе |Tout sur les vacances

Если вас этим летом потянуло не на теплое французское, испанское или итальянское побережье, а в северные страны, то вы не просто не одиноки, а даже, что говорится, «в тренде». Согласно опросу крупнейших туроператоров Hotelplan, Kuoni и TUI, отдых на севере становится все более популярным среди швейцарцев. В этом году особым спросом пользуются Шотландия, Англия и Норвегия. Не отстают также Исландия, Ирландия, Финляндия, Швеция и Дания. Классические средиземноморские направления по-прежнему остаются востребованными среди швейцарцев, но при этом клиенты все чаще бронируют отдых на Средиземноморье в межсезонье. Примечательно и то, что многие больше не планируют отдых заранее, а принимают спонтанные решения о поездке – в зависимости от погоды и настроения. Совсем не похоже не швейцарцев!