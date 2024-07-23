Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 23.07.2024.
Новые популярные направления для отдыха среди швейцарцев, современные сканеры в аэропорту Цюриха, подорожание авиабилетов, закрытые пешеходные маршруты – делимся полезной информацией накануне отпускного сезона.|
Nouvelles destinations de vacances prisées par les Suisses, scanners modernes à l'aéroport de Zurich, hausse des prix des billets d'avion, fermetures d'itinéraires de randonnée – voici quelques informations utiles à la veille de la période des vacances.
Если вас этим летом потянуло не на теплое французское, испанское или итальянское побережье, а в северные страны, то вы не просто не одиноки, а даже, что говорится, «в тренде». Согласно опросу крупнейших туроператоров Hotelplan, Kuoni и TUI, отдых на севере становится все более популярным среди швейцарцев. В этом году особым спросом пользуются Шотландия, Англия и Норвегия. Не отстают также Исландия, Ирландия, Финляндия, Швеция и Дания. Классические средиземноморские направления по-прежнему остаются востребованными среди швейцарцев, но при этом клиенты все чаще бронируют отдых на Средиземноморье в межсезонье. Примечательно и то, что многие больше не планируют отдых заранее, а принимают спонтанные решения о поездке – в зависимости от погоды и настроения. Совсем не похоже не швейцарцев!
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