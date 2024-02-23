Украинцы в Швейцарии: два года спустя |Les Ukrainiens en Suisse: deux ans après

Защитный статус S был активирован швейцарскими властями в 2022 году, чтобы обеспечить быстрый прием украинских беженцев. На сегодняшний день этим документом обладают около 65 000 человек, большинство из них – женщины.