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пятница, 23 февраля 2024 года   

Украинцы в Швейцарии: два года спустя |Les Ukrainiens en Suisse: deux ans après

Автор: , Берн-Цюрих, .

В понедельник город Цюрих завершает акцию «Zürich zeigt Flagge». Фото: Nashagazeta.ch

Согласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?

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Selon les plans du Conseil fédéral, 40 % des titulaires du statut S devraient trouver un emploi d'ici à la fin de 2024. Dans quelle mesure cet objectif est-il réalisable?

Защитный статус S был активирован швейцарскими властями в 2022 году, чтобы обеспечить быстрый прием украинских беженцев. На сегодняшний день этим документом обладают около 65 000 человек, большинство из них – женщины.

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война в Украине
украинские беженцы в швейцарии
статус S
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