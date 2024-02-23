Автор: Заррина Салимова, Берн-Цюрих, 23.02.2024.
Согласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?|
Selon les plans du Conseil fédéral, 40 % des titulaires du statut S devraient trouver un emploi d'ici à la fin de 2024. Dans quelle mesure cet objectif est-il réalisable?
Защитный статус S был активирован швейцарскими властями в 2022 году, чтобы обеспечить быстрый прием украинских беженцев. На сегодняшний день этим документом обладают около 65 000 человек, большинство из них – женщины.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
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Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
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