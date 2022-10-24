Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 10. 2022.
В период с 2019 по 2021 годы число жертв торговли людьми в Швейцарии увеличилось на 50%, подавляющее большинство из них составляют женщины.|
Entre 2019 et 2021, le nombre de victimes de la traite des êtres humains en Suisse a augmenté de 50%, la grande majorité d'entre elles étant des femmes.
Швейцария регулярно возглавляет рейтинги одних из самых благополучных и приятных для жизни стран мира, но это не значит, что здесь нет проблем. Торговля людьми, например, напрямую касается Швейцарской Конфедерации, которая, с одной стороны, является транзитным государством, а с другой, – страной назначения для жертв эксплуатации.
Согласно данному на сайте Управления верховного комиссара по правам человека ООН определению, под торговлей людьми понимается процесс, в результате которого отдельные лица попадают в эксплуатацию или удерживаются в этом состоянии с целью получения экономической выгоды. В Швейцарии статистику по этому вопросу ведет, среди прочих, Платформа по борьбе с торговлей людьми, и последние опубликованные данные на национальном уровне выглядят удручающе. Так, в 2019 году четыре специализированных консультационных центра Платформы выявили 142 новые жертвы торговли людьми. А два года спустя эта цифра выросла сразу на 50%: в 2021 году были зафиксированы уже 207 новых жертв. В общей сложности 492 человека получили помощь, консультации и сопровождение.
Жертвы происходят из 55 различных стран. Чаще всего вновь выявленные случаи касаются людей из Нигерии, Румынии, Бразилии и Венгрии. В целом, 40% людей приехали (или были привезены) из Африки, 30% – из европейских стран, 17% – из Азии, 12% – из Латинской Америки.
По оценкам экспертов, существует несколько причин такого резкого увеличения числа жертв торговли людьми. Прежде всего, благодаря разъяснительной работе активистов и специализированных организаций растет осведомленность об этой проблеме, в результате чего специалистам удается выявить больше жертв.
Кроме того, это может также свидетельствовать об общем росте масштабов торговли людьми. Во время пандемии многие люди оказались в уязвимом положении. Большое число жертв подвергались эксплуатации, поскольку находились в тяжелой экономической ситуации, усугубляемой налагаемыми властями ограничениями. В то же время возможностей для миграции низкоквалифицированных работников стало меньше. Бедность и сложность легального переезда являются основными причинами, по которым люди соглашаются на мошеннические предложения преступников.
Как пояснила в комментарии SRF эксперт по вопросам торговли людьми Доро Винклер, в последние годы все чаще эксплуатируются люди, находящиеся в экономически нестабильном положении. Многие из них хотят улучшить собственную жизнь или жизнь своей семьи и часто покидают родную страну по собственному желанию, получив предложение о работе в Швейцарии. Когда же они приезжают сюда, то оказываются в ситуации, которая совершенно не соответствует тому, что им обещали: им не платят, им приходится выполнять работу, которую они не хотят делать или о которой не было договоренности. Более того, у них может не быть вида на жительство, поэтому на них могут оказывать давление. Они не знают своих прав, и у них часто нет знакомых, которые могли бы им помочь.
Добавим, что данные о количестве, происхождении, форме эксплуатации жертв сильно разнятся от кантона к кантону. Там, где существуют и адекватно финансируются специализированные организации, людям легче получить защиту и поддержку, а также привлечь к ответственности виновных. Именно поэтому Платформа по борьбе с торговлей людьми призывает Берн создать специализированные структуры защиты во всех кантонах с соответствующим финансированием. Кроме того, в недавнем докладе Швейцарского центра компетенции по правам человека предлагается ввести отдельную уголовную норму за трудовую эксплуатацию. Это могло бы привлечь внимание к проблеме, ведь торговля людьми – это преступление, которое часто остается незамеченным широкой общественностью.
Если вы оказались в сложной ситуации, то получить помощь можно, обратившись к властям или в одну из перечисленных ниже организаций:
Antenna MayDay (Тичино)
ASTRÉE (Лозанна)
CSP (Женева)
FIZ (Цюрих)
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