Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 24 октября 2022 года   

Торговля людьми и миграция|Traite des êtres humains et migration

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 10. 2022.

© Plateforme Traite, Sabine Rock

В период с 2019 по 2021 годы число жертв торговли людьми в Швейцарии увеличилось на 50%, подавляющее большинство из них составляют женщины.

|

Entre 2019 et 2021, le nombre de victimes de la traite des êtres humains en Suisse a augmenté de 50%, la grande majorité d'entre elles étant des femmes.

Швейцария регулярно возглавляет рейтинги одних из самых благополучных и приятных для жизни стран мира, но это не значит, что здесь нет проблем. Торговля людьми, например, напрямую касается Швейцарской Конфедерации, которая, с одной стороны, является транзитным государством, а с другой, – страной назначения для жертв эксплуатации.

Согласно данному на сайте Управления верховного комиссара по правам человека ООН определению, под торговлей людьми понимается процесс, в результате которого отдельные лица попадают в эксплуатацию или удерживаются в этом состоянии с целью получения экономической выгоды. В Швейцарии статистику по этому вопросу ведет, среди прочих, Платформа по борьбе с торговлей людьми, и последние опубликованные данные на национальном уровне выглядят удручающе. Так, в 2019 году четыре специализированных консультационных центра Платформы выявили 142 новые жертвы торговли людьми. А два года спустя эта цифра выросла сразу на 50%: в 2021 году были зафиксированы уже 207 новых жертв. В общей сложности 492 человека получили помощь, консультации и сопровождение.

Большинство жертв – женщины (81%). При этом процент мужчин от общего числа выявленных случаев увеличился в прошлом году с 13% до 19%. Две трети жертв подвергаются сексуальной эксплуатации. Жертвы трудовой эксплуатации и люди, используемые для преступной деятельности, составляют третью часть. Их, в частности, принуждали работать в частных домах, ресторанах, маникюрных мастерских, на стройках, а также заставляли попрошайничать или совершать незаконные действия, такие как кражи.

Жертвы происходят из 55 различных стран. Чаще всего вновь выявленные случаи касаются людей из Нигерии, Румынии, Бразилии и Венгрии. В целом, 40% людей приехали (или были привезены) из Африки, 30% – из европейских стран, 17% – из Азии, 12% – из Латинской Америки.

По оценкам экспертов, существует несколько причин такого резкого увеличения числа жертв торговли людьми. Прежде всего, благодаря разъяснительной работе активистов и специализированных организаций растет осведомленность об этой проблеме, в результате чего специалистам удается выявить больше жертв.

Кроме того, это может также свидетельствовать об общем росте масштабов торговли людьми. Во время пандемии многие люди оказались в уязвимом положении. Большое число жертв подвергались эксплуатации, поскольку находились в тяжелой экономической ситуации, усугубляемой налагаемыми властями ограничениями. В то же время возможностей для миграции низкоквалифицированных работников стало меньше. Бедность и сложность легального переезда являются основными причинами, по которым люди соглашаются на мошеннические предложения преступников.

Как пояснила в комментарии SRF эксперт по вопросам торговли людьми Доро Винклер, в последние годы все чаще эксплуатируются люди, находящиеся в экономически нестабильном положении. Многие из них хотят улучшить собственную жизнь или жизнь своей семьи и часто покидают родную страну по собственному желанию, получив предложение о работе в Швейцарии. Когда же они приезжают сюда, то оказываются в ситуации, которая совершенно не соответствует тому, что им обещали: им не платят, им приходится выполнять работу, которую они не хотят делать или о которой не было договоренности. Более того, у них может не быть вида на жительство, поэтому на них могут оказывать давление. Они не знают своих прав, и у них часто нет знакомых, которые могли бы им помочь.

Добавим, что данные о количестве, происхождении, форме эксплуатации жертв сильно разнятся от кантона к кантону. Там, где существуют и адекватно финансируются специализированные организации, людям легче получить защиту и поддержку, а также привлечь к ответственности виновных. Именно поэтому Платформа по борьбе с торговлей людьми призывает Берн создать специализированные структуры защиты во всех кантонах с соответствующим финансированием. Кроме того, в недавнем докладе Швейцарского центра компетенции по правам человека предлагается ввести отдельную уголовную норму за трудовую эксплуатацию. Это могло бы привлечь внимание к проблеме, ведь торговля людьми – это преступление, которое часто остается незамеченным широкой общественностью.

Если вы оказались в сложной ситуации, то получить помощь можно, обратившись к властям или в одну из перечисленных ниже организаций:

Antenna MayDay (Тичино)

ASTRÉE (Лозанна)

CSP (Женева)

FIZ (Цюрих)

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 60.6

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человека

 Пожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали.

Всего просмотров: 1,529

Президент Швейцарии посетил Киев

 В ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Всего просмотров: 1,336

Гурманство по Мишлену

Среди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».

Всего просмотров: 1,158
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сотня лучших и 700 примкнувших к ним

 11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.

Всего просмотров: 1,548

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 1,274

Гурманство по Мишлену

Среди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».

Всего просмотров: 1,158
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top