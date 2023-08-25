В начале XIV века в Женеве существовало немало постоялых дворов: например, «Медведь» в районе Корратри или «Роза» на площади Молар. На улицах, прилегающих к левому берегу озера, были и другие подобные заведения. Большинство из них исчезло, но они дали названия улицам: rue du Soleil Levant (ул. Восходящего солнца), rue du Cheval Blanc (ул. Белой Лошади), rue de la Croiх d’Or (ул. Золотого Креста), rue des Trois Perdrix (ул.Трех куропаток).



Одной из старейших гостиниц города считается отель De l’Ecu, первое упоминание о котором относится к 1560 году. Известно даже имя его первого владельца. Им был Жан Трюше, французский протестант, нашедший убежище в Женеве. Название гостиницы довольно необычно. Экю (l’écu) – это наименование средневековых золотых и серебряных монет Франции. Видимо, Трюше надеялся, что они наполнят его карманы.



Первое здание находилось на улице Конфедерации (rue de la Confédération). Гостиница сменила нескольких владельцев, пережила большинство своих конкурентов и в 1842 году переехала в специально построенное для нее здание на площади Роны (Place du Rhone), как раз напротив находящегося на противоположной стороне озера отеля Des Bergues.



В 1864 году отель De l’Ecu стал свидетелем исторического обеда. Он был организован Государственным советом Женевы для участников Международной конференции, на которой 22 августа шестнадцать европейских стран подписали первую «Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» – международное соглашение для облегчения положения раненых и больных воинов во время войны. Этот документ стал первой универсальной системой международного гуманитарного права и положил начало его дальнейшему развитию. Напомним, что проект конвенции был разработан в 1863 году по инициативе швейцарца Анри Дюнана, стоявшего у истоков создания первой международной гуманитарной организации – Международного Комитета Красного Креста.

Владельцы отеля De l’Ecu заботились о том, чтобы его обустройство шло в ногу со временем: провели электричество и водопровод, установили лифт. Неудивительно, что отбоя от постояльцев не было. Но почему-то эту гостиницу особенно полюбили люди творческие. В разные времена здесь останавливались писатели Франсуа-Рене Шатобриан, Виктор Гюго, Чарльз Диккенс, Эмиль Золя, композиторы Рихард Вагнер и Иоганн Штраус, знаменитая драматическая актриса Элиза Рашель.



Здесь же любила останавливаться выдающаяся оперная певица Аделина Патти, которую Верди называл своей любимой исполнительницей. Патти гастролировала по всей Европе. В 1869-1877 годах неоднократно выступала в России, где стала кумиром публики. Рассказывают о таком инциденте. Во время одного из выступлений в Москве она случайно коснулась платьем сценической лампы, и оно вспыхнуло на ней, словно факел. Пламя быстро погасили, обошлось даже без ожогов, а москвичи мигом расхватали – на память о концерте – обгорелые хлопья одежды Аделаиды, летавшие в воздухе...



Певицу ценили и самые взыскательные слушатели. Константин Сергеевич Станиславский с восхищением вспоминал о «сверхъестественно высоких нотах чистейшего серебра» Патти, об её необыкновенной колоратуре и технике. Петр Ильич Чайковский, которому приходилось слышать немало прекрасных певиц, также очень высоко отзывался о ее пении: «В чарующей красоте её голоса и в соловьиной чистоте её трелей, в баснословной лёгкости её колоратуры есть что-то нечеловеческое. Да, именно нечеловеческое...». О ее концертах упоминает и Лев Толстой в романе «Анна Каренина». После возвращения Анны и Вронского из Италии княгиня Бетси устроила Анне ложу в театре, где должна была выступать Аделина Патти. И Анна, вопреки уговорам Вронского, поехала в театр, где окончательно почувствовала себя отверженной светским обществом.



Аделина Патти была особой эксцентричной и строптивой. Ее жизнь изобиловала романтическими историями, скандалами и пикантными ситуациями, дававшим повод для пересудов в светских салонах. В 1891 году в Санкт-Петербурге была даже издана книга, название которой говорит само за себя: «M-me Аделина Патти в анекдотах и характеристиках. Собрание анекдотов и интересных фактов из жизни знаменитой певицы в городах Стараго и Новаго Света».



Небольшая деталь, дополняющая образ этой экстравагантной женщины. В архивах отеля De l’Ecu сохранился связанный с ней интересный документ. Дело в том, что первым, но не последним мужем Патти был маркиз Ко (Caux). Устраивая приемы в своих гостиничных апартаментах, она рассылал весьма оригинальные приглашения: «Маркиза Ко ждет вас вечером в субботу у себя; будет петь Патти».



Если Аделина Патти любила останавливаться в отеле De l’Ecu позволим себе предположить, что его не слишком жаловали американцы. На основании чего мы делаем такой вывод? В произведении Марка Твена «Пешком по Европе» есть вот такой диалог, произошедший между писателем и его соотечественником, оказавшимся с ним на одном пароходе, когда писатель совершал прогулку по озеру Четырех кантонов. Узнав, что Марк Твен планирует посетить Женеву, тот поинтересовался:

« - Где вы там остановитесь?

- В «Hotel de l’Ecu de Genève».

- Ох, и не думайте! Там же нет ни одного американца! Лучше остановитесь в одной из больших гостиниц за мостом, там всегда стоят американцы».



В середине ХХ века дела отеля De l’Ecu шли уже не так блестяще, в итоге он был закрыт в 1959 году, а чуть позднее и само здание было снесено, о чем сегодня многие сожалеют.