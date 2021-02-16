Вот основные темы вышеупомянутого опроса, начатого еще до пандемии: жилье, средства передвижения и обустройство общественных мест. На мнение швейцарцев явно сильно повлиял санитарный кризис: через два десятилетия, по их мнению, будет меньше людей, место работы которых находится далеко от дома, путешествия станут более короткими, чем сегодня, при этом люди будут чаще использовать личные средства передвижения – таковы данные опроса «Постройте завтрашнюю Швейцарию», проведенного институтом DemoScope по заказу SSE/SBV.

Если приводить конкретные цифры, то 39% респондентов подчеркнули, что в будущем мечтают ездить исключительно на собственных автомобилях, 28% - на велосипедах, самокатах или ходить пешком, и только 23% согласны пользоваться общественным транспортом. Большинство опрошенных хотят, чтобы между местом их работы и домом было не более 30 км, 53% хотели бы совершать покупки в основном в магазинах своего региона, а 13% не против заказывать товары в интернете.

В 2040 году 40% швейцарцев рассчитывают проводить отпуск недалеко от места проживания, 29% готовы отдыхать дома, а летать за границу восстановить силы намерены только 16%. Авторы опроса сделали вывод, что в горах и городах Конфедерации будет намного больше местных туристов, чем сегодня, а это обернется повышенной нагрузкой на дороги и определенные инфраструктуры.

Участники опроса в основном склонны жить в городах, не против уплотнять застройку, но при этом хотят иметь более просторные дома или квартиры: 3-4 комнаты общей площадью 80-120 кв. метров. Это объясняется тем, что многие перешли на удаленную работу и дом стал теперь еще и офисом.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Желание большинства швейцарцев пользоваться исключительно личными средствами передвижения совершенно естественно на фоне санитарного кризиса, тем более что в будущем не исключены новые пандемии. Если же проанализировать ответы респондентов в целом – совершение поездок на небольшие расстояния, отдых дома, онлайн-заказы, – то невольно вспоминается образ жизни пещерного человека, который выходил из своего убежища, чтобы как можно быстрее убить подходящего зверя и с добычей на плече вернуться в свое жилище, спрятавшись от опасностей внешнего мира.

Конечно, современные дома и квартиры ничем не напоминают пещеры, и, когда SARS-CoV-2 будет побежден, люди, вероятно, с удовольствием вернутся к прежнему образу жизни, но сегодняшнее сходство с нашими далекими предками говорит о том, что наука еще недостаточно развита, чтобы сделать человека полноценным хозяином природы. А если мы хотим быть еще и покорителями космического пространства и заселять другие планеты, то нам понадобятся гораздо более эффективные методы изучения новых вирусов и разработки вакцин в кратчайшие сроки – намного быстрее, чем сегодня.