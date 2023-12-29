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пятница, 29 декабря 2023 года   

С Новым годом, дорогие читатели! |Bonne année, nos chers lecteurs!

Автор: , Женева, .

Photo © Nashagazeta

До конца 2023 года осталось немногим более пяти минут, так что самое время подвести некоторые итоги и заглянуть в будущее.

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Il ne reste que quelques jours avant la fin de l’année 2023. C’est le moment pour faire le bilan et parler de l’avenir.

Уходящий год выдался, как и предыдущий, тяжелым – война в Украина идет, молодые люди с обеих сторон продолжают гибнуть. Однако забрезжила надежда: как вы знаете, 14 января в Давосе должны пройти переговоры по обсуждению предложенного украинской стороной плана мира. И даже если не ясно, в чем будет их суть при отсутствии российской стороны, хочется верить, что они не окажутся «холостыми» и что кошмар закончится!

Хочется верить также, что именно Швейцария станет площадкой для мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и для нахождения решения вопроса сосуществования Израиля и Палестины.

Все эти геополитические вопросы напрямую касаются многих наших читателей и болью отдаются в их сердцах, а потому мы будем неустанно продолжать следить за развитием событий на всех этих фронтах – увы, в буквальном смысле слова.

Но, к счастью, не только конфликтами жив человек! Как и в течение предыдущих шестнадцати лет, редакция будет рассказывать вам о главных событиях Швейцарии, помогая вам таким образом интегрироваться в жизнь этой страны. Рассказывать о самых интересных книгах, концертах, спектаклях, выставках, фильмах, ведь, несмотря на все различия, культура продолжает объединять всех нас, тянуть нас вверх, погружать в красоту, позволяя отвлечься от повседневных забот. Развитие блога на французском языке поможет и дальше расширять новую для нас аудиторию, интересующуюся историей и культурой постсоветского пространства - привлекайте друзей!

Как вы знаете, следуя примеру наших коллег, независимых журналистов в разных странах мира, в начале 2023 года мы сделали контент Нашей Газеты частично платным, и эта тенденция в будущем году лишь усилится. Хотим повторить, что это нововведение – не только экономическая мера ради получения дополнительных средств для привлечения к сотрудничеству новых интересных авторов, но и принципиальное решение, направленное на укрепление нашей редакционной независимости и на усиление причастности к изданию вас, дорогие читатели: нам очень важно понимать, кто ценит наш труд, для кого мы, собственно, работаем. 

В течение всего уходящего года мы внимательно следили за вашими реакциями и с радостью отмечаем, что тех, кто отнесся к новшеству с пониманием, гораздо больше, чем тех, кто выразил недовольство. Это доказывает, что мы правильно оцениваем нашу аудиторию, в которой преобладают серьезные, образованные, здравомыслящие люди, понимающие, что качественной «халявы» не бывает. Да и не о больших суммах идет речь, ведь наш отборный «швейцарский сыр», ежедневно преподносимый вам на литературном русском подносе, обойдется вам в месяц не дороже, чем две чашечки кофе в приличном швейцарском кафе, с максимум одним пирожным на двоих. Нам необходима ваша поддержка – как моральная, там и материальная, и самый простой способ выразить ее – это оформить годовую подписку. А если у кого-то будет желание и возможность выделить более крупную сумму, мы будем очень, очень признательны.

Дополнительные средства, полученные благодаря вашему участию в этом году, позволили нам модернизировать сайт: думаем, вы обратили внимание на улучшение верстки в мобильной версии, на появление внизу каждой статьи тегов, облегчающих тематический поиск, на повышение общей читабельности сайта и упрощение взаимодействия с ним читателей. Эта кропотливая работа будет продолжена и в будущем году. Но самое главное - ваша поддержка и поддержка наших верных спонсоров позволила нам больше, чем когда-либо ощутить главное преимущество независимого издания: возможность выражать собственное мнение, возможность говорить правду.

Вот такие новости. Нам остается от всей души поздравить всех вас с наступающим 2024 годом, 17-м годом существования Нашей Газеты. Этот год пройдет под знаком Зеленого Дракона: в Китае говорят, что Дракон так быстро движется, что невозможно одновременно увидеть его голову и хвост. Иными словами, год обещает быть быстротечным и полным перемен, надеемся, только положительных. Мы желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, здоровья, удачи, хороших новостей и встреч только с такими симпатичными травоядными дракончиками, как на нашей картинке. Оставайтесь с нами и привлекайте друзей и знакомых в нашу дружную компанию! Мы вас любим и надеемся, что это взаимно.

 

новогоднее поздравление
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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