Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.09.2024.
Согласно исследованию Института Готтлиба Дуттвайлера, швейцарцы живут в социальных «пузырях», выбирая окружение по уровню дохода, образованию или политическим взглядам.|
Selon une étude de l’Institut Gottlieb Duttweiler, les Suisses vivent dans des bulles sociales, choisissant leur cercle de connaissances selon leur revenu, leur formation ou leurs opinions politiques.
Живущие в Швейцарии экспаты традиционно жалуются на закрытость местных жителей и их неготовность заводить приятельские отношения. Казалось бы, разнообразие во всех его проявлениях должно быть неотъемлемой частью страны, насчитывающей 26 кантонов, четыре национальных языка, множество культур и стилей жизни. Но при выборе социального окружения критерий разнообразия для швейцарцев, по-видимому, играет далеко не самую главную роль.
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