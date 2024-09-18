С кем дружат швейцарцы? |Avec qui les Suisses ont-ils des liens amicaux?

Живущие в Швейцарии экспаты традиционно жалуются на закрытость местных жителей и их неготовность заводить приятельские отношения. Казалось бы, разнообразие во всех его проявлениях должно быть неотъемлемой частью страны, насчитывающей 26 кантонов, четыре национальных языка, множество культур и стилей жизни. Но при выборе социального окружения критерий разнообразия для швейцарцев, по-видимому, играет далеко не самую главную роль.