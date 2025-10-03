В первое воскресенье октября в Швейцарии по традиции проходит День замков. Каждый год организаторы выбирают интересную тему, и нынешний выпуск не стал исключением – вас ждет путешествие в увлекательный мир традиционных ремесел. Отложите, наконец, свой мобильный телефон в сторону и используйте свои руки не для того, чтобы нажимать на экран, а чтобы создавать что-то прекрасное. Мастер-классы по изготовлению предметов из стекла, фарфора, войлока, кожи, камня, соломки – насыщенная программа особенно порадует семей с детьми.

Замок Кибург. Фото: myswitzerland.com

Акцию поддерживают три десятка замков, расположенных в разных языковых регионах Швейцарии. Начнем с немецкоязычной части страны. В замке Хальвиль будет работать красильня, где дети смогут сами смешивать краски по старинным рецептам и создавать собственные произведения искусства. В замке Габсбург мастер Хелен Коллер расскажет о плетении корзин в средневековье и предложит самим попробовать сделать что-нибудь из соломки. В Йегенсторфе свои навыки продемонстрирует столяр Ханс-Руэди Тюшер, ремонтирующий полы, двери и окна и поддерживающий замок в рабочем состоянии. Программа величественно обставленного замка Кибург будет посвящена обивке мебели: вы увидите, как старое кресло получает новую жизнь, и сможете применить новые знания на практике.

В замковом дворе Ленцбурга скульптор и каменщик Давид Мюллер удивит своим мастерством, а гости смогут обработать камень так, как это делали в средневековье. В Оберхофене вы сможете послушать лекцию реставратора бумаги, а также побыть моделью для парикмахера, специализирующегося на исторических прическах на основе плетения. Ну а если вы сами – мастер-ремесленник, то вас заинтересуют экскурсии по замку Хюнегг, где вам расскажут об образовании и подготовке художественных реставраторов (востребованная профессия, учитывая количество культурных памятников в Швейцарии).

Что касается Романдии, то один из самых известных ее замков – Шильонский – подготовился самым серьезным образом. Вы сможете попробовать свои силы в качестве суконщика и открыть для себя этапы производства тканей, включая прядение, окрашивание, ткачество. Кроме того, будут открыты двери «скриптория», где можно будет взять в руки перо и приступить к изготовлению рукописи. Многих наверняка заинтересуют ателье геральдики и возможность создать собственный герб, самостоятельно выбрав для него цвета, каждый из которых имеет определенное значение.

Шильонский замок. Фото: chillon.ch

Замок Пранжен приглашает всех прийти в костюмах XVIII века, узнать о секретах работы портных прошлых веков и разучить танцы той эпохи. Кроме того, можно будет поиграть в старинные игры, увидеть этапы производства масла и обжаривания кофе, заглянуть в передвижную мастерскую кузнеца. А мастер по выдувному стеклу Соня Бишофбергер проведет мастер-класс в замке Ромон, расположенном в кантоне Фрибург. Вы сможете увидеть, как простая стеклянная трубка превращается в изящный декоративный предмет, а также создать вазу или елочную игрушку.

Замок Пранжен. Фото: chateaudeprangins.ch

Наконец, в италоязычном Тичино, в замке Монтебелло, будет организовано целое средневековое представление – с боями, историческими играми, ремесленными лавками и возможностью попробовать традиционные блюда. Если вас всегда увлекала историческая реконструкция, то смело отправляйтесь в это воскресенье в Беллинцону.