Ремесленные традиции в швейцарских замках | Les traditions artisanales dans les châteaux suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.10.2025.
Замок Монтебелло. Фото: fortezzabellinzona.ch

В воскресенье, 5 октября, уже в десятый раз пройдет День швейцарских замков. В этом году акция будет посвящена ремеслам. 

|

Le dimanche 5 octobre aura lieu la dixième édition de la Journée des châteaux suisses. Cette année, l’événement sera consacré à l’artisanat.

В первое воскресенье октября в Швейцарии по традиции проходит День замков. Каждый год организаторы выбирают интересную тему, и нынешний выпуск не стал исключением – вас ждет путешествие в увлекательный мир традиционных ремесел. Отложите, наконец, свой мобильный телефон в сторону и используйте свои руки не для того, чтобы нажимать на экран, а чтобы создавать что-то прекрасное. Мастер-классы по изготовлению предметов из стекла, фарфора, войлока, кожи, камня, соломки – насыщенная программа особенно порадует семей с детьми.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Акцию поддерживают три десятка замков, расположенных в разных языковых регионах Швейцарии. Начнем с немецкоязычной части страны. В замке Хальвиль будет работать красильня, где дети смогут сами смешивать краски по старинным рецептам и создавать собственные произведения искусства. В замке Габсбург мастер Хелен Коллер расскажет о плетении корзин в средневековье и предложит самим попробовать сделать что-нибудь из соломки. В Йегенсторфе свои навыки продемонстрирует столяр Ханс-Руэди Тюшер, ремонтирующий полы, двери и окна и поддерживающий замок в рабочем состоянии. Программа величественно обставленного замка Кибург будет посвящена обивке мебели: вы увидите, как старое кресло получает новую жизнь, и сможете применить новые знания на практике.
Замок Кибург. Фото: myswitzerland.com

В замковом дворе Ленцбурга скульптор и каменщик Давид Мюллер удивит своим мастерством, а гости смогут обработать камень так, как это делали в средневековье. В Оберхофене вы сможете послушать лекцию реставратора бумаги, а также побыть моделью для парикмахера, специализирующегося на исторических прическах на основе плетения. Ну а если вы сами – мастер-ремесленник, то вас заинтересуют экскурсии по замку Хюнегг, где вам расскажут об образовании и подготовке художественных реставраторов (востребованная профессия, учитывая количество культурных памятников в Швейцарии).

Что касается Романдии, то один из самых известных ее замков – Шильонский – подготовился самым серьезным образом. Вы сможете попробовать свои силы в качестве суконщика и открыть для себя этапы производства тканей, включая прядение, окрашивание, ткачество. Кроме того, будут открыты двери «скриптория», где можно будет взять в руки перо и приступить к изготовлению рукописи. Многих наверняка заинтересуют ателье геральдики и возможность создать собственный герб, самостоятельно выбрав для него цвета, каждый из которых имеет определенное значение.

Шильонский замок. Фото: chillon.ch

Замок Пранжен приглашает всех прийти в костюмах XVIII века, узнать о секретах работы портных прошлых веков и разучить танцы той эпохи. Кроме того, можно будет поиграть в старинные игры, увидеть этапы производства масла и обжаривания кофе, заглянуть в передвижную мастерскую кузнеца. А мастер по выдувному стеклу Соня Бишофбергер проведет мастер-класс в замке Ромон, расположенном в кантоне Фрибург. Вы сможете увидеть, как простая стеклянная трубка превращается в изящный декоративный предмет, а также создать вазу или елочную игрушку.

Замок Пранжен. Фото: chateaudeprangins.ch

Наконец, в италоязычном Тичино, в замке Монтебелло, будет организовано целое средневековое представление – с боями, историческими играми, ремесленными лавками и возможностью попробовать традиционные блюда. Если вас всегда увлекала историческая реконструкция, то смело отправляйтесь в это воскресенье в Беллинцону.

От редакции: Полную программу акции вы найдете на сайте dieschweizerschloesser.ch.

замки Швейцарии
швейцарские замки
замки кантона Во
шильонский замок
Статьи по теме
Швейцарские замки раскроют тайны минувших столетий
Все – в швейцарские музеи и замки
Швейцария – страна замков
Путешествие в прошлое – в стенах швейцарских замков
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 101.74
Погода
Афиша
Скажите маме
Эрнст Людвиг Кирхнер. Русские танцоры, 1909
Пуговицы на выставке "Tender Buttons"

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Результаты голосования 28 сентября

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Всего просмотров: 1824
Встретились в Берне Кирхнер и Кирхнер

В Бернском художественном музее проходит выставка, в основе которой лежит первая ретроспектива работ выдающегося представителя экспрессионизма, состоявшаяся в 1933 году в Берне.

Всего просмотров: 1565
1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?

Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.

Всего просмотров: 1552

Самое читаемое

В Швейцарии грядет исторический референдум

Десять кантонов поддержали референдум против изменений в индивидуальном налогообложении. Особенным это голосование делает тот факт, что оно было инициировано кантональными парламентами – такое в швейцарской истории происходило лишь однажды.

Всего просмотров: 731
Оперные радости

Два прекрасных оперных спектакля за неделю – это, согласитесь, подарок судьбы. Но для того, чтобы получить его, надо было отправиться в Цюрих, что мы и сделали.

Всего просмотров: 566
Наталья Золкина и ее яркий мир неслышного языка

В нашу редакцию приходит много писем. Самых разных. Часто люди обращаются за советами в областях, в которых мы ничем не можем помочь, а потому очень радуемся, если помощь оказывается в наших силах. Сегодняшняя публикация – результат такого «спонтанного письма в редакцию» и последовавшей за ним переписки с автором, Натальей Золкиной, образцом «нашего человека», стремящегося реализовать свой потенциал и не сдаваться перед лицом драматических обстоятельств.

Всего просмотров: 1028