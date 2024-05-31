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пятница, 31 мая 2024 года   

Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборы |Les fonderies, les bibliothécaires-robots, les sculptures en aciers et les clôtures soviétiques

Автор: , Санкт-Галлен - Цюрих, .

Photo © L. Slonimsky

В сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.

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Le nouveau essaye dans la série « L’architecture suisse » nous emmène aujourd’hui à St. Gallen, le canton qu’on ne visite que rarement.

В этой заметке я расскажу сразу о нескольких, казалось бы, совершенно не связанных между собой объектах и местах: объединяет их лишь художественный фонд Sitterwerk, находящийся в пяти минутах на запад от города Санкт-Галлен. Речь пойдёт о художественных мастерских в бывшей красильной фабрике, об инновационной библиотеке с роботом и чипами; о виски-баре под Цюрихом, о художнике Александре Бродском и о бетонных плитах старых советских заводов.

Sitterwerk

На территории бывшего красильного завода Färberei Sittertal AG, расположенного в живописной долине на изгибе реки Зиттер и окаймлённого высокой аркой моста Фюрстенланд, находятся сразу несколько мест, достойных посещения: уникальная художественная литейная мастерская Kunstgiesserei, инновационная художественная библиотека Фонда Зиттерверк, зал постоянной экспозиции скульптора Йозефсона (о которым я уже упоминал в заметке про музей La Congiunta в Тичино) и несколько зданий мастерских и жилых домов для художников.

Художественная литейная мастерская

Центральную часть бывшего завода занимает художественный литейный цех Kunstgiesserei – огромная мастерская по созданию и реставрации произведений искусства, использующая как традиционные методы литья и ручной работы, так и современные технологии 3D-сканирования, фрезерования и 3D-печати. Мастерская была основана Феликсом Лехнером, который руководит ею до сих пор, в 1986 году, то есть в период упадка швейцарской машиностроительной и литейной промышленности в долине Зиттера, и была построена из материалов, приобретенных во время ликвидации крупных индустриальных компаний: Sulzer AG, Georg Fischer AG, Oerlikon и других. Сегодня здесь трудятся около 80 сотрудников самых разных профессий. Помимо работы с металлом, они создают произведения искусства из пластика, керамики, стекла и дерева, программируют машины для создания инсталляций с компьютерным управлением. В здании также есть беспыльная студия для реставрационных и отделочных работ.

 
С Kunstgisserei работали такие всемирно известные художники, как Ханс Арп, Урс Фишер, Фишли/Вайсс, Кит Хэринг, Ханс Йозефсон, Пол Маккарти, Шон Скалли, Маркус Ретц.  

Автору этих строк посчастливилось познакомиться с Феликсом Лехнером. Угостив пивом в местной скромной рабочей столовой, он провёл меня по разным цехам и показал строящиеся скульптуры, формы для заливок, уникальное технологическое оборудование. Одной из самых запоминающихся скульптур стал металлический конь в натуральную величину, к которому ещё не приделали ноги. «В будущем этот конь будет стоять на крыше одного из цюрихских небоскрёбов и, благодаря внутреннему механизму и шарнирам, периодически вставать на дыбы», – объяснил мне Феликс. Похоже на шутку, но он был абсолютно серьёзен.

Команда Kunstgisserei работает в тесном контакте с художниками. С самого начала работы мастерской проекты документировались фотографически, а технические данные и образцы рабочего процесса собирались в архиве. Со временем этот архив стал таким обширным, что смог послужить основой для настоящей библиотеки, в которой фонд Зиттерверк открыл исследовательский центр для всех, кто интересуется процессом создания произведений искусства.

Библиотека и материалотека

Художественная библиотека, как она теперь называется,  – справочная библиотека, коллекция которой насчитывает около 30 000 книг по искусству, архитектуре и их истории. Материалы и технология литья, а также материаловедческие образцы из архива мастерской составляют отдельное направление коллекции. В маленьких стальных ящичках лежат тысячи удивительных объектов и кусочков материалов, а пребывание в библиотеке напоминает визит в лавку средневекового алхимика.

На контрасте с «архивом алхимика» поражает сверхсовременное устройство библиотеки – организация книжной коллекции сделана с помощью инновационной системы сканирования и считывания чипов. Микрочип в книгах позволяет проводить постоянную и простую инвентаризацию и предоставляет информацию о местонахождении отдельных книг, а что-то наподобие робота-библиотекаря перемещает книги по библиотеке, ставит их на место и доставляет посетителям.  

Kesselhaus Йозефсона

Рядом с библиотекой расположен бетонный зал с высокими потолками и окнами, создающими удивительно красивую, залитую светом атмосферу. Судя по названию, раньше здесь размещалась бойлерная, а сегодня это помещение служит выставочным залом музея, а также галереей и хранилищем для работ скульптора Ханса Йозефсона (1920-2012 гг.). Здесь постоянно выставляются его гипсовые модели и бронзовые скульптуры.

 

 Ателье Художников

На территории Фонда Зиттерверк расположены три отдельные художественные мастерские, которые предлагают приглашенным художникам со всего мира место для жизни и работы, связанной с реализацией их художественных проектов. В самой большой из трех мастерских можно создавать масштабные работы – высотой до 7 метров.

 

Основные архитекторы на территории кампуса – Флюри и Фуррер из Цюриха. Элегантное белое здание Деер – это перестроенный фермерский дом, превращённый в ателье фотографа и художницы Каталин Деер. Дом выглядит минималистично и в то же время немного нелепо, совмещая в себе уют вернакулярного домика и суровость промышленного здания, колеблясь между традициями и их нарушением.

Неподалёку стоит другое ателье за подписью тех же архитекторов, завершённое совсем недавно, в 2024 году – ателье американца Джима Дайна, одного из основоположников поп-арта. Здание это, как и ателье Деер, – интересная смесь промышленного сарая и уютного деревенского дома, оно построено из переиспользованных материалов (как К-118 в Винтертуре, о котором я писал ранее ссылка). Рядом с ателье стоит милая купальня с бассейном, будто принесенная сюда из фильмов Вэса Андерсона – она тоже реконструирована Флюри и Фуррером.

Тут же на полянке стоит странный деревянный зелёный домик, чем-то напоминающий строительные вагончики, но с огромными красными окнами и с солнечными панелями на крыше. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это экспериментальный жилой модуль по проекту известных цюрихских архитекторов EMI Architekten с вращающейся стеной-перегородкой по центру квартиры. Раньше этот домик стоял на крыше Цюрихской федеральной школы ETH и служил для социального эксперимента-исследования, проводимого бюро EMI.

 

ПО-2 в Швейцарии

Посреди поля рядом с ателье Джима Дайна лежат десятки бетонных рифлёных плит. Присмотревшись внимательнее, понимаешь, что это не что иное, как знаменитые бетонные плиты ПО-2, известные любому человеку, выросшему в советском и постсоветском контексте. Из таких плит сложены десятки тысяч километров заборов по всему бывшему Советскому союзу – ими огораживали посёлки, санатории, больницы, кладбища… Увидеть их посреди художественной мастерской в идиллическом пейзаже было не менее удивительно, чем механического коня, встающего на дыбы.
 

Оказывается, художник и архитектор Александр Бродский подвергает эти плиты вторичному использованию при реализации своего нового проекта, балансирующего на грани между архитектурой и искусством: речь идет о виски-баре, который в ближайшее время украсит собой один из пригородов Цюриха. Александр Бродский – один из наиболее известных современных российских архитекторов, его работы выставлялись и хранятся в нью-йоркских МОМА и Метрополитен Музее, его инсталляции украшали собой сады Версаля и галереи Милана и Цюриха, а сам он преподавал в Корнельском Университете и ЕTH Цюриха. В своём творчестве он часто работает с темой и эстетикой переиспользования старых материалов и ностальгией, вот почему в полях Kunstgisserei лежат бетонные плиты советских заводов, которым предстоит в будущем стать материалом для нового общественного помещения: бара.

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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архитектура в швейцарии
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