Автор: Заррина Салимова, Беллинцона, 23.08.2024.
В Швейцарии начался процесс над родителями джихадиста, которые финансово помогали своему сыну и тем самым, по версии обвинения, спонсировали террористическую группировку.|
Un procès s’est ouvert en Suisse contre les parents d’un combattant suisse du djihad qui sont accusés de financement du terrorisme.
В прошлый понедельник расположенный в Беллинцоне Федеральный уголовный суд приступил к рассмотрению громкого дела, получившего широкое освещение в швейцарских СМИ. На скамье подсудимых оказались родители радикализовавшегося женевца, отправившегося воевать в Сирию на стороне «Исламского государства» (ИГ).
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