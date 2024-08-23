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суббота, 24 августа 2024 года   

Помощь сыну или финансирование терроризма? |Soutien à un fils ou financement du terrorisme?

Автор: , Беллинцона, .

Фото: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne (с) Confédération suisse / OFCL

В Швейцарии начался процесс над родителями джихадиста, которые финансово помогали своему сыну и тем самым, по версии обвинения, спонсировали террористическую группировку.

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Un procès s’est ouvert en Suisse contre les parents d’un combattant suisse du djihad qui sont accusés de financement du terrorisme.

В прошлый понедельник расположенный в Беллинцоне Федеральный уголовный суд приступил к рассмотрению громкого дела, получившего широкое освещение в швейцарских СМИ. На скамье подсудимых оказались родители радикализовавшегося женевца, отправившегося воевать в Сирию на стороне «Исламского государства» (ИГ).

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джихадисты в швейцарии; терроризм в Швейцарии
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